Братья Владимир и Алексей Решетовы - слесари-ремонтники Ново-Рязанской ТЭЦ, стали чемпионами мира по пауэрлифтингу

Владимир Решетов. Решающая попытка на чемпионате мира.

«МЫ ВСЕМ ОБЯЗАНЫ ОТЦУ»

Когда слышишь словосочетание «спортивная династия», невольно проникаешься уважением к такой семье. Ведь чтобы достичь определенных высот, а затем передать этот опыт детям, нужны по-настоящему выдающиеся человеческие качества. Преемственность в спортивных династиях обычно обеспечивают не только тренировки, но и взаимоуважение, бережное со хранение семейных ценностей, взаимовыручка и любовь.

Братья-близнецы Владимир и Алексей Решетовы, слесари 6-го разряда цеха ремонта тепломеханического оборудования Ново-Рязанской ТЭЦ, в мире пауэрлифтинга известны далеко за пределами нашего города. Для тех, кто не знает, скажем, что пауэрлифтинг - это силовое троеборье, в которое входит присед со штангой, жим лежа и становая тяга.

- Мы всем обязаны отцу, Виктору Григорьевичу Решетову, он у нас мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, - рассказывает Владимир Решетов. - Именно он нас привел сначала на самбо, а затем подсказал переключиться на пауэрлифтинг.

- Результаты пришли довольно быстро, - присоединяется к разговору брат Алексей. - Владимир выполнил норматив мастера спорта России в августе 2003 года, а я - примерно спустя полгода. Всерьез все для нас закрутилось в 2012 году, когда на чемпионате Европы Владимир завоевал бронзу. Я, к сожалению, сейчас из-за травмы не имею возможности часто выступать - пришлось переключиться на тренерскую работу, помогаю брату.

Братья Алексей и Владимир Решетовы совмещают удачно работу и профессиональные занятия спортом.

«ПОДДЕРЖКА РЯЗАНЦЕВ ЧУВСТВОВАЛАСЬ!»

- В декабре прошлого года вы вернулись с 7-го чемпионата мира по пауэрлифтингу, который проходил в Москве, победителями. Когда отправлялись на соревнования, какие были задачи? - интересуемся у братьев-близнецов.

- Когда едем на соревнования, всегда планируем поднять вес не ниже норматива мастера спорта - неважно, какое место в итоге займем, но эту планку должны преодолеть.

Со стороны редакции отметим, что 7-й чемпионат мира по пауэрлифтингу в Москве собрал спортсменов из 20 стран мира - России, Армении, Азербайджана, Болгарии, Беларуси, Венгрии, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, Хорватии и Чехии. Владимир Решетов выступал в классе мастера 40-49 и весовой категории до 90 кг в номинации WRPF любители Пауэрлифтинг без экипировки ДК. Его суммарный результат составил 647,5 кг.

- У нас традиция сложилась - перед выходом на помост брат-тренер на удачу шлепает меня легонько по ушам, - улыбается Владимир. - Наверное, поэтому удача и улыбнулась нам. До последнего «бодались» с одним очень сильным соперником за золото. Но он допустил ошибку в приседе, поэтому фортуна склонилась в мою сторону. Поддержку рязанцев и коллег по работе чувствуем всегда! Отдельные слова благодарности хочется сказать председателю совета директоров Ново-Рязанской ТЭЦ Анатолию Шестакову. Он всегда в финансовом плане поддерживает наше участие в соревнованиях, это вдохновляет на новые победы.

Награды мирового первенства.

В декабре этого года на следующем 8-м чемпионате мира по пауэрлифтингу братья Решетовы попробуют отстоять звание сильнейшего силача мира. Пожелаем удачи этой замечательной спортивной династии!

СКАЗАНО

Ильдар Гатин, начальник цеха ремонта тепломеханического оборудования Ново-Рязанской ТЭЦ:

- Владимир и Алексей Решетовы - одни из самых опытных и высокопрофессиональных наших специалистов. Владимир работает на ТЭЦ с 2001 года, Алексей - с 2005-го. Оба - слесари по ремонту оборудования 6-го разряда. Неоднократно награждались за добросовестный труд почетными грамотами. Помогают молодым осваивать профессию, наставники молодежи. Всегда готовы в любое время суток - и днем, и ночью - приехать на ТЭЦ, если нужно проводить срочные и сложные ремонты оборудования. Их уважают в коллективе. Очень надежные, сильные парни, с такими можно ходить в разведку