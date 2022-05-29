«А что со штанишками-то, с носочками?!» Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов мая 2022 года.

Главное управление ЗАГС Рязанской области поделилось фотографиями молодоженов, заключивших браки в мае 2022 года. В частности, создал семью следователь по особо важным делам Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын.

Андрей и Мария Птицыны.

«Поздравляем молодоженов Андрея и Марию Птицыных с волнительным, счастливым и трогательным событием - днем бракосочетания! Пусть ваша семейная жизнь начнется с приятных открытий и добрых новостей. Желаем безграничной, крепкой и верной любви!», - говорится в поздравлении работников ЗАГСа.

Поженились в Касимове и Андрей с Екатериной

Поженились в Касимове и Андрей с Екатериной, а в Захаровском отделе ЗАГС прошла регистрация заключения брака Харитоновых Ильи и Кристины.

А сасовские работники ЗАГСа поздравили с бракосочетанием Сергея и Юлию Шлиновых!

Илья и Кристина Харитоновы.

Сергей и Юлия Шлиновы.

В комментариях подписчики вовсю обсуждали наряды, приценивались к платьям, критиковали одежду женихов, но в основном – поздравляли и желали долгого семейного счастья. «КП-Рязань» присоединяется к поздравлениям.

«Какая эффектная невеста!»

«Какая элегантная девушка! Очень красивое платье, и сидит потрясающе!»

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов мая 2022 года.

«Где комбинезон такой купить, как у невесты на фото?»

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов мая 2022 года.

«А что со штанишками-то, и с носочками?! О, боже, и в таком виде, люди идут в ЗАГС…»

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов мая 2022 года.

«Красивая пара, как будто из пушкинского времени…»

«Прямиком из Франции»

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов мая 2022 года.

«Ой, как на Тодоренко Регину похожа…»

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов мая 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов мая 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов мая 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов мая 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов мая 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов мая 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов мая 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов мая 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов мая 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов мая 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов мая 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов мая 2022 года.

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