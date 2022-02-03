Служили три товарища: десантники заплатили 460 тысяч рублей, чтобы уехать в Сирию

Два рязанских десантника были готовы заплатить, чтобы уехать в командировку в Сирию. Фото: Александр КОЦ

В Рязанском гарнизонном военном суде рассмотрели уголовное дело в отношении военнослужащего, обвиняемого в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве.

Установлено, что в один из дней марта 2018 года, военнослужащий Дохлов (фамилия изменена – Ред.) во время общения с сослуживцами узнал номер телефона человека, который якобы служит в командовании воздушно-десантных войск, и имеет «организационно-распорядительные полномочия в отделе кадров», в том числе - уполномочен организовывать командировки в Сирийскую Арабскую Республику.

Позже, в один из дней начала ноября 2019 года, Дохлову стало известно, что два сержанта хотят отправиться на шесть месяцев в командировку в Сирию. Он через WhatsApp спросил у «должностного лица в командовании ВДВ», можно ли организовать отъезд двух бойцов-контрактников в служебную командировку, на что получил положительный ответ. В ответном сообщении «должностное лицо» указало реквизиты своего банковского счета, на который необходимо было перечислить 400 тысяч рублей - по 200 тысяч рублей каждым военнослужащим.

После этого, Дохлов сказал бойцам, что за отправку в Сирию необходимо каждому заплатить по 230 тысяч рублей – по 200 тысяч они должны будут перевести на банковский счет, а еще по 30 тысяч рублей передать наличными ему, якобы для передачи «должностному лицу». Через несколько дней сержанты, мечтающие послужить в Сирии, выполнили все указания. «Представитель командования» позже подтвердил, что деньги получил, и вскоре будет организовано убытие бойцов в командировку.

Оставшиеся 60 тысяч рублей Дохлов никому не передавал, оставил себе и «распорядился по своему усмотрению».

При вынесении постановления суд учел, что подсудимый Дохлов впервые обвинялся в совершении преступления средней тяжести. Он сам сообщил командиру части о преступлениях еще до того, как об этом стало известно правоохранительным органам. Кроме того, он добровольно возместил имущественный ущерб, давал последовательные признательные показания, а также сообщил «правдивые сведения о другом, ранее неизвестном преступлении», изобличив в нем как себя лично, так и иное лицо.

Суд также учел, что военнослужащий награжден медалями «Суворова», «За боевые отличия», «За возвращение Крыма», является ветераном боевых действий, участником спецопераций.

В итоге суд постановил уголовное преследование и уголовное дело в отношении Дохлова, обвиняемого в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве, прекратить в связи с деятельным раскаянием.

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