Новая жизнь в trade-in: как рязанцам обменять старое жилье на современную квартиру

Территория ЖК «Еврокласс» включает пять жилых 25-этажных домов, которые формируют полузамкнутое дворовое пространство, окруженное живописной зеленой зоной - широким бульваром с пешеходными и велосипедными дорожками, оригинальными фонарями и лавочками, газонами и цветниками.

Для каждого человека дом - это отправная точка любви, надежды и мечты. Наверное, нет среди нас того, кто не хотел бы жить со своей семьей в тепле и уюте современного жилища. Поэтому многие сегодня стремятся избавиться от старых неликвидных хрущевок и панелек и переехать в красивые просторные новостройки. Однако сделать это в нынешних условиях - задача непростая. Традиционно, чтобы продать старую квартиру и купить новую, требуется много времени и усилий: найти продавца, договориться с застройщиком. Из-за волокиты с продажей можно упустить квартиру мечты, а процесс растянется на год, а то и больше. Самым лучшим решением в данном случае может быть программа зачета стоимости старого жилья при покупке квартиры в новостройке. В Рязани trade-in появился в 2015 году. Первой эту форму улучшения жилищных условий предложила строительная компания «Зеленый сад». Благодаря ей горожане смогли изменить качество жизни - в самые короткие сроки, без риска и с выгодой для семейного бюджета.

TRADE-IN В ТРЕНДЕ

Программу trade-in иначе можно назвать альтернативой переселения жителей из аварийного и ветхого фонда. Только чтобы попасть в нее, рязанцам не нужно месяцами ждать заключения комиссии о том, пригодно ли их жилье для проживания. Кому подойдет обмен по программе trade-in? Среди причин, по которым рязанцы выбирают такой способ переехать в новое жилье - возможность поселиться в более просторной квартире с оригинальной планировкой, иметь индивидуальное отопление и экономить на коммунальных платежах, жить среди соседей равного социального статуса, обслуживаться в хорошей управляющей компании, обменять падающую в цене квартиру вторичного фонда на высоколиквидное современное жилье.

По словам специалистов ГК «Зеленый сад», заявки поступают из самых разных районов города и даже области - кто-то хочет переехать из центра на тихую окраину, кто-то, наоборот, перебирается из отдаленных районов в центр. В основном клиенты меняют на новостройки старый советский фонд, а однажды сотрудники компании помогали клиенту обменять на новую квартиру гараж! Такой высокий спрос объясняется тем, что в «Зеленом саду» люди не получают отказов - компания берется за самые сложные случаи, чтобы помочь своим клиентам изменить качество жизни.

КАЖДОЙ СЕМЬЕ - СВОЙ ВАРИАНТ

На сегодняшний день существует несколько вариантов обмена по программе trade-in: быстрый обмен старой квартиры на новую и обмен с правом проживания в старой квартире до переезда в новую. Каждый может выбрать тот вариант, который больше всего подходит его семье.

Быстрый обмен старой квартиры на новую

Это вариант для тех, кому необходимо сократить сроки сделки и быстро получить новое жилье. После того как вы выбрали понравившуюся квартиру, эксперт строительной компании оценивает вашу старую квартиру. Затем вы заключаете с компанией договор купли-продажи старой квартиры и договор участия в долевом строительстве, если дом еще не сдан, или договор купли-продажи новой квартиры, если она уже построена.

Если ваше жилье, по результатам оценки, окажется дороже выбранной квартиры, компания сразу же доплатит вам эту разницу. Если же доплата будет необходима со стороны клиента, есть несколько вариантов: погасить разницу единовременным платежом из собственных средств наличными или на расчетный счет компании, либо оформить ипотеку на выгодных условиях. Учитывая инфляцию, вы фактически не будете переплачивать за кредит, что очень выгодно.

Несмотря на то, что речь идет о быстром обмене, компания предоставляет своим клиентам целый месяц на то, чтобы сделать ремонт в новой квартире и спокойно переехать.

Обмен с правом проживания в старой квартире до переезда в новую

Вы выбираете квартиру в строящемся доме и заключаете договор участия в долевом строительстве. Одновременно компания заключает с вами соглашение о намерениях, в котором указано, что после переезда вы отдаете свою старую квартиру в счет оплаты новой. При этом компания фиксирует для вас цену на квартиру на начальном этапе строительства, то есть вы не зависите от колебаний курса валют и инфляции в стране.

Самый оптимальный способ оплаты - это первоначальный взнос из собственных средств и оформление ипотеки. Если у вас нет собственных накоплений, застройщик может вам предложить вариант без первоначального взноса.

До момента сдачи дома в эксплуатацию вы продолжаете жить в старой квартире, которая по-прежнему принадлежит вам, и платите небольшие взносы по ипотеке. Срок выплаты можно растянуть на 30 лет, чтобы платежи были для вас максимально комфортными.

А после новоселья вы будете точно знать, что не останетесь с действующей ипотекой и старой квартирой. Сумму, в которую эксперт оценит ваше старое жилье, строительная компания внесет в счет погашения ипотеки.

Кстати, если вы готовы оплатить разницу между стоимостью старой и новой квартиры без привлечения ипотечного займа, компания может предоставить вам беспроцентную рассрочку до момента сдачи дома в эксплуатацию.

На всей территории квартала запланирована безбарьерная среда.

ПРАВДА ИЛИ ВЫДУМКА?

Несмотря на то, что программа trade-in была успешно апробирована и уже много лет работает в нашем городе, вокруг нее до сих пор существует множество разных мифов. Сегодня мы вместе с экспертами рассмотрим некоторые из них.

Миф 1. Компания на этом зарабатывает, а я теряю

Участие в программе trade-in выгодно для клиента: цены на новостройки поднимаются буквально каждую неделю, а застройщик фиксирует стоимость новой квартиры. И с вас не потребуют никаких доплат! Стоимость квартиры не меняется от способа покупки - покупаете вы по программе trade-in или по 100%-ной оплате, цена остается той же.

Миф 2. Я продам единственное жилье, а дом не построят

Покупатели квартир в новостройках защищены федеральным законом, а денежные средства по новым правилам находятся до сдачи дома на специальных эскроу-счетах. Это своего рода беспроцентный депозит, средства на котором замораживаются на определенный срок. Пока жилой комплекс не будет введен в эксплуатацию и как минимум один из участников строительства не оформит в собственность квартиру, банк не переведет деньги застройщику.

В том случае если девелопер не исполняет свои обязательства - например, задерживает сдачу дома, - то покупатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке и получить свои деньги обратно: банк вернет все средства с эскроу-счета. Более того, сумма до 10 млн руб. застрахована государством. Если проблемы возникнут не у застройщика, а у банка, то покупатель в любом случае получит свои деньги обратно.

Миф 3. Если я продам свою квартиру, мне негде будет жить до сдачи дома

По условиям программы trade-in до получения ключей от нового жилья клиент компании ГК «Зеленый сад» сможет жить в своей старой квартире.

Миф 4. Я сам продам свою квартиру выгоднее, а потом куплю новостройку

Пока клиент найдет покупателя самостоятельно, цена на новую квартиру от застройщика точно вырастет. При участии в программе trade-in стоимость фиксируется, а покупателя ищут риелторы компании. Сбором и оформлением необходимых документов также занимаются специалисты - абсолютно бесплатно.

Миф 5. Продадут квартиру дешево

В компании действует собственное риелторское агентство. Его специалисты оценят квартиру и выставят ее на продажу по рыночной цене, учитывая следующие коэффициенты: состояние квартиры, местонахождение дома, состояние и возраст дома, площадь квартиры, наличие балконов или лоджий и так далее. Надо понимать, что далеко не всегда цена предложения, по которой владелец хочет продать свою квартиру, соответствует реальной цене продажи - цене, которую на основании объективных данных и существующей статистики продаж определяет эксперт.

Однако если клиента не устроит оценка, компания выставит жилье на продажу по его цене. Все услуги специалистов также будут для вас бесплатны. ГК «Зеленый сад» работает на рынке новостроек и не ставит своей задачей заработок на вторичном фонде.

НА ЗАМЕТКУ

КАКУЮ ВЫГОДУ ОТ ПРОГРАММЫ TRADE-IN ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

1. У вас есть возможность улучшить жилищные условия и купить понравившуюся квартиру без накоплений.

2. Вы сможете проживать в своей старой квартире до сдачи в эксплуатацию новой.

3. Это самый быстрый способ переехать в приглянувшуюся квартиру, не дожидаясь продажи старой жилой площади, а также оформления ипотечного кредита.

4. Вам не придется самому тратиться на рекламу, публикацию объявлений, чтобы найти покупателя на свою квартиру.

5. Участие в программе избавит вас от необходимости поисков экспертов-оценщиков и покупателей на свое жилье.

6. Специалисты компании за вас отправят в банк заявку на ипотеку, от вас требуется лишь назвать необходимую вам сумму.

7. Строительная компания фиксирует для вас цену на выбранную квартиру. Вы заплатите оговоренную в соглашении о намерении или уже в самом договоре сумму независимо от колебания цен на жилье.

8. Компания-застройщик возьмет на себя все заботы, связанные с оформлением документов и юридическим сопровождением обмена жилой площади.

Для тех, кто умеет наслаждаться жизнью и ценит красивые виды из своих окон, на верхних этажах «Еврокласса» застройщик предлагает уникальные просторные квартиры HIGH FLAT.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

РЯЗАНСКИЕ СЕМЬИ РАССКАЗАЛИ, КАК TRADE-IN ИЗМЕНИЛ ИХ ЖИЗНЬ

Принимая важное решение в жизни, связанное с приобретением квартиры, мы всегда стараемся собрать максимум информации - советуемся с родными и друзьями, читаем отзывы в интернете. Чтобы помочь нашим читателям, которые рассматривают возможность покупки жилья в trade-in, мы поговорили с семьями, которые несколько лет назад или совсем недавно улучшили качество жизни.

Большая квартира детям на вырост

Семья Андрея Остроумова с помощью программы trade-in перебралась из однушки в двухкомнатную квартиру недавно сданной в эксплуатацию очереди ЖК «Grand Comfort».

- Андрей, почему вы решили сменить место жительства?

- К тому моменту, когда мы приняли это решение, у нас уже было двое детей - 9 и 5 лет. В однокомнатной квартире нам было тесновато. Да и хотелось, чтобы дети могли ходить в школу пешком. У меня разъездная работа, и жене одной трудно перемещаться с детьми между домом, детсадом и школой.

- Программу trade-in в Рязани предлагают многие строительные компании. Почему вы выбрали «Зеленый сад»?

- Мне довелось работать в квартире первой очереди ЖК «Grand Comfort», познакомились с хозяевами. Они рассказали, что очень довольны квартирой, двором и районом. И особенно им понравилась система безопасности, которая установлена в доме. Для себя я отметил, что в квартирах «Зеленого сада» отделка всегда качественная - и стены, и стяжка, и оборудование современное. Мы решили побольше узнать об этом доме и компании, которая его построила. Выяснилось, что дом принадлежит компании «Зеленый сад», которая работает в Рязани уже 20 лет. Когда стали обсуждать свои планы с друзьями, оказалось, что некоторые из них покупали у этого застройщика квартиры и очень довольны качеством жилья. Цена за квадратный метр по сравнению с другими предложениями на рынке нас тоже устроила. Специалисты компании нашли покупателя на нашу квартиру и помогли с оформлением документов. Никаких дополнительных денег с нас за услуги не взяли. Кроме квартиры мы также решили купить кладовку и место на паркинге - нам сделали хорошую скидку.

- Вы уже оценили преимущества своего нового жилья?

- Это не старая хрущевка. Здесь и комнаты больше, и потолки выше - детям нужно много места. И все пространство квартиры грамотно зонировано. В старой квартире у нас была ванная 3,5 метра, а здесь 6 метров. Знаете, говорят, что комфорт складывается из мелочей. Вот вам пример. Во дворе у нас замечательная детская площадка. Сама она огорожена, а внутри травмобезопасное покрытие, чтобы дети во время игры не поранились. Территория нашего дома закрыта от посторонних, вход внутрь по отпечатку пальца, а если заезжаешь на машине, то сканируются номера. А еще нам с женой не приходится постоянно находиться во дворе, когда дети уходят на площадку. Я из квартиры могу подключиться к находящимся на территории камерам и следить за ними.

«Была одна старая квартира, а получили две новые»

Семья Дарины приобрела по программе trade-in две квартиры в ЖК «Еврокласс».

- Дарина, у вас, можно сказать, уникальный опыт: вы купили в компании «Зеленый сад» сразу две квартиры...

- Мы с мужей многодетные родители, у нас трое детей, и жили мы с его мамой. Несмотря на то, что квартира была трехкомнатная, чувствовали себя несколько стесненно. Сами понимаете, у каждой хозяйки должна быть своя кухня и возможность обустроить жилье по своему вкусу. В итоге мы приняли решение купить две новые квартиры - трешку для себя и однушку для мамы. Район кардинально менять не стали.

- Выбор пал на жилой комплекс «Еврокласс». Почему?

- О компании «Зеленый сад» мы слышали много хороших отзывов. А в «Евроклассе» все действительно сделано по евроклассу - большой выбор планировок, два санузла, большая благоустроенная территория.

- Вы довольны условиями, которые вам предложили в компании «Зеленый сад»? Например, тем, как оценили вашу старую квартиру?

- Все было сделано очень быстро и, на наш взгляд, профессионально. К нам приехали специалисты, осмотрели квартиру, сфотографировали и сделали оценку. Мы не очень разбираемся в рыночных ценах, поэтому сравнили названную стоимость с тем, сколько наша квартира стоит на «Авито». Поняли, что цену нам предложили очень достойную.

- Вы уже справили новоселье?

- Пока мы живем в старой квартире и делаем ремонт в однушке. Как только закончим, переедем и будем ждать сдачи второй квартиры. Кстати, «Зеленый сад» предложил нам помощь с переездом - абсолютно бесплатно. Мы уже оценили, что в новом доме все отлично: отделка подъездов, система безопасности, паркинг, дворовая территория.

Нам очень понравилось работать с этой компанией, и мы всем советуем - если вам нужна квартира, лучшего застройщика не найти.

«Вместо однушки в Канищеве апартаменты в Солотче!»

Сергей Шанин переехал по программе trade-in в «Green Park Солотча».

- Как вы решились сменить место жительство и переехать из Рязани в Солотчу?

- Мы с моей девушкой жили в однокомнатной квартире на Интернациональной, которая мне досталась от родителей. Мы планировали пожениться и хотели сразу въехать в новое жилье. Невеста прочитала о программе trade-in, условия мне показались привлекательными, и мы обратились в компанию «Зеленый сад». А там, после разговора с нами, специалисты предложили переехать в Солотчу! Я, честно говоря, не думал, что мою квартиру можно быстро продать. Но в компании меня заверили, что все получится. Покупателя нашли в течение двух месяцев. Безумно приятно, что все это время за мной держали бронь на выбранные апартаменты в «Green Park Солотча». Да и условия предложили хорошие - видно, что компания любит своих клиентов и дает большие скидки.

- Вы уже успели оценить новое жилье?

- Там все по высшему классу - апартаменты, отделка подъездов, виды из окна. Сотрудники управляющей компании все время чем-то заняты - снег убирают, дорожки чистят, лестницы моют. А еще очень радуют удобные парковки и большие красивые детские площадки - будет где играть детям. Не говоря о том, что это Солотча! О таком можно только мечтать.

«Новый дом и никакой ипотеки!»

Семья Татьяны Паниной сдала старое жилье в trade-in и купила квартиру в ЖК Skyline.

- Как вы узнали о программе trade in?

- Наша дочь вышла замуж и живет Приокском, рядом со строящимся жилым комплексом Skyline. Навещая ее, мы увидели стройку, подумали, что было бы здорово жить неподалеку. У них скоро родится ребенок, будет нужна помощь. Съездили в офис компании, выбрали квартиру. И там нам рассказали, что нашу старенькую хрущевку можно сдать в trade-in.

- Дом будет сдан через несколько лет. То есть вам еще довольно долго придется ждать переезда?

- Вы знаете, все было настолько грамотно организовано, мы не верили, что так бывает. До переезда в новую квартиру мы можем жить в старой, а потом компания поможет нам с переездом - это входит в условия договора.

- Программа оправдала ваши ожидания?

- Да, это же, по сути, обмен. Никакого риска - всеми тонкостями по сделке занимались юристы «Зеленого сада». Мы даже обошлись без ипотеки - доплатили немного из своих сбережений, зато теперь будем жить в современном доме, в большой квартире, рядом с детьми. Наша мечта почти осуществилась!

ПОДРОБНОСТИ

КАКОЕ ЖИЛЬЕ МОЖНО ОБМЕНЯТЬ ПО ПРОГРАММЕ TRADE-IN:

1. Принимаются во внимание квартиры, комнаты в общежитии, частные дома.

2. По программе trade-in можно сдать квартиры в строящемся доме, в ипотечном залоге, с незаконной перепланировкой, а также приобретенные с помощью материнского капитала.

3. Жилье должно располагаться на территории Рязанской области.

4. Обязательным условием является так называемая юридическая и фактическая чистота жилья. Оно в обязательном порядке должно быть в собственности у продавца. То есть доля одного человека в общей совместной или долевой собственности на квартиру в сделках по схеме trade-in принимать участия не может.

5. Серьезные требования предъявляются к документам, связанным с квартирой и ее собственниками. Вы обязательно должны представить документ, подтверждающий факт приобретения данной квартиры в собственность.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Заниматься продажей старого и покупкой нового жилья можно самостоятельно, через посредников или воспользоваться услугами специалистов компании «Зеленый сад». Сегодня для удобства наших читателей мы сравним разные условия совершения сделки.

Самостоятельная продажа

- переезд через 6-24 месяца;

- затрата времени на рекламу и встречи с потенциальными покупателями;

- риск стать жертвой мошенников;

- оформление документов занимает много сил и времени;

- пока вы занимаетесь поиском покупателя, цены на новые квартиры растут;

- экономия на услугах посредника.

Услуги посредников в компании «Зеленый сад»

- переезд через 3-6 месяцев;

- в процессе продажи цены на новые квартиры могут вырасти;

- риск стать жертвой мошенников;

- не нужно тратить время на встречи с потенциальными покупателями;

- оформлением документов занимается посредник;

- расходы на услуги посредника.

В компании «Зеленый сад»

- переезд через 1-3 месяца;

- не нужно тратить время на поиски покупателя - этим займутся специалисты компании;

- услуги по поиску покупателя предоставляются бесплатно;

- полное юридическое сопровождение бесплатно;

- цена на новую квартиру фиксируется в момент обращения.

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