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Политика25 февраля 2022 14:45

Рязанские единороссы переизбрали секретаря регионального отделения партии

По итогам тайного голосования большинство делегатов конференции поддержали кандидатуру члена Генерального совета, губернатора Николая Любимова
Источник:kp.ru
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Рязанские единороссы переизбрали секретаря регионального отделения партии.

Рязанские единороссы переизбрали секретаря регионального отделения партии.

Одним из основных вопросов повестки XXXIV конференции партии стало избрание секретаря регионального отделения «Единой России». Делегатами были предложены две кандидатуры – Николая Любимова и секретаря местного отделения Шацкого района Сергея Космынина.

По итогам тайного голосования лидером рязанских единороссов вновь избран Николай Любимов.

«Перед нами стоят большие задачи. Первое и самое главное – это реализация народной программы. Важно делать то, что в ней заложено. Это в наших общих силах. Еще раз вам большое спасибо и уверен, что все у нас получится», – поблагодарил он однопартийцев за оказанное доверие.

Также на конференции были переизбраны региональный политсовет и президиум.

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