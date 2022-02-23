Замглавного конструктора РКБ «Глобус» Анатолий Мисник: Всю жизнь стремлюсь развиваться в профессиональной сфере

За 40 лет на «Глобусе» Анатолий Мисник прошел путь от инженера до главного конструктора.

В наше нестабильное время не часто можно встретить человека, который всю жизнь сохраняет верность выбранному пути и профессии, не устает двигаться в одном направлении, погружаясь в суть все глубже и глубже. Судьба благосклонна к таким людям, и истинная преданность делу достойна вознаграждения. Яркий пример целеустремленности и стойкости демонстрирует заместитель главного конструктора РКБ «Глобус» Анатолий Алексеевич Мисник. В январе исполнилось ровно 40 лет его трудового стажа на предприятии, а в феврале он отметил 70-летие!

Радиотехника и английский со школы

Анатолий Мисник родился в Сибири, в Кемеровской области, и его раннее детство прошло на лоне природы. Игры на свежем воздухе, сбор грибов и ягод, рыбалка на чистейшей в то время реке Томь - так был заложен крепкий фундамент его здоровья. Родители его работали в школе и с ранних лет привили любовь к учебе. Особый интерес у мальчика вызывал английский язык, хотя первые полгода после появления в школьной программе иностранного языка ему довелось изучать немецкий. Это раннее увлечение настолько пришлось по душе ребенку, что он сохранил любовь к языку на всю жизнь. Еще одно юношеское хобби, определившее его судьбу, - это радиотехника. Вместе со старшим братом Валерием они с нетерпением ждали новые выпуски «Пионерской правды», чтобы скорее попробовать что-то смастерить по напечатанным на ее страницах схемам. В глухой сибирской деревушке они собирали свои первые трансформаторы, радиоприемники…

- Для своих поделок мы выписывали детали, и к нам в далекую Сибирь по почте высылали транзисторы, резисторы, динамики... Собирали по крохам - у знакомых, друзей. В то время найти нужную деталь было роскошью, - рассказывает Анатолий Алексеевич.

Супруги познакомились еще будучи аспирантами МАИ и с тех пор неразлучны.

Учеба на море

Вскоре родители переехали в Чечено-Ингушетию, в знаменитый своими нефтяными промыслами город Малгобек. В этих краях Анатолий с успехом окончил 10 классов школы и принял решение поступать по зову сердца в Радиотехнический институт. В 1952 году одним постановлением правительства в стране были образованы два крупных радиотехнических вуза - в Рязани и Таганроге. Анатолий выбрал тот, что ближе к нему, и перебрался на побережье Таганрогского залива. В незнакомый Таганрог юный Анатолий попал совершенно один, но быстро освоился и с головой погрузился в учебу. Теплый южный климат, морское побережье, ростовские овощи и фрукты были приятным бонусом к обучению. Но Анатолий далеко не сразу оценил прелести жизни на юге.

- Я не думал о море и почти его не видел, пока учился. Только на четвертом курсе мы стали ходить с ребятами на пляж и открывали купальный сезон в мае. А первые три лета учебы я ездил в стройотряды, зарабатывал себе на весь год. В стройотрядах зарабатывали по 600-700 рублей, а в некоторых отрядах даже больше. У родителей я денег не брал и сам себя обеспечивал, - вспоминает Анатолий Алексеевич.

Первокурсником он поехал в стройотряд на север Казахстанской области.

- Мы строили коровники и жилые домики в аулах. Мы возводили стены домов из камышовых плит, стены коровников - из бутового камня, штукатурили, крыли крыши. Вставали в 5 утра и до 8 вечера работали. Было физически тяжело, и еще климат у них такой резкий, что кожа кусками слезала, - рассказывает он. После второго и третьего курсов Анатолий в стройотрядах строил линии воздушной телефонной связи между населенными пунктами. Создавали линии с нуля - от разбивки трассы, установки столбов, монтажа проводов и заканчивая сдачей заказчику. Работали и на юге Ростовской области, в Сальских степях, и на севере - на границе с Украиной - в Чертковском районе, что граничит с Луганской областью. На 40-градусной жаре молодые ребята в черной одежде устанавливали столбы, пропитанные ядовитым креозотом, накидывали, натягивали и вязали провода. Работа была не из легких, но Анатолию нравилось чувствовать себя нужным и полезным людям. После третьего курса он поехал работать уже командиром отряда.

На 40-градусной жаре юный студент устанавливал креозотовые столбы для линий телефонной связи.

Его студенчество проходило в многонациональной среде, ведь в вузе училось только треть местных, а остальные были приезжими - из Армении, Донецкой области, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Ставропольского края, из западной и восточной Украины, Ростовской области... В основном в техническом институте учились парни (в группе Анатолия Мисника было не больше пяти девушек), но при этом все жили дружно, не конфликтовали.

- Я был общительным, и в стройотрядах знакомился с ребятами с разных факультетов. Конечно, мы были очень дружны с ребятами, с которыми жили в одной комнате в общежитии. Нас было пятеро. После учебы жизнь развела - кто куда уехал. Правда, недавно созванивался с одним из них, он сейчас в Долгопрудном. А еще мы работы ведем с таганрогским вузом, и с нашего потока там работает один товарищ - он сейчас профессор, мы помним друг друга, - поделился Анатолий Алексеевич.

Молодой инженер Анатолий Мисник (крайний справа) погрузился в науку.

Защита по-английски

Анатолий Мисник окончил институт с красным дипломом, и его оставили работать на кафедре. История его дипломной защиты заслуживает особого внимания. Ему с товарищем, выпускником из английской спецшколы, предложили защищать диплом… на английском языке.

- Я докладывал на английском, а мой товарищ был в роли переводчика. В свою очередь на его защите я был переводчиком. Когда нужно было сдавать кандидатский минимум, нам автоматически его зачли по иностранному языку, - поделился он.

Анатолий Алексеевич признается, что ему очень повезло с преподавателем по иностранному языку в институте, который раньше работал переводчиком в Индии. Он поощрял его интерес к чтению книг на английском, но вот только настоящую подборку Анатолий соберет позже, когда будет покупать на Калининском проспекте в Москве настоящую английскую литературу.

Молодой инженер Анатолий Мисник погрузился в науку.

- У нас и завкафедрой иностранных языков была прогрессивным преподавателем, прошедшим стажировку в Англии. На первом курсе она нас протестировала и распределила по группам. Тем, у кого оказался очень низкий уровень подготовки, стали с нуля преподавать испанский язык.

Наука и личная жизнь

Четыре года он проработал на кафедре в родном вузе, а после решил поступить в аспирантуру в Московский авиационный институт. Начал очное обучение на кафедре 401 Радиолокации, радионавигации и электроники летательных аппаратов 4-го факультета МАИ. Переехал в столицу и увлекся наукой, но судьба преподнесла сюрприз, устроив его личную жизнь. В аспирантуре он познакомился с будущей супругой Еленой Васильевной. Учился он прилежно, но диссертацию подготовить так и не удалось, потому что погрузился в работу и времени на науку не хватило. Молодые аспиранты создали семью и переехали к родителям жены - в Рязань. Анатолию Алексеевичу порекомендовали устроиться работать в РКБ «Глобус», и он на всю жизнь обосновался в нашем городе.

- У меня в Рязани совершенно не было знакомых, кроме родителей жены. Но еще на кафедре мне рассказывали про «Глобус», и я решил попробовать. Меня взяли на работу, и на 40 лет я тут задержался.

На прогулке с овчаркой Ункасом.

«Как я мог все перечеркнуть?»

Трудовая деятельность Анатолия Мисника в РКБ «Глобус» началась в 1982 году. Он вспоминает: Тогда я еще плохо представлял, как можно применить мои знания на «Глобусе», ведь во время работы на кафедре и обучения в аспирантуре я занимался цифровой обработкой сигналов, цифровой фильтрацией, адаптивными алгоритмами выделения сигналов на фоне шумов и помех, а в должности старшего инженера в 20-м отделе в бригаде Владимира Алексеевича Енякина пришлось заниматься комплексными вопросами проектирования СВЧ устройств. С точки зрения направлений предшествующей профессиональной деятельности и научных интересов это была новая тематика.

Пришлось вникать в особенности разработки и производства СВЧ-техники. Помогала общая эрудиция и хорошая базовая подготовка, полученная в вузе. Добрым словом до сих пор вспоминаю своих наставников и товарищей по работе - Виктора Евлогиевича Романова, Владимира Алексеевича Енякина, Виталия Ивановича Кротенко, Владимира Владимировича Семигорелова, Станислава Гавриловича Баковецкого, Ребизова Вячеслава Филипповича и многих других.

- Спустя несколько лет мне повезло - в то время на «Глобусе» решили осваивать новое направление по тематике московского ЦНИИ «Комета». Это космические системы, системы космической разведки. Меня перевели в 5-й отдел, и я попал в небольшую на первом этапе расчетную бригаду Георгия Дмитриевича Васильева, нас было всего пять или шесть человек. И здесь я нашел свое место, начал заниматься деятельностью, близкой к моей научной подготовке, к моим интересам, - делится он. Из этой группы в дальнейшем образовались отдельные расчетные бригады, каждая работала в своем направлении.

Я был в расчетной бригаде, которая занималась комплексными вопросами проектирования помехозащищенных высокопроизводительных космических радиолиний, аналогов которых на тот момент в стране не было. Руководил бригадой Геннадий Никифорович Мартынов, уже имевший большой опыт по прежним работам, сочетавшим в себе качества хорошего руководителя и отличного технического специалиста. В его лице я нашел и единомышленника по техническим вопросам и хорошего старшего товарища, у которого можно было многому научиться. Масштабы работ и задач были огромные, потребовались все мои знания, многое приходилось осваивать вновь, изучать специальную литературу, знакомиться со специалистами других предприятий, с их работами.

Космическое направление хорошо развиваюсь, но к закату СССР, финансирование проекта начало сокращаться, и вскоре это направление закрыли. В новой стране начались тяжелые 90-е годы.

- Нас призывали заняться конверсией, гражданской продукцией. Мы хватались за все, что только можно. Ездили по разным предприятиям и предлагали свои услуги - делать радиолинии для беспилотных аппаратов, системы пожарной сигнализации. Предлагали даже разработать систему персональной связи - пейджеры. У нас была идея создать систему беспроводной связи, чтобы обмениваться сообщениями в пределах предприятия. И нашу идею даже одобрили, мы уже провели исследования и выбрали диапазон радиочастот, согласовали его с ГКРЧ, стали разрабатывать приемник и передатчик, но наступила эпоха мобильной связи, и пейджеры утратили актуальность.

В конноспортивном комплексе они уже пробовали быстрые аллюры.

Смутные времена закончились, когда РКБ «Глобус» вернулось к своему главному направлению работ - разработке, испытаниям и производству автоматизированных систем контроля для военной техники, где у предприятия уже был большой опыт и компетенции. Благодаря инициативе и усилиям руководства предприятия РКБ «Глобус» начало заниматься автоматизированными системами контроля для подготовки к применению и контроля технического состояния управляемых авиационных средств поражения.

- Ранее в СССР, этой тематикой занималось Киевское КБ «Луч», - отмечает Анатолий Мисник. - Благодаря самоотверженному труду оставшихся на предприятии ведущих специалистов, РКБ «Глобус» удалось в короткие сроки разработать универсальный стационарный комплекс «Ока», который обеспечивал контроль и подготовку к применению всей номенклатуры управляемых авиационных средств поражения, которые ранее обслуживались украинскими комплексами «Гурт» и «Трубеж». В 2005 году комплекс «Ока» успешно прошел государственные испытания и в дальнейшем был принят для эксплуатации в вооруженные силы России.

Огромную роль в создании, проведении испытаний и продвижении комплекса «Ока» сыграли директор предприятия в то время Николай Николаевич Пономарев и нынешний генеральный директор АО «РКБ «Глобус» Николай Васильевич Гоев, который принял на себя основную тяжесть работ по решению многочисленных технических и организационных вопросов и проведению испытаний. В результате была создана база и для экспортного потенциала предприятия, которая позволила преодолеть имевшиеся экономические трудности.

В тяжелые 90-е годы «Глобус» потерял большую часть ценных сотрудников, но Анатолий Мисник признается, что был верен предприятию даже в сложные времена:

- В перестроечные годы тяжело было, платили совсем мало. Мне поступали предложения уйти в бизнес, к частникам, в администрацию. Но всю жизнь я стремился развиваться в своей профессиональной сфере. Читал книги, следил за новыми исследованиями, и достиг определенного уровня, понимания в профессии радиоинженера. Как я мог все перечеркнуть и уйти куда-то в другую сферу? Жена меня поддержала, и даже финансово спасала нашу семью в сложный период. Она работала на кафедре экономики в Радиотехнической академии, и у них тогда дела шли неплохо - началось платное обучение.

«На наших глазах происходила цифровая революция»

Карьера Анатолия Мисника стремительно развивалась, и он стал ведущим инженером, затем - ведущим инженером-конструктором, начальником расчетной бригады… Как руководитель он воспитал немало перспективных молодых ребят. Так, из его бригады вышли Евгений Владимирович Байкин, который сейчас занимает должность начальника комплексного отдела, Дмитрий Сергеевич Кураев, который стал начальником расчетной бригады.

Времена стремительно менялись, и технический прогресс не переставал удивлять инженеров ежечасно.

- Время было такое интересное - на наших глазах происходила цифровая революция. Я хорошо помню, когда появились первые персональные компьютеры, еще наши, отечественные «Нейроны». Пятидюймовые дискеты, отдельный монитор - это было для нас настоящим чудом! Появились печатающие устройства, и можно было распечатывать книжки. В Союзе никаких средств копирования в свободном доступе практически не было, и вдруг стало возможно распечатать файл или свой текст. А когда появились первые IBM, мы удивлялись цветным дисплеям, большой памяти… К нам на работу приходили молодые ребята, которые всем интересовались, сами учились работать с графикой, и каждый стремился сам освоить то, чего другие не могут. Хорошо помню, как в нашей бригаде появился первый на предприятии персональный компьютер с процессором нового поколения - это был процессор «Пентиум-90» (тактовая частота 90 МГц). Техника менялась быстро, и наша работа проходила динамично, - вспоминает он. Инженеры-разработчики и инженеры-конструкторы самостоятельно начали осваивать компьютерные системы автоматизированного проектирования и моделирования (PCAD, AutoCAD, ORCAD, «Компас», «T-Flex», текстовые редакторы, автоматизированные среды программирования и др.). Сначала это были наиболее увлеченные энтузиасты, но постепенно все перешли к компьютерным технологиям.

Технический английский и лошади

Анатолий Мисник не перестает изучать новинки технических разработок по сей день. Благо, ему в этом помогает знание английского.

- Я много времени посвящаю изучению в интернете информации по моей профессии, слежу за новейшими разработками. Опираюсь, в основном, на англоязычные сайты. Иностранный язык просто необходим в области программирования, без знания иностранных языков я вообще не понимаю, как можно развиваться в профессии, - считает он.

В планах - самостоятельно прокатиться верхом по полям.

Еще одно его увлечение - конный спорт.

- Мы с женой любим животных, и у нас последовательно было три немецких овчарки, а сейчас держим собаку более миниатюрной породы. А еще мы любим лошадей, и недавно решили приобщиться к верховой езде. Два года назад вместе с супругой начали проходить начальное обучение в конноспортивном клубе в Алеканово. Купили жокейское снаряжение и начали осваивать спорт. Нам нравится ощущение единения с природой. Готовимся совершить конную прогулку по лугам, по полям. По случаю юбилея коллеги вручили Анатолию Алексеевичу памятный подарок - бронзовую лошадь, и это очень символично, ведь он действительно всегда на коне - и в науке, и в работе, и в своих увлечениях.