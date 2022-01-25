В Рязани наградили лучших производителей и продавцов мясомолочной продукции и моторного топлива. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Каждый год наше издание проводит экспертизы различных товаров. В основном это молочная продукция и топливо. А по итогам года награждает победителей экспертиз.

25 января в помещении медиа-центра библиотеки им. Горького представителям этих предприятий были вручены памятные дипломы.

В номинации «Лучшее дизельное топливо» победил ИП Бородин, ранее известный рязанцам, как сеть АЗС «Импульс».

В номинации «Лучшее дизельное топливо» победил ИП Бородин, ранее известное рязанцам как сеть АЗС «Импульс». Фото: Александр КАРАВАЕВ

Лучший бензин марки АИ-92 по результатам экспертизы продается на АЗС сети «Татнефть» в поселке Тума.

Лучший бензин марки АИ-95 обнаружен на единственной в области АЗС компании «Лукойл».

Лучшим производителем творога признано АО «Старожиловский молочный комбинат».

Лучшим производителем «Докторской» колбасы – ООО «Авангард».

Победители в номинациях «Лучшее мороженое» и «Лучшее молоко» - компании «ВкусВилл» и «Жито» соответственно - не смогли присутствовать на вручении, и награды им будут переданы позже.

Лучшим производителем «Докторской» колбасы стало ООО «Авангард». Фото: Александр КАРАВАЕВ

Лучший бензин марки АИ-95 в Рязанской области на АЗС компании «Лукойл». Фото: Александр КАРАВАЕВ

- Цель наших ежегодных экспертиз – довести до потребителя информацию о добросовестных и недобросовестных производителях, - подвел итог директор рязанского выпуска «Комсомольской правды» Николай Мальцев, - лучших мы награждаем, а худшие (причем не обязательно это производители фальсификата, а просто делающие свой товар на пределах допустимых стандартом норм – Ред.) получают стимул работать над качеством своей продукции.

Лучшим производителем творога признано АО «Старожиловский молочный комбинат». Фото: Александр КАРАВАЕВ

Лучший бензин марки АИ-92 по результатам экспертизы продается на АЗС сети «Татнефть» в поселке Тума. Фото: Александр КАРАВАЕВ

В наступившем году проведение экспертиз продолжится. В наше поле зрения попадут и новые продукты: так, весной планируется проверить консервы «Свинина тушеная», а ближе к новому году – «Шпроты в масле».