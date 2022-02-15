Ни одна болезнь в истории не вызвала столько слухов, как коронавирус: 10 главных мифов.

С рязанцами, боящимися коронавируса, уже готовы работать психиатры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала пандемии коронавируса мы как будто одновременно оказались в двух разных мирах. В одном врачи с февраля 2020 года начали предупреждать, что в Европе число заболевших растет, как снежный ком, и скоро напасть доберется до нас. В другом мире рязанский таксист со знанием дела сообщает своему пассажиру: «Это азиатский вирус, болеют одни китайцы и вьетнамцы. Я никого из них в такси не сажаю. И всех гастарбайтеров до кучи. А мы с вами не заболеем, для нас это такой же грипп...»

Эта первая бредовая теория тихо развеялась, когда в одной только Рязани стало заболевать по сотне человек в день, и большинство было отнюдь не студентами-иностранцами и не мигрантами.

В середине 2020-го на первый план вышли другие конспирологические слухи: «А вы слышали, что врачи родственникам всех умерших тайно дают деньги, чтобы они не открывали гроб, когда умершего хоронят? И врачи записывают умершему, от чего бы он ни умер, диагноз «коронавирусная инфекция»?

Так же объясняли и президентские доплаты врачам за контакт с зараженными: «Видите, ради чего завышают статистику?» Между тем это лишь способ признания заслуг.

- Хуже всего было в мае 2020-го, когда заболело много медиков, - вспоминал тогдашний главный врач Рязанской ОКБ, а ныне депутат Госдумы Дмитрий Хубезов. - На оставшихся пришелся такой объем работы, что все буквально валились с ног. Эти доплаты были очень важны для поддержки врачей и медсестер.

Внушили разные идеи, а результат один

Чудовищные слухи и бредовые теории продолжали появляться, как грибы после дождя, в ответ на любую новость. Например, если прививки против коронавируса пропагандирует Всемирная организация здравоохранения, то комментарий тут же готов: «Это задумка тайного мирового правительства!»

- Определенные слухи рождаются в определенной среде, - поделился рязанец Константин Туханов, работающий социологом в московском НИИ. - Еще весной 2021 года нас попросили выяснить, почему население боится прививаться. Мы опросили больше 500 человек и выделили несколько групп: одних смутила слишком быстрая регистрация вакцин, другие чувствовали какой-то подвох в принуждении к прививкам на крупных предприятиях, третьих «накрутили» по телевидению, рассказывая, как за границей привившиеся страдают от тромбозов. Хотели подчеркнуть, что наша вакцина безопаснее, но перепугали всех... Четвертые услышали о «духовной опасности» вакцин в религиозной среде. А есть люди, агитировавшие против любых прививок и 20 лет назад.

Идеи во всех этих группах, по словам Туханова, циркулируют разные, но итоговый результат один и тот же: люди не хотят прививаться, покупают у коррумпированных должностных лиц липовые справки и QR-коды, а то и вообще бросают работу и уезжают в деревни.

- Я была вахтером, но наш директор сказал, что кто не вколет себе чип, того уволят. Я уволилась сама и уехала на ферму в Старожиловский район, - рассказывает 49-летняя Наталья. - Надо переждать три с половиной года. Больше гонения не продлятся, так в Библии написано.

Если с коронавирусом в основном сражаются инфекционисты, пульмонологи и реаниматологи, то на приверженцев сомнительных теорий обращают внимание совсем другие врачи. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Страшилки, политический подтекст, странная вера

В Рязани, если почитать полемику в социальных сетях и послушать разговоры на рынке, основные распространяемые слухи таковы:

1. «После вакцинирования люди слепнут».

2. «Половина уколовшихся по несколько дней мучается с температурой».

3. «Вакцинированные не могут родить».

4. «Дети вакцинированных рождаются с увечьями».

Рассказы на эту тему передают люди, слабо доверяющие медицине. Наверняка каждый знаком хоть с одним подобным человеком, считающим, что чеснок лечит лучше таблеток, а обливание водой на морозе полезнее ежегодного медобследования.

Между тем роды в рязанских роддомах продолжают принимать и у привившихся женщин.

5. «Коррумпированные чиновники хотят снизить число пенсионеров и инвалидов, чтобы сэкономить на их пенсиях, вот и травят людей».

6. «Вакцина приводит к смерти, но власти это скрывают».

Те, кто пересказывает эти бредни, не верят государству и во всем готовы видеть подвох. Даже в очереди на вакцинацию (!) в одной из рязанских поликлиник мужчина утверждал, что старикам эта прививка противопоказана, и приводил даже «аргумент» в пользу своей теории: «Помните мужа английской королевы? Когда он привился, то сразу же и умер».

7. «Прививки делаются из клеток эмбрионов, ради них убивают детей».

8. «Это способ чипирования в интересах антихриста».

9. «Вакцина меняет нашу ДНК».

Такое чаще можно услышать в среде религиозных людей. «Все вакцинированные умрут в течение 2 лет и попадут в ад», - рассказывала одна из женщин 6 января накануне праздничного повечерия в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Об этом она якобы услышала в видеопроповеди на интернет-страничке одного из монастырей.

Ссылки на высказывания патриарха Кирилла и рязанского митрополита Марка, что вакцинация никак не связана с верой, ее не убедили.

А вы купюру в 2000 рублей с предсказанием видели?

В рязанских интернет-пабликах вообще чего только не услышишь. До сих пор распространяется видео годичной давности, где режиссер Никита Михалков предполагает, что под видом вакцинации американский миллиардер Билл Гейтс хочет контролировать и сокращать население Земли. Давно уже сам Михалков привит от коронавируса, а старой передачей продолжают пугать рязанцев.

Ни одна болезнь в истории не вызвала столько слухов, как коронавирус: 10 главных мифов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Или вот еще одно «разоблачение»: знаете ли вы, что банкнота 2017 года номиналом в 2000 рублей предсказала пандемию? Ведь на ней изображена больница в Коммунарке. От объяснения, что на самом деле это похожий на больницу университет во Владивостоке, просто отмахиваются.

10. Давние враги прививок рассказывают, что сейчас из-за ажиотажа вообще ни от чего нельзя прививаться - всюду «Спутник». «Даже под видом прививки от гриппа или дифтерии делают «Спутник», - утверждала ведущая одной из «групп здоровья» в ДК рязанского райцентра.

Не склонные к конспирологии граждане говорят о своем нежелании вакцинироваться по-другому. Вот мнение рязанского программиста, переболевшего коронавирусом: «Не хочу лить воду на мельницу фармацевтической мафии». А вот семья артистов, работающих в театре: «Не хочется пользоваться не проверенными до конца препаратами. Вот их через год-два подправят, тогда и привьемся».

Помогать надо жертвам конспирологии

Если с коронавирусом в основном сражаются инфекционисты, пульмонологи и реаниматологи, то на приверженцев сомнительных теорий обращают внимание совсем другие врачи.

- Мне кажется, что в агитации против вакцин есть меркантильная составляющая, - признался профессор кафедры психиатрии РязГМУ Алексей Меринов. - «Агитаторы» стремятся выдумать что-то изощренное, чтобы это принесло доход из-за большого числа просмотров. А у многих жителей неустойчивая нервная система, они и так уже испытывают стресс из-за болезней своих родных, смертей знакомых и могут поверить во что угодно. Ведущие психиатры страны ведут исследования на эту тему.

Пока медики готовы помогать своими методами, раздаются и голоса, требующие обрушить на агитирующих против вакцинации кары со стороны государства. В Рязани к отсылке всех не привившихся с рабочих мест (то ли на «удаленку», то ли на увольнение) призвал руководитель молочного комбината и депутат облдумы Станислав Подоль.

Но президент Владимир Путин ужесточение ответственности за отказ от вакцинации назвал контрпродуктивным: «Бороться нужно с правонарушениями - например, подделкой сертификатов о вакцинации».

Правда, конспирологи не остаются в долгу. Сам губернатор Николай Любимов вынужден был защищаться в суде от иска активистки, требовавшей отменить распоряжение о QR-кодах. Суд признал нормативный акт соответствующим законодательству.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сергей Мосолов, профессор московского НИИ психиатрии:

- В период эпидемического пика COVID-19… клинически значимые симптомы посттравматического стрессового расстройства наблюдались у 37% опрошенных, выраженного стресса - у 22,8%, расстройства адаптации - у 21,8%, тревоги - у 20,8%, депрессии - у 17,3% и бессонницы - у 7,3%. Все симптомы чаще встречались у женщин.

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