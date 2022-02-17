Горадминистрация введет нормативы на состав сточных вод, поступающих в канализацию Рязани

В скором времени датчики будут измерять состав сточных вод, сливаемых с предприятий в городскую канализацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Арбитражном суде Рязанской области завершилось рассмотрение иска к администрации города Рязани. Судебные разбирательства стали следствием отказа чиновников устанавливать нормативы на состав сливаемых в канализацию стоков. Очистные сооружения Рязани бьют тревогу: городская канализация стала настолько грязной и содержит столько посторонних токсичных веществ, что биологически активный ил не в состоянии справиться с таким загрязнением и гибнет сам. А ведь дальше очищенные стоки попадают в реку Листвянку, и они должны строго соответствовать нормативам, установленным Росприроднадзором.

Оказавшись меж двух огней, руководство очистных вышло к администрации Рязани с предложением установить нормативы и на входящие стоки, как это сделано во всех цивилизованных городах, включая Москву. Однако получило отказ. Пришлось отстаивать инициативу в суде, и вот вердикт:

«Действия чиновников по отказу в установлении нормативов состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения следует признать незаконными».

Это значит, что скоро рязанским предприятиям придется отвечать перед МУП «Водоканал» за качество поставляемых в общую городскую канализацию стоков.

О чем спорили в суде

Как говорил царь Петр: «Есть желание - тысяча способов, нет желания - тысяча поводов». Вот с роем таких поводов и столкнулось руководство очистных сооружений, пытаясь провести свою инициативу в жизнь. Согласно закону, городская администрация должна была либо принять предложенные нормативы в 30-дневный (с момента их получения) срок, либо отказать. По результатам рассмотрения дела в суде выяснилось, что оснований для отказа не было, нормативы нужно было принимать.

К чему апеллировали чиновники? Первое: рассчитанных нормативов предоставлено не было. Выяснилось, что были - и даже неоднократно. Второе: Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Рязани не уполномочено устанавливать такие нормативы. Выяснилось, что уполномочено, и не только эти.

Еще один повод для отказа попытался представить МУП «Водоканал»: мол, контрольные замеры для расчета нормативов взяты не там, где надо. Но после разбирательства в суде выяснилось, что специалисты произвели замеры в нужном месте. Заодно эта точка была закреплена в качестве контрольной для замеров входящих на очистные сооружения стоков - канализационный колодец Х-38 на границе сетей «Водоканала» и сетей АО «РНПК».

Чиновников, сопротивлявшихся до последнего, можно понять. Решение ввести нормативы на стоки требует огромной политической воли и сопряжено с риском для последующей карьеры во властных структурах. Полвека десятки рязанских предприятий, не имеющие своих локальных очистных сооружений, сбрасывали в общую городскую канализацию все подряд. Нечистоты текли через весь город, обдавая горожан парами сероводорода, аммиака и фенола. И тут вдруг ограничения и неминуемые штрафы. Такие действия власть имущих крупному бизнесу точно не понравятся. Однако ничего другого делать не остается. Суд развеял последние сомнения.

Рязанским чиновникам предлагается проявить политическую волю ради простых горожан, ради улучшения экологической обстановки в городе. И все мы знаем, что команда, которая сегодня работает в мэрии, способна на такой поступок.

Как изменятся городские стоки

В качестве нормативов городские власти могли бы принять уже существующие величины, установленные Росприроднадзором для сбросов в окружающую среду. То есть такие нормативы, которые были бы справедливы даже при отсутствии очистных сооружений. В этом случае, дополнительная очистка не подгоняла бы содержание токсинов в поступающей канализации к верхней границе ПДК, а чистила канализацию с запасом, чтобы стоки в природу были по-настоящему экологичны.

Однако пока горадминистрации предлагаются более щадящие для рязанских производств нормативы. Они всего лишь соответствуют максимально допустимым объемам загрязнений, которые в состоянии обезвредить на очистных сооружениях - довести до нормативов Росприроднадзора на стоки в окружающую среду. Расчеты были произведены сертифицированной лабораторией и Рязанским филиалом аккредитованной лаборатории ЦЛАТИ по Рязанской области.

Какие нормативы на вещества-загрязнители собираются ввести в Рязани.

Интересно, что не все лимиты предлагается ужесточить. Так, оказывается, что поверхностно-активные вещества (ПАВ) пока весьма успешно (почти целиком) убираются из стоков на очистных сооружениях. На 75% справляются очистные и с восстановлением биологического потребления кислорода, без которого ил просто не сможет жить. Еще оптимистичнее ситуация со взвешенными веществами. Однако полная катастрофа в городской канализации творится с фосфатами и азотсодержащими веществами. Нормативы предполагают десятикратное уменьшение содержания в канализации данных токсинов. Также будет уменьшен допустимый лимит по нефтепродуктам и меди - почти вдвое.

Необходимость введения нормативов обоснована. Теперь необходимо закрепить нормативную базу законодательно и оборудовать канализацию замеряющими датчиками.

В тему

За то время, которое существовали неконтролируемые стоки в канализацию, их успели поставить себе на службу не только чиновники (для которых они стали залогом добрых отношений с промышленниками), но и контролирующие органы. В частности, лаборатория Минприроды привыкла фиксировать нарушения ПДК по воздушным выбросам именно в районе очистных сооружений в поселке Турлатово. Достаточно было произвести забор проб воздуха у ограды установки биологической очистки - и результат гарантировал хоть какое-нибудь да загрязнение.

Кроме того, поскольку поселок Турлатово находится на стыке санитарно-защитных зон сразу нескольких предприятий Восточного и Южного промузлов, полученные результаты можно было интерпретировать, как воздушный выброс одного из них. Неоднократно предпринимались попытки развить исследования воздуха, начатые у ограды очистных сооружений, в сторону одного из соседних производств, но очень редко это приносило результаты. От подобных проверок больше всех предсказуемо доставалось нефтезаводу, поскольку он оказывался виновным в любом случае. Очистные сооружения, куда стекается вся городская канализация, находятся на его балансе, а приходящие ненормативные стоки не могут не источать зловонные газы, пока их не очистят.

Вот и получается, что штрафовать за городские стоки собственника очистных сооружений было выгодно и удобно чиновникам. В тени большого предприятия можно не искать истинного виновника и причины экологических нарушений, что экономит массу времени и ресурсов. Конфликт привел стороны в суд. Решение было принято в пользу жителей города. С введением нормативов на стоки в зонах жилой застройки повысится качество воздуха, ведь КНС МУП «Водоканал» перестанут так «откровенно фонить». Будем следить за развитием событий.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.