От 20 до 340 тысяч в месяц: чей труд в Рязанской области ценят, а чей - недооценивают

В Рязани почтальону предлагают работать за 20 тысяч рублей в месяц, а программисту - за 340 тысяч. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Кому в Рязани работать хорошо? Конечно же тем, у кого высокая зарплата. Не та «средняя температура по больнице» в 39,8 тысяч рублей, о которой рапортует Рязаньстат, а по-настоящему высокооплачиваемая. Мы решили просмотреть предложения, имеющиеся на двух самых популярных интернет-ресурсах по поиску работы – HeadHunter и Superjob, чтобы узнать, кому же в Рязани платят достаточно, а чей труд финансово недооценивают.

IOS разработчик – до 340 тысяч рублей

Первая же вакансия с хорошей заработной платой связана с программированием. Работодатель предупреждает сразу – предложение не для новичков. За плечами у потенциальных соискателей должно быть не менее двух лет работы, связанной с разработкой мобильных приложений. Претендовать на место могут те, для кого SDK, SWIFT и API – не просто набор латинских букв. Сотрудник должен уметь разрабатывать новый функционал для SDK, писать юнит тесты, создавать мобильные приложения и публиковать их в Apple Store. Но одних технических знаний мало – компания занимается разработкой продукта для рынка США, поэтому придется подтянуть и знание английского языка до уровня B1. Но сделать это будет нетрудно – обучающие курсы работодатель предоставит.

То, что одни из самых «дорогих» специалистов в Рязанской области, - программисты и специалисты в сфере IT, уже давно не секрет. И подавляющее большинство предложений с заработной платой свыше 100 тысяч рублей приходится именно на эту сферу. Но мы решили не останавливаться на одном направлении и, поискав еще, обнаружили в недрах порталов еще несколько вакансий, которые вполне могут претендовать на звание самых высокооплачиваемых.

Буровой мастер – до 250 тысяч рублей

Это чисто мужская профессия предусматривает работу не только в Рязани и области, но и в других регионах страны. Компания ищет мастера с опытом работы не менее трех лет, который будет не только самостоятельно бурить скважины артезианской воды, но и руководить бригадой рабочих. Сотруднику предоставят технику и оборудование, а также обещают платить зарплату два раза в месяц.

Агент по коммерческой недвижимости – до 125 тысяч рублей

Каких-либо специальных и обязательных навыков в сфере продаж от потенциального работника компания не требует. Важно, чтобы кандидат был активным, целеустремленным и общительным человеком с презентабельным внешним видом. А работать с недвижимостью компания научит. Риелтор будет заниматься арендой, покупкой и продажей коммерческих объектов, заключать договоры, организовывать показы торговых площадей потенциальным покупателям, проводить встречи и переговоры, а также анализировать рынок коммерческой недвижимости.

В целом, просматривая предложения, мы сделали вывод, что большинство высокооплачиваемых вакансий предусматривают вахтовый труд, а также работу в других регионах страны и даже за рубежом. Куда больше рязанских предложений и сфер деятельности оказалось у нижней планки зарплатной шкалы. Анализируя свежие вакансии, мы с удивлением обнаружили среди недооцененных не только воспитателей и дворников, но и специалистов call-центров и продавцов в супермаркетах.

Специалист службы поддержки – от 13 тысяч рублей

Даже на такую маленькую зарплату компания ищет человека с опытом работы от одного года, правда, при этом делает уточнение – рабочий день у соискателя будет неполным, но не менее 20 часов в неделю, включая работу в выходные дни. Трудиться на этой должности можно удаленно, ведь для работы потребуется только компьютер с выходом в интернет и желание помогать людям. Сотрудник должен будет отвечать на обращения по электронной почте и в чатах компании, решать возникающие проблемы и передавать сообщения об ошибках сервисов компании разработчикам и менеджерам. Нелишним навыком для соискателя будет знание английского языка на уровне Upper Intermediate и выше. Зарплату обещают сдельную – в зависимости от количества отработанных часов и выполненных задач.

Почтальон 1 класса – до 20 тысяч рублей

Труд современных коллег легендарного мультяшного Печкина оказался работой для выносливых – потенциальные сотрудники должны быть готовыми к длительной пешей ходьбе по городу или иному населенному пункту, а также к работе с деньгами. Наличие медицинской книжки у потенциального почтальона будет плюсом. Помимо ходьбы с корреспонденцией и пенсиями, сотрудник должен будет принимать телеграммы от населения, вынимать письма из почтовых ящиков, продавать марки, а также получать почту и периодическую печать в начальном пункте и сдавать в конечном. Взамен компания трудоустроит кандидата официально и с полным социальным пакетом, согласует индивидуальный график работы, а также даст возможность карьерного роста.

Продавец-кассир в книжном магазине – до 26 тысяч рублей

Для этой сменной работы опыт и уровень образования не важен – всему научат более опытные коллеги. Сотруднику предлагается раскладывать мелкий товар (открытки, карты, наклейки, ручки, карандаши и другой товар) в прикассовой зоне, а также работать с наличными деньгами и кассовым аппаратом. Работодатель обещает стабильную и официальную зарплату, состоящую из оклада и премии, возможность карьерного роста и скидку 30% в магазине торговой сети.

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