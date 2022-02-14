Рязанские общественники хотят спасти пойму Оки от застройки, включив ее в лесопарковый пояс

Восход над окским разливом. Весна 2021 года. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

9 февраля в Рязани в культурном пространстве FABRIKA состоялся творческий вечер в защиту поймы Оки от потенциальной застройки. Инициатором проведения мероприятия стал Экологический Рязанский Альянс (ЭРА) и его лидер Евгений Рыбаков.

Экологи совместно с Общероссийским народным фронтом выступили за включение поймы главной водной артерии региона на участке от Константинова до Вышгорода в лесопарковый пояс Рязани. Это делается не просто для получения «красивого статуса», но и для надежной защиты уникальной природной жемчужины. Включение в лесопарковый пояс накладывает ограничения на застройку и хозяйственное использование территории.

Проект включения поймы Оки в лесопарковую зону. Северная часть.

Конечно, собственники земельных участков пытаются оспаривать подобные решения в судах различной инстанции, но в абсолютном большинстве случаев Фемида встает именно на защиту окружающей среды, а не интересов конкретного предпринимателя.

- То, что мы сейчас делаем, скорее превентивная мера, – подчеркнул Евгений Рыбаков. – Мы не выступаем против какого-то определенного проекта, мы просто пытаемся обезопасить эти земли в будущем. Но и на этом этапе мы встречаем сопротивление, поэтому нам нужна ваша поддержка.

ЖЕМЧУЖИНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В зале погасили свет, и на большом экране собравшиеся смогли посмотреть новый фильм пейзажного фотографа Олег Буцкого «Пойма Оки: жемчужина Рязанской области». Шестиминутное произведение состоит из нарезки уникальных кадров, снятых на квадрокоптер, в сопровождении красивой музыки (Tony Anderson). Ледоход на Оке, широченное море разлива, залитые водой меандры, утренние туманы и плывущие над излучинами тепловые аэростаты. После просмотра киноленты, наверное, ни у кого не осталось сомнений в уникальности природного комплекса поймы Оки.

- Мы летаем над этими местами уже более тридцати лет, - взял слово легенда отечественного воздухоплавания Лев Маврин. – Такой красоты, такого масштаба вы, пожалуй, не встретите ни на одной другой реке Европы.

Утренние осенние туманы над Окой. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Конечно, далеко не все рязанцы поднимались в корзине воздушного шара над заливными лугами, восхищаясь с высоты птичьего полета бесчисленными большими и маленькими водоемами, но… Всем нам нравится смотреть на бесконечные просторы с высокого берега в районе микрорайона Канищево или на родине Сергея Есенина, в селе Константиново, все мы с удовольствием приезжаем в природный парк «Дубки» под Коростовом или просто любуемся закатами под шорох волн в Лесопарке. Во всех этих проявлениях нашей сентиментальности, связанных с Окой, душу подкупает именно нетронутость природы, ее гармоничность и естественность. Издревле мудрецы называли рязанскую реку Поясом Богородицы. Кажется, что что-то божественное и сакральное до сих пор таится в ее диковинных изгибах…

В фойе культурного пространства FABRIKA организовали небольшую фотовыставку. Кадры, снятые из корзины воздушного шара, всеми красками радуги как будто сами ратовали за сохранение этих потрясающих природных ландшафтов. Посетителям вечера помимо замечательного фильма Олега Буцкого был предложен бесплатный травяной чай с пирожками, а также живая музыка.

Утренние полеты над поймой Оки восхитительны. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

ЗАЕЗЖЕННОЕ СЛОВО «ЭКОЛОГИЯ»

Конечно, говорили на вечере и об экологии. Несмотря на «заезженность» этого слова, оно до сих пор не потеряло своего значения. Дышать чистым воздухом, пить чистую воду и питаться здоровой пищей – Ока всегда оказывала большое влияние на жителей Рязани, а сегодня ее экологическая миссия для жителей задыхающегося областного центра важна как никогда прежде.

Пойма Оки, Трубежа, Павловки и Плетенки являются естественным коридором, по которому происходит воздухообмен между северной и южной частями города, в котором рассеиваются и погашаются вредные выбросы автотранспорта и промышленных предприятий.

Не обошла своим вниманием творческий вечер и председатель совета регионального отделения Российского экологического общества Виолетта Черная. Она отметила, что вода в Оке довольно сильно загрязнена и по целому ряду показателей не соответствует санитарно-гигиеническим нормам. При этом пойма реки – это потрясающее место для рекреационных целей. Нужно делать все возможное, чтобы сохранить это пространство для потомков.

Эколог Виолетта Черная рассказывает о загрязнении Оки. Фото: Владимир ФРОЛОВ,

Еще один эколог и общественный деятель Андрей Петруцкий привел довольно неожиданный, но сильный аргумент:

- Не застроенная пойма Оки позволяет видеть Рязанский кремль километров за двадцать до того, как въехать в город – из Мурмино, из Полян. С палубы туристических теплоходов «сердце города» видно задолго до подхода к Рязани.

А ведь действительно, это реликтовое пространство свободное от промышленных объектов, от высотных домов нам сегодня позволяет чувствовать примерно то же, что чувствовали когда-то любуясь красотой средней полосы Сергей Есенин или Константин Паустовский.