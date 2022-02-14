От Крыловки до Варваровки: в 12 районах Рязанской области 14 февраля отключат электричество

В 12 районах Рязанской области 14 февраля отключат электричество.

14 февраля 2022 года в двенадцати (12) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся 73 населенных пунктов. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Михайловский район:

- поселок Некрасово — с 14:00 до 17:00;

- деревня Федоровка, село Грязное — с 09:00 до 17:00;

- село Каморино — с 09:00 до 14:00.

Клепиковский район:

- деревня Левино-1, деревня Владычино, город Спас-Клепики, деревня Калдево, деревня Ненашкино, село Ершово, деревня Бозово, деревня Теребово, село Подлипки, деревня Полушкино, деревня Швивая Горка, деревня Лодкино, деревня Рябикино — с 13:00 до 16:00;

- деревня Верея, деревня Лаптево, деревня Шевелево, деревня Карцево, деревня Харино, деревня Захарово, деревня Порошино, деревня Деево, деревня Оськино, деревня Мелехово, село Селезнево, деревня Крутово, деревня Ценово, деревня Каверино, деревня Потапово, деревня Заборье, деревня Парфеново, деревня Гурино, деревня Васино — с 09:00 до 12:00;

- село Криуша — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- село Гавриловское — с 10:00 до 16:00;

- село Ярустово, село Новики, село Федотьево, село Выселки — с 09:00 до 16:00;

- село Кутуково, деревня Аргамаково, село Устрань — с 09:00 до 15:00.

Рыбновский район:

- село Ногино — с 10:00 до 17:00.

Рязанский район:

- село Агро-Пустынь, деревня Деулино — с 10:00 до 17:00;

- село Дашки-2, деревня Глядково, деревня Сорокино, деревня Аксиньино — с 08:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Наследничье, поселок Красная Ольховка, деревня Сергиевка-2, деревня Павловка, деревня Некрасовка, деревня Красный Хутор, село Аделино, деревня Смирновка, деревня Сергиевка-1, деревня Ореховка, деревня Крыловка — с 09:00 до 19:00;

- село Борок — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Федоровское — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- село Гремяки, село Большое Село — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- деревня Варваровка — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Ершово, село Перевлес, деревня Шелковая — с 09:00 до 17:00.

Милославский район:

- село Спасское — с 09:00 до 17:00.

Скопинский район:

- село Шелемишево — с 09:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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