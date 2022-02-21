Сеть АЗС «Газпромнефть» расширила географию автозаправочных станций до 47 российских регионов

Сеть АЗС "Газпромнефть"

В 2021 году сеть «Газпромнефть» увеличила количество станций более чем на 4% — до 1432 станций и расширила географию деятельности в России до 47 регионов. Почти половина новых объектов запущена для усиления присутствия «Газпром нефти» на розничном рынке нефтепродуктов Центрального федерального округа. В Москве и Московской области построены 16 АЗС, в Рязанской области — 6, в Воронежской — 3 новые станции.

Использование современных инструментов рыночной аналитики, а также развитие программы лояльности, основанное на применении интеллектуальных технологий управления клиентским опытом, дало возможность улучшить операционные результаты сети. Общий объем розничных продаж через сеть АЗС в России составил 9 млн тонн (+12%). Для обеспечения потребностей рынка «Газпром нефть» в 2021 году нарастила производство топлива на российских НПЗ более чем на 7%.

Фокусом особого внимания при развитии сети АЗС «Газпромнефть» в 2021 году стало повышение экологичности и энергоэффективности станций. Внедрение энергосберегающих технологий при строительстве и эксплуатации АЗС позволяет сокращать объем потребления энергоресурсов. Продолжилось оснащение автозаправочных станций «Газпромнефть» быстрыми зарядными станциями для электромобилей. Новые электрозарядные устройства установлены на АЗС сети в Москве, Санкт-Петербурге и в Краснодарском крае.

Олег Кузьменков, руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России:

«В 2021 году мы расширили географию деятельности сети, открыли новые станции и повысили эффективность действующих. Развитие продолжается: в наших планах — открытие порядка 45 автозаправочных станций «Газпромнефть» в России. Это будут как объекты городского формата, так и АЗС на крупнейших новых автомагистралях: М-11, М-12 и ЦКАД».