«На войне приснилось, как пашу землю»: защитники Отечества из «Вакинского Агро» рассказали о своем жизненном пути

Сергей Ещенко, Анатолий Чупин, Николай Тазин, Павел Трубаков, Василий Кулаженко (слева направо) и другие труженики ООО «Вакинское Агро» - надежная опора развивающегося предприятия.

23 Февраля мы не должны забывать, что защитники Отечества не только охраняют рубежи нашей Родины с оружием в руках, но и являются надежной опорой народного хозяйства. Самый лучший фронт, как известно - это фронт мирный, трудовой. И здесь на передовой, конечно, выступают работники сельского хозяйства.

День защитника Отечества - прекрасный повод, чтобы рассказать о людях, плодам каждодневного труда которых мы радуемся на нашем столе. Для этого накануне праздника мы приехали в ООО «Вакинское Агро».

Анатолий Чупин, начальник молочного комплекса

Анатолий Федорович уже появлялся в одной из наших предыдущих публикаций. Он из тех людей, кто работы никогда не боялся и, более того, не представляет своей жизни без труда:

- Самое главное - это когда получаешь удовлетворение от проделанной работы и своими глазами видишь результат, - делился наш собеседник одним из своих принципов.

В рядах Вооруженных сил Анатолию Чупину побывать довелось. Служил он в 1984-1986 годах в Среднеазиатском военном округе водителем-санитаром и санинструктором.

Сам Анатолий Федорович из Восточного Казахстана. В Алтайский аграрный университет поступал, уже работая, и 13 лет пробыл главным зоотехником в местном совхозе «Путь Победы». В вузе встретился с будущей женой Татьяной, вместе перебрались в Центральную Россию и теперь, поездив по регионам, рука об руку трудятся в «Вакинском Агро».Татьяна Владимировна, о которой мы тоже писали, - директор по животноводству.

Анатолий Федорович с гордостью говорит, как выросло за последние годы ставшее уже родным хозяйство. Здесь около 10 тысяч голов и более 4 тысяч - дойное стадо, большая часть которого как раз закреплена за роботизированным молочным комплексом и «каруселью».

- От работников требую честности, ответственного подхода к делу. Все, с кем вы сегодня будете общаться, - ответственные и исполнительные люди. Сказано - сделано! - говорит Анатолий Чупин.

Николай Тазин, инженер-механик

Опыт работы с сельскохозяйственной техникой Николай Васильевич перенимал у старших братьев. В семье было семеро детей - четыре мальчика и три девочки, поэтому рос не в тепличных условиях и жизни учился сызмальства.

Мужской школой жизни стала армия. Будучи призванным в 1985 году и окончив учебку в Ашхабаде (Туркмения), молодой Николай должен был стать инструктором по вождению в Ташкентском высшем командном училище, но вместе со всей ротой изъявил желание выступить добровольцем и отравился в Афганистан. Отдельный мотострелковый батальон дислоцировался близ афгано-пакистанской границы, в городе Асадабад провинции Кунар. Николая определили во взвод обеспечения, и вся служба прошла в колоннах.

- Там все по-другому было устроено - на правде, на честности. Ели из одного котелка. Обмануть друг друга невозможно - все на виду. Сначала страшновато было при обстрелах, а потом привыкаешь… Человек ко всему привыкает, - рассказывает Николай Васильевич.

Окончив учебку, Николай Тазин вместе со всей ротой изъявил желание выступить добровольцем и отравился в Афганистан.

За год до окончания войны Николая представили к медали «За отвагу», но после вывода войск и развала СССР награду он так и не получил. Там, на чужбине, Николаю приснилось, что он пашет землю в своей деревне Чурилково. Поэтому, вернувшись, он стал работать в родном колхозе, а после его развала перебрался в вакинское хозяйство. Где бы наш собеседник ни трудился, везде ценили его опыт и доверяли ответственные должности. Не стало исключением и «Вакинское Агро», где он с самого основания.

Василий Кулаженко, главный агроном

- Сам я мужик-белорус, пан сохи и косы, - представился нам Василий Иванович.

Любовь к земле юному Василию привили родители. Папа, всю жизнь работавший с животными, умер, когда сын окончил школу, и ребенок решил посвятить жизнь сельскому хозяйству. В 1983 году он окончил сельскохозяйственный техникум Беларуси, отслужил в военно-строительных войсках и вернулся домой, в Гомельскую область. Стал работать бригадиром полеводческой бригады, вскоре женился на девушке из соседней деревни, стал отцом… Жизнь шла своим чередом, но вмешалась авария на Чернобыльской АЭС. Многие стали уезжать, а Василий Иванович проработал еще четыре года, пока не начало закрываться хозяйство, и тоже с женой и маленькой дочерью переехал в Рязанскую область, где обосновался родной дядя.

После службы в армии Василий Кулаженко вернулся домой в Гомельскую область, но обстоятельства вынудили покинуть родину вместе с семьей.

- В Рыбновском районе в 1990 году я устроился на конный завод в поселке Глебково на должность главного агронома. Там посмотрели мою трудовую книжку и доверили мне хозяйство. Работал вплоть до развала, - вспоминает Василий Кулаженко.

После конезавода бывший руководитель, зная все достоинства Василия Ивановича, пригласил его в «Вакинское Агро». Верный труженик помогает предприятию расти и развиваться с 2014 года, а сам по-прежнему живет с супругой в Глебково. Дочери недалеко - в Рыбном и в Рязани, есть внук.

Сергей Ещенко, водитель

Опытного водителя Сергея Ещенко жизнь заставила побывать во многих местах. В младенчестве уроженец города Бузулук Оренбургской области оказался с родителями на Рыбновской земле, рядом с бабушкой и дедушкой. К рулю приучился рано, еще школьником пошел в ДОСААФ и сразу после выпуска начал работать, параллельно получая дальнейшее образование. Служба в армии в начале 2000-х прошла в автомобильной роте топогеодезической службы.

Сергей Ещенко служил в автомобильной роте, и вне армии водительский опыт - его главный хлеб.

После армии успел поработать и в частных организациях, и в госорганах. Пробовал силы в Рязани, в Москве, а через какое-то время судьба занесла в Новый Уренгой - живущие там сестры подсказали устроиться на отсыпку нефтегазовых месторождений. С тех пор о Севере Сергей отзывается с ностальгией. Говорит, там и природа, и люди, и отношения между людьми особые.

Вот уже два года Сергей работает в «Вакинском Агро», благодаря предприятию отучился на новую водительскую категорию:

- Работа не из легких, но другой в сельском хозяйстве и не бывает! - признается он. - Зато даже сейчас, в период пандемии, здесь есть уверенность в завтрашнем дне, в стабильной оплате труда без задержек.

Павел Трубаков, главный энергетик

Павлу Трубакову 37 лет, и он, похоже, ничего в жизни не привык откладывать на потом. Молодой человек из Кадомского района, пока учился в Рязанской сельскохозяйственной академии, использовал любую возможность, чтобы подзаработать: и в вузовском гараже сторожем, и летом на стройке… Еще до окончания института пришел на Рязанский кирпичный завод, откуда в итоге и начал свой профессиональный трудовой путь. Женился тоже рано - за год до получения диплома.

После завода были должности главного инженера по эксплуатации в развлекательном центре и главного инженера в строительной организации, где Павел занимался в основном коммуникациями. Много ездил по командировкам, но ради детей (сейчас их у Павла трое!) решил осесть и устроился в трудовую инспекцию. Наш собеседник считает, что это был очень полезный опыт - знакомство с разными производствами, общение с руководителями и коллективами предприятий, изучение нормативных документов. Приобретенный универсализм и знания помогают в «Вакинском Агро».

- В «Вакинское Агро» я как раз попал в эпоху расширения, а вы знаете, что у нас уже запущена вторая очередь молочного комплекса. Мы принимаем оборудование в эксплуатацию, обслуживаем, налаживаем его работу. К тому же это энергонасыщенное предприятие - требуется много воды, электричества, и они должны поступать бесперебойно. Я чувствую большую ответственность, готов круглосуточно принимать звонки и реагировать на любые ситуации, - отмечает Павел Трубаков.

Нужно признать, что в таком режиме способен находиться не каждый. Коровы не дают скучать никому - ни животноводам, ни энергетикам. Кроме того, всегда присутствует человеческий фактор. Поэтому главный энергетик уверен, что в его деле нужно работать на опережение - выявлять и устранять проблемы раньше, чем они проявились.

- Не ошибается тот, кто ничего не делает, но я всегда требую серьезного отношения к своим обязанностям. Считаю, что нельзя путать работу и развлечения, и сам придерживаюсь этого принципа, - говорит Павел Федорович.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Прекрасная половина ООО «Вакинское Агро» поздравляет защитников Отечества!

- Мужчины «Вакинского Агро» заслуживают самых лучших слов. Им свойственны чувство ответственности, принципиальность, высокая исполнительность и добросовестность. Вся женская часть нашего коллектива от всей души поздравляет их с Днем защитника Отечества!

В этот зимний суровый праздник настоящих мужчин мы желаем им быть здоровыми и успешными, ласковыми и нежными с близкими людьми, но оставаться бескомпромиссными в борьбе за честь своей Родины. Пусть небо над нашими головами всегда будет мирным!