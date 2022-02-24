ЖК «Маргелов»: дом, где начнется ваша история

ЖК «Маргелов» - это уникальный жилой комплекс комфорт-класса, готовый к заселению. Поистине, это жилье для тех, кто ценит комфорт, безопасность и хочет быть всегда в центре событий.

В своей книге «Заколдованный дуб» Олег Рой написал замечательную фразу: «Дом - это ведь не место, это чувство… Стоит переступить порог дома, и на душе всегда становится легче». В современном мире, где все мы постоянно куда-то спешим, важно иметь то самое место, куда хочется возвращаться и которое вызывает у нас чувство радости и облегчения. О собственном домашнем очаге мечтает каждый человек, но найти жилье, которое бы отвечало всем важным для семьи критериям - удобное расположение, комфорт, безопасность, индивидуальные условия покупки и подбора жилья в зависимости от потребностей клиента - не так просто. Если вы мечтаете изменить качество своей жизни, то сейчас самое время - в микрорайоне Кальное, в эксплуатацию сдан жилой комплекс «Маргелов». Группа компаний «ЕДИНСТВО» при строительстве дома использовала современный подход к формированию единой концепции комфортной жизни большого города. И все здесь организовано таким образом, чтобы каждый житель независимо от возраста и состава семьи чувствовал себя комфортно и свободно. Чтобы стать собственником квартиры в жилом комплексе «Маргелов» по спеццене, вам нужно лишь оставить заявку на сайте https://margelov62.ru/ или позвонить по телефону 900-700.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ

«Маргелов» - это уникальный жилой комплекс комфорт-класса высотой в 27 этажей. Поистине, это жилье для тех, кто ценит комфорт, безопасность и хочет быть всегда в центре событий. Среди преимуществ, которые получают собственники квартир в доме комфорт-класса, можно назвать:

- индивидуальный проект дома и авторскую архитектуру;

- использование современных технологий в строительстве;

- современную дизайнерскую отделку подъездов;

- кладовые помещения на этаже и в цоколе для хранения сезонных вещей;

- установленный в квартирах видеодомофон;

- дом сдан;

- спеццены на готовые квартиры.

Квартиры в ЖК «Маргелов» представлены разной площади и с разными планировками - от функциональных студий до больших и комфортных трехкомнатных квартир.

В ГК «ЕДИНСТВО» знают, что дом - это место, где живет любовь и рождаются воспоминания, где всегда есть друзья и никогда не кончается смех, это место, где в первую очередь должно нравиться детям. А детям, как известно, нужно много места. На выбор больших семей разнообразные планировки трехкомнатных квартир с большими кухнями-гостиными, где и взрослые, и дети найдут свое пространство для жизни и творчества. Комнаты в квартирах рассчитаны на удовлетворение потребностей всех проживающих: свободные помещения можно наделить любой функциональностью, адаптировав под гостиную, спальню, комнату отдыха, детскую и даже рабочий кабинет. При желании покупателям предложат квартиры с панорамными окнами и с особенным видом на пойму реки Оки или на город. Вы согласны, что мир выглядит ярче, когда смотришь на него сквозь собственные окна?

Квартиры передаются собственникам с предчистовой отделкой, требующей минимальных затрат на ремонт. Предчистовая отделка - это промежуточный этап между черновой и полной отделкой. Все самые шумные и грязные отделочные работы уже сделаны. Сухопрессованная ровная стяжка пола готова к установке любого напольного покрытия. В квартире выровнены и оштукатурены стены, подведены системы водоснабжения и канализации, газоснабжения, сделана шумоизоляция, установлены приборы учета, проведена проводка электричества с подключением освещения и установлены розетки, выключатели, установлены подоконники. Качественная метровая входная дверь оснащена замками с тремя степенями защиты, тепло и шумоизоляцией. Собственнику останется сделать косметический ремонт, чтобы обустроить жизненное пространство по своему вкусу.

НЕВИДИМАЯ СТОРОНА БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА

Внешняя эстетика жилого комплекса, безусловно, важна, ведь каждому из нас хочется жить в красивом доме с полноценной дворовой территорией, просторными холлами и удобными интересными планировками. Однако для покупателей не менее, а может и более, важна невидимая сторона благополучия жилья - это его конструктивная часть и работа внутренних систем жизнеобеспечения дома. От их надежности и бесперебойности зависит комфорт и безопасность людей.

По словам специалистов Группы компаний «ЕДИНСТВО», ЖК «Маргелов» построен по каркасно-монолитной технологии и поставлен на свайный фундамент, что позволяет застройщику и жителям быть уверенными в его долговечности и дает гарантию прочности и устойчивости. Для устройства наружных стен разработчики использовали качественные и экологически чистые материалы - таким образом наружная стена толщиной 0,4 метра по теплопроводности и общим характеристикам сопоставима с 3-метровой стеной из силикатного кирпича. Эффективная шумоизоляция между квартирами обеспечивается за счет того, что перегородки выложены из керамического камня толщиной 250 мм, так что можете быть уверены, что события вашей семейной жизни не станут достоянием соседей. Чтобы жильцы не столкнулись с протечками с крыши или повышенной влажностью подвалов, застройщик позаботился о водонепроницаемости и морозостойкости кровли и цокольных помещений.

За тепло в квартирах отвечает крышная газовая котельная. Благодаря ей собственники не будут зависеть от работы городских тепловых сетей и смогут пользоваться отоплением круглый год. По мнению специалистов, такая система более безопасна и надежна по сравнению с индивидуальным отоплением, а также более экономична с точки зрения расходов на коммунальные платежи. А сберечь тепло и обеспечить тишину в помещении поможет установленная на окнах двухкамерная система стеклопакетов ПВХ.

За безопасность в доме отвечает современная противопожарная система безопасности - установленные в квартирах датчики утечки газа и электромагнитные клапаны.

Жилой комплекс «Маргелов» как нельзя лучше подходит для того, чтобы открыть в жизни своей семьи новую яркую страницу.

УДОБСТВА, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛЮБИТЕ

В то время как большинство современных новостроек ютится на небольшом участке земли, жилой комплекс «Маргелов» расположен на функциональной территории площадью более 3,5 гектара. Значительную часть из них девелопер отдал для обустройства большого закрытого двора! Проектируя жилой комплекс, в компании всегда учитывают важность озеленения придомового пространства. Работы по озеленению ЖК «Маргелов» возьмут на себя высококлассные специалисты, поэтому прогулки по обширной территории доставят истинное удовольствие жителям. На просторах комплекса расположатся игровые и спортивные площадки для взрослых и детей. По вечерам и в выходные дни собственники смогут проводить разнообразный досуг во дворе вместе со своей семьей, друзьями и соседями. Важно, что движение автомобилей организовано по системе «двор без машин» - это значит, что во время игр ваши дети будут чувствовать себя в безопасности. Для жителей организована открытая бесплатная парковка более чем на 500 мест. Автомобилисты, безусловно, оценят удобные выезды и заезды с Муромского и Касимовского шоссе, а также заезд с улицы Кальной.

Благодаря развитой инфраструктуре района, у жителей не будет проблем с решением бытовых вопросов или развлечениями. Вблизи жилого комплекса расположены поликлиники, фитнес-центр, детские творческие студии, магазины шаговой доступности и крупные продуктовые и строительные гипермаркеты - «Глобус», «Лента», «Леруа Мерлен», «ДА!». Кроме того, на первых этажах самого жилого комплекса расположены магазины, кафе и различные службы социально-бытового обслуживания. А совсем рядом строится школа на 1000 мест, так что родителям совсем не нужно становиться водителями для своих детей - ребята сами смогут ходить на занятия. До центра города всего 10 минут езды, а остановка общественного транспорта находится буквально в 600 метрах ходьбы от дома. Вы полюбите все эти удобства!

P. S.

Дом, собственный очаг - это то место, где начинается наша история. Построенный по современным технологиям, отвечающий самым строгим требованиям комфорта и безопасности, жилой комплекс «Маргелов» как нельзя лучше подходит для того, чтобы начать историю своей семьи с чистого листа или открыть в ней новую яркую страницу. Чтобы получить спеццену на квартиры в этом доме, вам нужно лишь оставить заявку на сайте https://margelov62.ru/ или позвонить по телефону 900-700. И пусть эта покупка станет для вас отправной точкой надежды и мечты.

ПОДРОБНОСТИ

9 преимуществ ЖК «Маргелов»

1. Видовые квартиры на Оку и на весь город.

2. Отдаленность от промзон и производственных предприятий.

3. Площадь комплекса 35000 м2 (малая плотность домов и много свободного пространства).

4. Большая закрытая дворовая территория с озеленением, спортивными и детскими площадками.

5. Бесплатная парковка (более чем на 500 м/м) для жителей дома.

6. Остановка общественного транспорта в 600 метрах.

7. Возле ЖК строится школа на 1000 мест.

8. Рядом продуктовые и строительные гипермаркеты «Глобус», «Лента», «Леруа Мерлен», «ДА!»

9. Удобные выезды и заезды с Муромского и Касимовского шоссе, а также заезд с улицы Кальной.

Узнать о других преимуществах жилого комплекса можно на сайте https://margelov62.ru/.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Адрес, который вы будете называть с гордостью

Свой жилой комплекс застройщик назвал в честь Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова. Этот человек олицетворял собой целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны их авторитет и популярность не только в нашей стране, но и за рубежом. И очень символично, что дом с таким названием появился именно в Рязани - признанной столице ВДВ.

- Наши жилые комплексы названы громкими именами неслучайно, - говорит генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев. - Мы считаем, что гордость за знаменитых людей должна быть сопоставима с гордостью за дом, в котором ты живешь.

НАША СПРАВКА

Группа компаний «ЕДИНСТВО» входит в топ-50 крупнейших застройщиков России по объемам жилищного строительства и является одним из лидеров в Рязанской области. За 15 лет девелопер построил и ввел в эксплуатацию более 1,3 миллиона м2 недвижимости. А это порядка 50 тысяч клиентов, купивших квартиры в «ЕДИНСТВЕ», которые смогли улучшить жилищные условия. В ежедневном портфеле предложений «ЕДИНСТВА» более 1500 квартир. Все жилые комплексы сдаются в эксплуатацию в определенный договором срок - гарантии клиентов по своевременной сдаче купленных квартир обеспечиваются строгим соблюдением компанией законодательства по реализации объектов.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Плати без спешки

В ГК «ЕДИНСТВО» действует 3 вида рассрочки на объекты, находящиеся на стадии строительства:

1. Первый взнос не менее 70% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку на один календарный год (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся часть цены договора участник выплачивает любыми частями в удобное для него время.

2. Первый взнос не менее 50% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку на шесть месяцев (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся часть цены договора участник выплачивает любыми частями в удобное для него время.

3. Первый взнос не менее 30% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку на один календарный год (но не позднее окончания строительства дома) с обязательной оплатой до 70% в течение трех месяцев с момента подписания договора.

Первый взнос не менее 30% от цены договора позволяет участнику заключить договор с нефиксированной ценой и получить рассрочку на один календарный год (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся часть цены договора участник выплачивает любыми частями в удобное для него время. Данная схема предусматривает, что последующие платежи будут взиматься по цене 1 кв. м площади квартиры, действующей на день оплаты.

ВАЖНО

Вырос из старого жилья - бери новое в том же доме

В ГК «ЕДИНСТВО» действует программа «Трейд-обмен», по которой собственник может обменять свою квартиру на квартиру большей площади в этом же доме на самых выгодных условиях!

Как воспользоваться предложением:

- выбрать двухкомнатную или трехкомнатную квартиру;

- обратиться в центральный офис Группы компаний «ЕДИНСТВО» по тел.: 900-700 или оставить заявку на сайте edinstvo62.ru;

- менеджер отдела продаж сделает индивидуальный расчет обмена квартиры с учетом всех специальных условий (выгода от обмена + спеццена на новую квартиру);

- забронировать строящийся объект недвижимости;

- заключить договор участия в долевом строительстве и зарегистрировать его согласно законодательству РФ.

Измени качество жизни без проблем

Если у вас возникли трудности с продажей старого жилья, вы можете воспользоваться программой «Трейд-зачет» от ГК «ЕДИНСТВО, а именно продать свою квартиру и приобрести новостройку в строящихся домах компании на максимально выгодных условиях.

7 простых шагов, чтобы приобрести новую квартиру в зачет старой:

1. Обратиться в отдел продаж ГК «ЕДИНСТВО» и выбрать квартиру, участвующую в данной программе.

2. Оценить рыночную стоимость вашей квартиры с помощью партнеров Группы компаний «ЕДИНСТВО», которые обеспечат профессиональное сопровождение и помощь по продаже недвижимости.

3. Дать согласие на участие в программе «Трейд-зачет».

4. Забронировать строящийся объект недвижимости на срок до двух месяцев.

5. Реализовать вашу квартиру с помощью партнеров ГК «ЕДИНСТВО».

6. Заключить договор долевого участия в строительстве и зарегистрировать его согласно законодательству РФ.

7. Оплатить цену договора участия в долевом строительстве.

НА ЗАМЕТКУ

«Вместе» с клиентами

Карта дисконтной системы «Вместе» от группы компаний «ЕДИНСТВО» - это подарок лицам, заключившим договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ООО «Группа компаний «ЕДИНСТВО». Цель программы - объединить в одной карте большое количество самых разных скидок от партнеров компании и таким образом сделать ее действительно полезной для владельца. Полный перечень предприятий - партнеров опубликован на сайте http://vmeste62.ru/discount/.

Если по каким-либо причинам сотрудник отдела продаж не выдал вам дисконтную карту или она потеряна, вы можете обратиться в центральный офис компании по адресу: ул. Вокзальная, 41 (2-й этаж, стойка ресепшн).

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Информационная прозрачность - главное в работе с клиентами

По итогам ранжирования Рейтингового агентства строительного комплекса ГК «ЕДИНСТВО» обладает максимальным рейтингом открытости Б1. Это самый высокий рейтинг среди застройщиков Рязанской области. Руководство компании считает информационную прозрачность одним из ключевых моментов в работе с клиентами. Покупатели недвижимости вправе знать все о деятельности застройщика и всех этапах строительных работ, которые он ведет на своих объектах.

Кроме активной работы с клиентами в виде регулярных отчетов в соцсетях и на сайте, генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев ежемесячно отвечает на вопросы рязанцев в прямом эфире в инстаграм-аккаунте www.instagram.com/edinstvo_62.

Количество квартир ограничено. Не является публичной офертой. ООО «Группа компаний «ЕДИНСТВО». Подробности по телефону 8 (4912) 900-700 или в офисе продаж группы компаний «ЕДИНСТВО» по адресу: ул. Вокзальная, 41, помещение Н5.

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