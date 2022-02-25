Рязанские единороссы переизбрали секретаря регионального отделения партии.

Одним из основных вопросов повестки XXXIV конференции партии стало избрание секретаря регионального отделения «Единой России». Делегатами были предложены две кандидатуры – Николая Любимова и секретаря местного отделения Шацкого района Сергея Космынина.

По итогам тайного голосования лидером рязанских единороссов вновь избран Николай Любимов.

«Перед нами стоят большие задачи. Первое и самое главное – это реализация народной программы. Важно делать то, что в ней заложено. Это в наших общих силах. Еще раз вам большое спасибо и уверен, что все у нас получится», – поблагодарил он однопартийцев за оказанное доверие.

Также на конференции были переизбраны региональный политсовет и президиум.