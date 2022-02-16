Касимовское руководство продает репутацию города за 20 миллионов

Святая святых котельной – операторская комната. Фото: АО «ПЗЦМ».

Что такое градообразующее предприятие? Существуют на этот счет официальные формулировки и определения, выработаны критерии. Если коротко – это предприятие, без которого город существовать не может. Формально в рязанском городе Касимове такого предприятия нет. Но уже несколько десятилетий город невозможно представить без Приокского завода цветных металлов. Это без преувеличения флагман промышленности Касимова. Завод дает работу более чем шестистам жителям, снабжает теплом часть города и на треть формирует местный бюджет. Казалось бы, такое золотое во всех смыслах предприятие должны всячески холить и лелеять. Но на деле получилось все совсем не так. Городская власть руками муниципального предприятия по халатности или по умыслу фактически залезла в карман своего главного благодетеля и наказало его, ни много ни мало - более чем на двадцать миллионов рублей!

Все начиналось 40 лет назад

Строительство завода началось в 1976 году. Первыми возводились водозаборные и очистные сооружения, подъездные железнодорожные пути, внешние инженерные сети и коммуникации. Только в восьмидесятые годы эта территория приобрела, наконец, заводские очертания. На трубе котельной завода красуется дата 1981 г., в 1989 году были введены в строй первые мощности. В 1990-м на заводе был выплавлен первый слиток.

Одновременно со строительством завода строился микрорайон Приокский для работников предприятия. Вместе с жилыми домами появились больница, школа, детский сад. Заводская котельная обеспечивала поселок теплом и горячей водой.

В начале двухтысячных годов, согласно постановлению Правительства России, весь поселок – жилые дома и объекты социальной сферы - были переданы на баланс муниципального образования – городской округ город Касимов. Но схема теплоснабжения микрорайона осталась прежней – теплоноситель для обеспечения отопления и горячего водоснабжения в микрорайон Приокский продолжает поступать с котельной завода, находящегося в 1,5 километрах от поселка.

Поначалу все шло нормально – завод по договорам с управляющими компаниями, которые, кстати, постоянно менялись, поставлял теплоноситель и получал от них деньги. Так продолжалось вплоть до 2020 года – рокового года в отношениях города и предприятия.

Калейдоскоп руководителей – тревожный признак

К тому времени администрацией города Касимова уже руководил «профессиональный управленец» Игорь Авдеев, назначенный в июле 2019 года. Есть такая категория руководителей, которые могут управлять процессами в любой предметной области, не разбираясь в деталях и применяя лишь общие управленческие навыки. Игорь Валерьевич к тому времени успел без особого успеха поруководить двумя министерствами рязанского правительства и отсидеться в «ссылке» на Рязанском приборном заводе. Очередной шанс порулить представился ему в виде должности главы администрации Касимова. Забегая вперед отметим, что рулил он Касимовом недолго, меньше двух лет. Уже в апреле 2021 года его сменила Светлана Андреева.

Взаимоотношения города с поставщиками тепла, в нашем случае с АО «Приокский завод цветных металлов», с 2016 года осуществляет муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис», учрежденное администрацией Касимова.

Любопытно проследить историю назначения руководителей этого МКП. 25 октября 2019 года директором стал Андрей Назаркин, 7 мая 2020 года – Александр Сучков, 28 августа 2020 – Андрей Назаркин, 19 января 2021 – Дмитрий Фомин, 29 апреля 2021 – вновь Андрей Назаркин. В этом калейдоскопе директоров обращают на себя внимание фамилии двух относительных тяжеловесов – Сучкова и Фомина.

Александр Сучков – известный касимовский предприниматель. Известен он еще и тем, что был задержан правоохранительными органами в сентябре 2020 года – фактически через неделю после освобождения от должности директора «Касимовсервиса». По данным СМИ, ему инкриминируется то, что он после присоединения к «Касимовсервису» МКП «Водоснабжение» оплатил из средств «Касимовсервиса» долги МУП «Водоканал г. Касимова».

Дмитрий Фомин, бывший генеральный директор рязанского ООО «Сафьян», входящего в финансово-промышленную компанию «Инвест», в 2019 году был назначен на должность заместителя главы администрации Касимова по капитальному строительству и ЖКХ, но уже через полтора года должность покинул.

Как «Касимовсервис» испортил репутацию города

Так что же случилось в 2020 году? Исправно оплачивавший до этого предоставленные услуги по теплоснабжению МКП «Касимовсервис» вдруг резко перестает платить и за сравнительно короткое время накапливает долг перед АО «ПЗЦМ» в размере более двадцати миллионов рублей. Куда ушли деньги? Об этом наверняка знают три персонажа нашей статьи – Игорь Авдеев, на тот момент глава администрации, Дмитрий Фомин, его зам по ЖКХ и Александр Сучков – директор «Касимовсервиса». Только правоохранительные органы, к которым мы обращаемся настоящей статьей, могут провести проверку доходов и расходов муниципального предприятия, чтобы выявить растрату двадцати миллионов рублей, если она имела место.

Конечно, ради объективности, нельзя не отметить, что формирование задолженности совпало с пандемийными ограничениями и режимом самоизоляции. Как его переживают люди в Касимове, неизвестно, насколько сократились их доходы, хватает ли денег, чтобы платить за коммуналку. Возможно, неплатежи населения могли отразиться на размере задолженности. Но тогда бы и в других райцентрах была похожая ситуация, однако этого не наблюдается.

Отметим, что самое неприятное даже не в наличии долга – ну получилось так, закрыли бреши в бюджете, с кем не бывает – самое неприятное в том, что муниципальное предприятие не предпринимало никаких попыток этот долг погасить. «Касимовсервис» до сих пор старательно уклоняется от выполнения своих обязательств перед поставщиком тепловой энергии. Долг не только не сокращается, но и имеет тенденцию к увеличению. Так, в январе 2021 года, задолженность МКП «Касимовсервис» перед АО «ПЗЦМ» составляла около двадцати миллионов рублей, а в настоящее время – уже более двадцати восьми.

Поразительно, что текущие платежи должник осуществляет только на основании возбужденных исполнительных производств по решениям Арбитражного суда Рязанской области. Есть проигранный в суде иск от поставщика тепла – есть оплата. И так по каждому месяцу.

- В условиях несвоевременной оплаты МКП «Касимовсервис» за поставленную тепловую энергию, АО «ПЗЦМ» вынуждено привлекать кредитные средства для оплаты потребленного природного газа и электрической энергии, причем приобретение энергоносителей осуществляется на условиях предварительной оплаты, - рассказывает главный энергетик АО «ПЗЦМ» Андрей Порцев.

В итоге действия муниципального предприятия и администрации Касимова подрывают деловую репутацию руководства города и наносят ущерб государственному предприятию стратегического значения.

Образцовая котельная

И газ, и электричество, под закупки которых берет кредиты завод, необходимы в выработке тепловой энергии. Тепло вырабатывается в котельной предприятия не только на обогрев микрорайона Приокский, но и на производственные нужды самого завода.

При слове «котельная» у обывателя возникает образ производственного помещения, в котором царит шум, грязь и сырость. Котельная «Приокского завода цветных металлов» опровергает эти стереотипы. Здесь, как, впрочем, и на всем предприятии – царство чистоты и порядка. Весь процесс производства тепла обслуживают в одну смену три человека – два оператора и слесарь. Основная их функция – наблюдать за процессом и регулировать заданные в соответствии с погодными условиями параметры нагрева воды.

Та часть теплоносителя, что предназначена для жителей «Приокского», по трубе длиной 2,5 километра, поступает в микрорайон. Кстати, по словам Андрея Порцева, труба эта находится в эксплуатационной ответственности МКП «Касимосервис» и должна поддерживаться в рабочем состоянии именно муниципальным предприятием.

2,5 километра трубы - плюс тысяча рублей к тарифу

Есть еще один аспект рассматриваемой проблемы – из чего складывается стоимость услуг теплоснабжения для конечного потребителя. Тариф на тепловую энергию, как и все остальные тарифы в Рязанской области, устанавливает уполномоченный орган – Региональная энергетическая комиссия Рязанской области. Комиссия рассматривает все аспекты, влияющие на ценообразование, такие, как расходы производителя и транспортировщика, и выводит стоимость, ориентируясь при этом на предельный уровень повышения тарифов, установленный Правительством РФ.

При анализе структуры цены теплоснабжения выявляется, что тариф, утвержденный РЭК для завода, составляет чуть больше 1400 рублей, а для населения – 2400 рублей за 1 Гкал. Одна тысяча рублей наценки посредника должна включать, в том числе, затраты на текущий и капитальный ремонт теплосетей. Текущий ремонт – это устранение аварийных ситуаций в сети, эти расходы очевидны, хотя и не постоянны. Капитальный ремонт, по словам местных жителей, не проводился и не проводится. Расходы на прокачку воды несет поставщик. За что посредник получает свою тысячу, остается непонятным.

Но «Касимовсервис» - не единственный посредник. Есть еще одна ступень на пути денежного потока от плательщиков к получателям средств – система КВЦ. Какую долю берет за свои услуги эта структура, каков механизм распределения полученных КВЦ средств между поставщиками услуг – тайна за семью печатями.

Выход должен быть найден

Для разрешения ситуации с задолженностью «Касимовсервиса» перед АО «ПЗЦМ» администрация города в октябре 2021 года провела совещание с участием завода и муниципального предприятия, на котором рассматривались вопросы подписания графика платежей и планы по строительству новой модульной котельной в микрорайоне. Тогда стороны не пришли к пониманию, но стремление администрации к разрешению конфликта можно поприветствовать.

Настораживает только продолжающаяся практика возврата задолженности исключительно по проигранным в суде искам поставщика. По доброй воле почему-то платежи не проходят. И по-прежнему сохраняется избирательность: за свои котельные «Касимовсервис» долгов не имеет, оплачивая энергоресурсы в срок, а вот сторонней котельной можно и два года долги не отдавать.

Усугубляет ситуацию пандемийный спад во многих отраслях экономики, который не позволяет местным жителям полностью, без задержек оплачивать коммунальные услуги. Сегодня задолженность населения Касимова только за оплату тепла составляет около 80 миллионов рублей. В судах находятся иски на взыскание задолженности жителей за тепло суммарно на сумму более 30 миллионов рублей.

Администрация Касимова, находясь между двух огней, с долгом и неплатежами населения, пытается как-то обуздать растущий долг, спасти ситуацию. Но пока это не очень получается. Наверное, потому вопрос с теплоснабжением Касимова и долгами перед поставщиком тепла уже находится на контроле в правительстве региона. Об этом говорится в официальном письме за подписью заместителя председателя правительства Евгения Беленецкого, направленного в адрес Приокского завода цветных металлов.

Тем не менее, явно завышенный тариф на услуги «Касимовсервис», несомненная платежеспособность жителей микрорайона Приокский, где до сих пор проживает большинство заводчан, а также экономия коммунального предприятия на капитальном ремонте труб, по идее должны были бы помочь погасить долг. Нужно просто взять под контроль доходы и расходы коммунальщиков, в чем, несомненно, могут помочь правоохранительные структуры. Без ведомственной проверки обоснованности тарифов и адекватности управления финансами долги муниципального предприятия перед Приокским заводом цветных металлов сократятся едва ли.

Очевидно одно: конфликтная ситуация, сложившаяся в Касимове, невыгодна никому. Ни властям, которые потеряли в этом деле свою репутацию и теперь создают проблемы региональному правительству, ни поставщику, который вынужден отапливать касимовцев за счет основной деятельности своего предприятия, ни местным жителям, которые ходят как под Дамокловым мечом, рискуя в любой момент остаться без тепла. Поэтому выход должен, просто обязан быть найден.

Их первых уст

Генеральный директор АО «ПЗЦМ» Владимир Сонькин:

- На нашем заводе работают более 600 человек, средняя заработная плата – 75 тысяч рублей. Налоговые платежи в муниципальный бюджет составляют треть от всего бюджета муниципалитета. Наше предприятие очень важно как для города, так и для его жителей.

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