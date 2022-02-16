Годовые итоги Скопинского района: рост зарплат и производства

Александр Боков в начале своего выступления поблагодарил медиков, волонтеров и соцработников за самоотдачу во время пандемии.

Пандемия COVID-19 продолжила испытывать на прочность экономику нашей страны, однако скопинцы сумели показать положительную динамику по основным социально-экономическим показателям. В четверг, 10 февраля, глава администрации муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области Александр Боков представил традиционный итоговый годовой отчет. Успеха в непростой год удалось достичь благодаря грамотному руководству. В результате выросло производство в промышленности и сельском хозяйстве, увеличилась средняя зарплата.

- Сохранению деловой активности способствовали взвешенные решения на федеральном уровне в сфере экономики. С самого начала карантинных мероприятий ограничения не распространялись на сельское хозяйство, транспорт, строительство, системообразующие организации, - отметил Александр Иванович.

Высокие показатели невозможны без финансовой поддержки, поэтому власти всеми силами стремились пополнить бюджет. За год в казну района поступило более 84 млн рублей областных и федеральных средств. Всего бюджет по доходам составил 792 млн рублей, из них 337 млн рублей - собственных поступлений, что на 52 млн рублей больше, чем годом ранее. Для привлечения средств район участвовал в реализации нацпроектов, входил в областные и федеральные программы, а также использовал такие доходные способы, как эффективное управление землями. Так, за год прошло около 20 аукционов по сделкам с землей, что принесло в бюджет порядка 60 млн рублей. Также район пустил в дело порядка 2 тысяч гектаров невостребованных земель.

Лидер по фармпроизводству

В современном мире огромное значение уделяют развитию бизнеса, и в Скопинском районе поддерживают развитие инвестпроектов. Здесь строят свиноводческий комплекс на 4,8 млрд рублей, завод по производству биофармацевтических препаратов на 5,3 млрд рублей, завод по выпуску онкопрепаратов на площадке «СКОПИНФАРМ» на 3,3 млрд рублей. Совместно с Международной биофармацевтической компанией «СОБИ» запущен проект по производству препарата для лечения гемофилии на площадке «Скопинфарм». Важным событием года стало подписание инвестиционного контракта на 3,6 млрд рублей между Минпромторгом РФ, губернатором Рязанской области и компанией «Скопинфарм». Таким образом, Скопинский район выходит в лидеры по производству фармацевтической продукции в регионе.

Основу экономики района составляет промышленное производство, и в этом секторе наблюдается положительная динамика. За год объем промышленного производства составил более 21 млрд рублей, или 140% к прошлому году.

Аграрии-победители

На селе важнейшим сектором экономики считается агрокомплекс, и в Скопинском районе в этой отрасли есть успехи. На поддержку сельского хозяйства район получил более 37 млн рублей субсидий из областного и федерального бюджетов. Посевная и уборочная кампании прошли в срок, и аграрии намолотили более 200 тысяч тонн зерна. Лучшие показатели по валовому сбору зерна у «Полянской птицефабрики», «Курск АгроАктив» и «АПК Горловский». А в лидеры по урожайности вышли ООО «Звезда», «Родина» и «Кимовские просторы». Среди победителей и КФХ Ржавский, которое победило в конкурсе по созданию семейной животноводческой фермы и получило грант на 3 млн рублей. По словам Александра Бокова, в ближайших планах района - развитие животноводства.

ЖКХ, соцподдержка и жилье

Забота о людях, о качественном образовании и здравоохранении, о комфортных условиях жизни стоит в приоритете у скопинских властей. И тому подтверждением стали показатели минувшего года. Для решения жилищного вопроса район выполнил план и ввел в эксплуатацию свыше 5 тысяч жилых квадратных метров. Социально незащищенные категории получили поддержку - выплаты по программе «Обеспечение жильем молодых семей», а также квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Продолжилось переселение из аварийных домов, и по нацпроекту «Жилье и городская среда» за год людям из аварийного фонда возместили порядка 20 млн рублей. Для сотрудников фармпредприятия и свиноводческого комплекса началось строительство гостиницы в Успенском и жилых домов в Вослебово.

В сфере ЖКХ за год в районе тоже есть успехи: построили станцию обезжелезивания в селе Горлово, а также 6 министанций обезжелезивания в селах Катино, Высокое, Немерово, Секирино, Корневое, поселке Желтухинский. Кроме того, отремонтировали водопроводные сети в селах Ермолово и Высокое, промыли скважины в Высоком, проложили водопровод и отремонтировали участок канализационных сетей в Успенском. 35 млн рублей инвестиций вложили в прокладку канализационных сетей от строящихся фармпредприятий. Как отметил Александр Боков, тема водоснабжения и водоотведения очень беспокоит людей, поэтому в этом направлении работа продолжится.

Особое место в списке приоритетных задач района занимает дорожный вопрос. В 2021 году скопинцам удалось отремонтировать 13 км муниципальных дорог на 38 млн рублей. Привели в порядок дороги в Побединском, Вослебовском, Полянском и Корневском поселениях. По заявке местных властей региональный минтранс провел капремонт 4 км дороги Коготково - станция Топилы.

В районе получают поддержку местные инициативы, и в прошлом году совместными усилиями жителей и власти реализовали 9 проектов. Среди молодежи в районе развито волонтерское и добровольческое движение. Скопинцы свято чтят память о ВОВ и, помимо проведения разнообразных мероприятий, в поселениях реконструировали более 30 мемориалов.

Более 9 тысяч скопинцев пользуются мерами соцподдержки. В прошлом году малоимущих стали поддерживать с помощью федерального соцконтракта. Его заключают по нескольким направлениям, и затем гражданину выделяются от 11,5 до 250 тысяч рублей. В районе за год заключили 18 таких контрактов на 2 млн рублей.

Доступное образование, качественная медицина и спорт

В Скопинском районе поддерживают высокий уровень образования и откликаются на нужды школ и детсадов, Домов культуры и школ искусств. В минувшем году отремонтировали детсады в нескольких селах, на 10 млн рублей провели ремонт в школах, на 4 млн рублей поддержали сферу культуры, во всех школах организовали горячее питания. Школы района активно участвуют в федеральных проектах, и дети показывают успехи в разных областях науки. Для общекультурного развития клубы и библиотеки провели за год более 5 тысяч мероприятий. Запущено много новых проектов, например, «База талантов Скопинского района».

Скопинцы знают, что лучшее лечение - это профилактика, а потому в районе уделяют огромное значение поддержанию здоровья жителей. В прошлом году в селе Шелемишевские Хутора открылся новый ФАП, во всех районах ведется прививочная кампания, проводятся профилактические мероприятия. И физкультура - одна из них. В прошлом году в районе прошли 74 спортивных мероприятия по 20 видам спорта, а в селе Побединка началось строительство Физкультурно-спортивного комплекса.

В планах - новые школы и детсады

Говоря о планах на 2022-й год, Александр Боков озвучил несколько приоритетных направлений. Это строительство школы и детсада в селе Успенском, здания для детской школы искусств в селе Вослебово за счет федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Также намечен ремонт дорог в нескольких населенных пунктах, в том числе - к площадкам инвесторов. Уже разработаны проекты на строительство очистных сооружений и реконструкцию Дома культуры в поселке Побединка. Также готов проект на реконструкцию Павелецкого Дома культуры для участия в нацпроекте «Культура».

- Впереди у нас не менее важная, масштабная и ответственная работа, которую нам надо исполнить качественно. Мы должны сделать все, чтобы улучшалось социальное самочувствие граждан, росло доверие жителей к институтам власти и уверенность людей в том, что их проблемы будут решаться максимально эффективно, - подытожил Александр Боков.

КСТАТИ

Власти района открыты для диалога с жителями и доступны на площадках почти всех соцсетей. А для решения экстренных вопросов в районе работает Единая дежурно-диспетчерская служба, которая по итогам года признана лучшей в регионе.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Глава администрации муниципального образования Скопинский муниципальный район Александр Боков:

- Обеспечить выполнение задач и решение проблем можно только сплоченной командой и работой с полной самоотдачей. Благодарю наших врачей, учителей, волонтеров, предпринимателей, трудовые коллективы за то, что рука об руку мы прошли этот непростой год. Выражаю глубокую благодарность нашим жителям за поддержку и понимание! Говорю спасибо губернатору Николаю Викторовичу Любимову и правительству Рязанской области за поддержку в ключевых вопросах развития Скопинского муниципального района.