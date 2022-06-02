Один расстался с «Харлеем», другой купил дом: какие доходы и имущество раскрыли рязанские министры

Наибольший доход за 2021 год среди министров задекларировал Вадим Решетник.

Главы министерств Рязанской области отчитались о доходах за 2021 года и имуществе. Официальные сведения размещены на сайтах центральных органов исполнительной власти.

Самым высокооплачиваемым в 2021 году стал министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадим Решетник, отчитавшийся о доходе 6,6 млн рублей. Какой-то выдающейся недвижимостью при этом он официально не владеет, но в пользовании у него появилась квартира 123 кв.м. Кардинальные перемены, если верить документу, произошли в семейном автопарке: место Mersedes-Benz CLS 350 D и мотоцикла Harley-Davidson VRSCDX занял единственный автомобиль Audi A8 Long (возможно, отсюда и дополнительных доход), а у супруги из декларации был вычеркнут BMW X6.

И.о. Министра ТЭК и ЖКХ Дмитрий Устинов, который фактически находится в должности первого заместителя, имеет доход 1,8 млн рублей, владеет квартирой пополам с женой, нежилым помещением и автомобилем Ford Ecosport. В пользовании у семьи Устиновых находятся дом, еще одна квартира и земельный участок 5 тыс. кв.м.

Министр здравоохранения Андрей Прилуцкий задекларировал жилой дом в 196 «квадратов» с 20-ю сотками земли и автомобиль Chevrolet Niva, а в пользовании у него, согласно декларации, находится квартира площадью 43,2 кв.м.

Глава минимущества Михаил Майоров с доходом за 2021 год 2,1 млн рублей официально владеет только квартирой 63 «квадрата» и автомобилем Skoda Octavia, однако на его супругу при доходе 655 тыс. рублей зарегистрированы еще три квартиры.

Виталий Попов из минкультуры отчитался о доходе 6 млн рублей. Уточняется, что он продал квартиру и нежилое помещение, взял ипотеку и приобрел дом 135,7 кв.м. c земельным участком.

У министра сельского хозяйства и продовольствия Бориса Шемякина (2,2 млн рублей за 2021 год) в собственности самый огромный дом среди коллег - 367,4 кв.м., три участка, квартира 57,7 кв.м. и минивэн Mercedes Benz Viano 122 CDI.

В свою очередь, министр спорта Владислав Фролов со относительно скромным доходом 1,8 млн рублей может похвастаться домом 213 «квадратов» и двумя автомобилями - Mazda CX-5 и Lexus ES 250.

Министр по делам территорий и информационной политике Жанна Фомина задекларировала годовой доход 2 млн рублей. В собственности у нее жилой дом 270 кв.м., гаражи и немаленькая (почти 100 кв.м.) баня.

Другие министры, их доход и примечательное имущество:

- Вячеслав Меньшов, министр строительного комплекса - 2,2 млн рублей, снегоход YAMAHA, автомобиль Audi A6;

- Валерий Емец, министр труда и социальной защиты населения - 2,5 млн рублей, квартира 73 кв.м. в Беларуси;

- Марина Наумова - 2,4 млн рублей, дом 160 кв.м.;

- Тимур Морозов, и.о. министра цифрового развития, информационных технологий и связи - 1,4 млн рублей, в пользовании у ребенка квартира 115 кв.м.;

- Андрей Ворфоломеев, министр промышленности и экономразвития - 2,2 млн рублей, у супруги в собственности дома 153 и 184 кв.м.

- Ольга Щетинкина, министр образования и молодежной политики - 2,4 млн рублей.