На передовой войны с коронавирусом «газом жизни» больницы обеспечивает рязанское предприятие

Пиковая суточная потребность Рязанской области в медицинском кислороде во время пандемии привышала 30 тонн. «Криогену» удавалось ее обеспечить.

Мир продолжает бороться с коронавирусной инфекцией, и Рязанская область в этом смысле не исключение. На передовой сражения между человечеством и коварным заболеванием оказались медицинские работники, а в «тылу», как и в военное время, на обеспечение «фронта» (то есть здравоохранения) всем необходимым брошены силы миллионов людей.

Пожалуй, главным лекарством для пациентов с легочными осложнениями при COVID-19 является медицинский кислород. Одним пациентам он позволяет поддерживать необходимый уровень насыщения крови кислородом, - другим дает шанс на спасение, - когда человек уже не может дышать самостоятельно и необходима искусственная вентиляция легких.

Наш регион обеспечен жизненно важным газом благодаря работникам Рязанского кислородного завода «Криоген». День защитника Отечества - это, без сомнения, и их праздник тоже, ведь их труд помогает сохранять жизни.

ПОМОГЛИ ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРЫ

Как рассказал нам генеральный директор ООО фирма «Криоген» Вячеслав Кокурин, потребление кислорода медицинскими организациями во время пандемии выросло в 10-20 раз. Только Рязанской области в пиковые периоды требовалось более 30 тонн кислорода в сутки, еще порядка 25 тонн достигала суточная потребность тамбовских больниц, тогда как предприятие способно производить 20-25 тонн в сутки.

Чтобы исполнить свои обязательства, десятки тонн кислорода ежедневно «Криогену» нужно было приобретать у других производителей. Главная сложность состояла в том, что большинство заводов оказалось в аналогичной ситуации, и раздобыть любую партию стоило огромных усилий.

- Чтобы выйти из этой ситуации, мы существенно расширили парк транспорта - специализированных контейнеров-цистерн, инвестировали большой объем средств. Это позволило запустить машины по протяженным маршрутам в отдаленные регионы России и ближнего зарубежья, где нам согласовывали отгрузку жидкого кислорода. Продукт мы привозили на свою площадку, доводили его до медицинского качества и затем развозили по больницам. В некоторые, по нескольку раз в сутки. Прежде всего, это самые крупные наши потребители - ОКБ и БСМП. Также в любой момент могли позвонить из районов - Касимовского, Ряжского, Скопинского ММЦ, - говорит Вячеслав Евгеньевич.

Оперативные меры позволили избежать по-настоящему глубокого кризиса. Однако нужно понимать, что закупка оборудования для транспортировки жидкого кислорода происходит не по щелчку пальцев. Изготавливается оно, как правило, под заказ для конкретного предприятия, и до момента поставки зачастую проходят месяцы. Тем не менее, «Криогену» удалось обеспечить себя техникой и, что не менее важно, нанять новых водителей. Найти нужных людей за ограниченное время тоже было задачей не из легких. Во-первых, они должны иметь соответствующую категорию для управления тягачом с прицепом, разрешение на перевозку опасных грузов и пройти обучение. Во-вторых, пандемия - тяжелейшее испытание для водителей, о чем вы прочитаете далее, и выдержать его способны не все.

«КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?»

Генеральный директор фирмы «Криоген» признался, что каждая волна коронавируса за прошедшие два года накладывала на предприятие определенный отпечаток. Пандемия заставляла мобилизоваться, изыскивать дополнительные ресурсы, оптимизировать неэффективные процессы, повышать внутренние требования.

- Помимо вещей, на которые мы повлиять способны, было много и тех, которые от нас не зависели. Порой у клиента не было квалифицированного персонала, чтоб отремонтировать вышедшее из строя оборудование. Да, у нас нет перед ними обязательств по ремонту, но мы не можем не помочь. Главное, что это понимает не только руководство, но и весь коллектив: кто, если не мы? Ощущение, что приносишь пользу обществу, сильно мотивирует, - говорит Вячеслав Кокурин.

Самые тяжелые времена пришлись на вторую половину 2021 года, когда в России и мире активно циркулировал так называемый дельта-штамм коронавируса. Этот генотип оказался самым агрессивным для легких человека, а потому привел к многократному увеличению потребности в кислороде.

Положа руку на сердце хочется сказать, Рязанской области с «Криогеном» повезло, потому что во множестве других регионов, где нет своих производств, ситуация с кислородом была гораздо сложнее. К сожалению, такие трудности не могут не сказываться на самочувствии пациентов и эффективности лечения. Зная это, в «Криогене» в разгар пандемии по согласованию с правительством приняли решение приостановить поставки технических газов, в том числе азота, большинству промышленных предприятий и сосредоточиться на медицинском кислороде.

- В таких обстоятельствах единственно правильный выбор - это здоровье людей. «Технические» клиенты - это далеко не единственное, чем пришлось пожертвовать. Коллектив работал на пределе своих возможностей, и только ценой сверхусилий удалось обеспечить наши больницы необходимым объемом кислорода. У людей практически не осталось свободного времени, личной жизни, возможности проводить время с семьей, любимыми и друзьями. На производстве и логистических маршрутах наши работники находились круглыми сутками, и я считаю, что они совершили трудовой подвиг, - высказался Вячеслав Евгеньевич.

Сократить пришлось и географию поставок. Если до пандемии у «Криогена» были законтрактованы Калужская, Ивановская, Липецкая, Владимирская области, то теперь остались только Рязанская и Тамбовская. Причем все больницы соседнего региона, в отличие от крупных стационаров Рязани, не имеют установок для преобразования жидкого кислорода в газообразный и работают на баллонах. Эта форма выпуска гораздо затратнее и несет больше рисков при эксплуатации, не говоря уже о логистике. Некоторые больницы потребляли в сутки до 300 штук - это целая вереница из грузовиков. Годичные контракты вырабатывались буквально за месяц-полтора.

ПАНДЕМИЯ ЗАКАЛИЛА КОЛЛЕКТИВ

В условиях дефицита жидкого кислорода жизненно важную роль играл самоотверженный труд операторов, наполнителей, кладовщиков, грузчиков, водителей и менеджеров. Как был организован процесс изнутри, нам рассказала Татьяна Дмитриева, руководитель отдела логистики и закупок.

- Звонки и попытки договориться с заводами из других регионов, в том числе очень отдаленных, об отгрузке жидкого кислорода не прекращались круглые сутки. Наши машины побывали везде, куда только могли доехать, в том числе в сопредельных странах - Беларуси и Казахстане. Пожалуй, самой отдаленной точкой стал Нижний Тагил (более 1800 километров в одну сторону - Ред.). Естественно, когда говорили «Да, у нас есть кислород», там нужно было быть как можно скорее. Водители возвращались из рейса, отдыхали считанные часы прямо в своих тягачах и снова отправлялись в рейс, - вспоминает Татьяна Николаевна.

Регулярно выполнялись рейсы за 1000 километров в одну сторону в город Азов Ростовской области. Там в очереди на отгрузку приходилось проводить порой не одни сутки. Не успевали побыть дома и водители, которые развозили кислород по рязанским больницам. Менялись, когда была возможность на кого-то заменить или когда люди просили об этом сами, потому что опасались из-за переутомления оставаться за рулем.

- Звонки из медицинских учреждений о том, что кислород резко закончился, могли поступать нам даже среди ночи. А мы, в свою очередь, начинали обзванивать водителей, чтобы узнать, кто сможет выехать прямо сейчас, - сказала Татьяна Дмитриева.

Конечно, часть людей нагрузки не выдерживала. Зато теперь, как отмечает наша собеседница, на заводе сформировался костяк водителей, которые выстояли в самый сложный период и знают, что могут положиться друг на друга. Таким же образом пандемия закалила и сплотила весь коллектив. Важно, что и руководство «Криогена» действует так, чтобы работники знали: их усилия всегда оценят и вознаградят по достоинству.

КСТАТИ

Генеральный директор ООО фирма «Криоген» Вячеслав Кокурин - о будущем расширении производства:

- Достигнув в пандемию своей предельной производительности, мы приняли решение о расширении производства. Нельзя предсказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в дальнейшем. Однако в любом случае наше расширение станет большим подспорьем для медицины, ведь, как показала практика, производства, подобные нашему, в России можно пересчитать по пальцам.