Экспортеров Рязанской области приглашают побороться за звания лучших.

Региональный этап конкурса, предусмотренный национальным проектом «Международная кооперация и экспорт», стартовал 18 февраля. Прием заявок на участие в состязании между претендентами на звание лучшего экспортера из числа предприятий малого и среднего, а также крупного бизнеса завершится 18 марта. Победители регионального этапа смогут претендовать на участие в федеральном отборе на получение звания «Экспортёр года».

Для участия в конкурсе предприятие должно соответствовать ряду условий. В частности, оно не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, иметь ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, а также исков и претензий от иностранных покупателей по качеству товаров, работ или услуг в 2021 году. Познакомиться с полным перечнем условий участия в конкурсе «Экспортер года Рязанской области» можно на сайте РЦЭ https://exportcenter62.ru/news/tspe/regionalnyy-konkurs-eksporter-goda-ryazanskoy-oblasti-2021/. Победители по номинациям будут определены комиссией по итогам предоставленных предприятиями-участниками конкурса показателей экспортной деятельности за 2021 год.

Заявку и документы на участие в конкурсе от субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, не относящихся к СМСП, можно подать в электронном виде на сайте Рязанского центра экспорта АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области» https://exportcenter62.ru/news/tspe/regionalnyy-konkurs-eksporter-goda-ryazanskoy-oblasti-2021/, по телефону +7 (4912) 600-523 или по электронной почте info@exportcenter62.ru.

В 2020 году звания «Экспортер года» были удостоены несколько малых и крупных предприятий региона. В категории малого и среднего бизнеса звания «Экспортер года в сфере промышленности» присуждено ООО «ВТЦ «Тяжпрессмаш», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» — ООО Кондитерская фабрика «Конфеста», «Экспортер года в сфере услуг» — ООО «Аналитические технологии», «Экспортер года в сфере высоких технологий» — ООО НПП «Тепловодохран», экспортный «Прорыв года» продемонстрировало ООО «ТД «Вестар». В категории крупного бизнеса звание «Экспортер года в сфере промышленности» присуждено ЗАО «МПК «КРЗ», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» — ООО «Русские Мельницы», «Экспортер года в сфере высоких технологий» — АО «Елатомcкий приборный завод», в номинации «Новая география» победу одержало ООО «Рельеф-Центр».