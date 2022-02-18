«Молодая Гвардия» запустила обновленную линейку проектов

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16 февраля на X Съезде «Молодой Гвардии Единой России» была утверждена концепция развития организации и линейка реализуемых проектов до 2024 года. В частности, МГЕР запустит Лигу политических дебатов, проект «Молодые кандидаты», «Волонтерство», проект по правовой защите студентов.

Председатель Координационного Совета МГЕР Антон Демидов подчеркнул, что МГЕР будет развивать политические проекты, отвечающие на запрос молодежи и общества в целом.

«Мы намерены по всем направлениям усилить политический блок: дебаты, подготовку кандидатов, политический активизм. Считаем необходимым поддерживать участие молодежи в открытых нешаблонных дебатах, привлекать активную молодежь к выражению гражданской позиции в законной форме, наращивать компетенции будущих политиков из числа МГЕР во взаимодействии с избирателями, работать в информационном пространстве не только в ходе выборов, но проводить системную работу по развитию безопасного интернета», - отметил Антон Демидов.

В частности, усилится работа «Антифейковых отрядов»: существующая сетка интернет-активистов будет активна не только в период избирательных кампаний. Молодогвардейцы займутся работой по предотвращению распространения в сети противоправного контента, борьбой с чатами, занимающимися реализацией запрещенной продукции, эпизодами кибербуллинга и фейками о вакцинации.

Также «Молодая Гвардия» сохранит пятилетнюю традицию награждения детей, проявивших лучшие качества и спасших жизни других людей, специально учрежденной МГЕР наградой «Юный герой».

Принятые на X Съезде обновления затронули и организационную структуру МГЕР. Так, был расширен и обновлен состав Координационного Совета, создан Политический совет организации, принята обновленная система рейтинга региональных отделений.

Напомним, X Съезд «Молодой Гвардии Единой России» проходит в подмосковной Кубинке на территории Музейно-храмового комплекса ВС РФ Минобороны России. Участие в главном политическом событии организации принимают более 100 представителей МГЕР со всей страны. Согласно Уставу МГЕР, Съезд является высшим руководящим органом, который созывается Координационным Советом не реже одного раза в три года.