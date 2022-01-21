«Я прошла ревакцинацию», - призналась рязанская медсестра. Вот что из этого вышло

Рязанская медсестра рассказала, как прошла ревакцинация.

Для многих рязанцев, сделавших прививку в 2021 году, уже подошло время для ревакцинации. Своим опытом ревакцинации поделилась старшая медицинская сестра приемного отделения ОКБ им. Семашко Ирина Мыськова.

«Пока я получила только первый компонент вакцины «Спутник V». После первого укола вообще ничего не почувствовала, никаких негативных ощущений, - рассказывает медсестра. – Но после первой вакцинации был болевой синдром в руке. Ни припухлости, ни отека, ни покраснения, только болело место укола. Температуры тоже не было».

Медсестра надеется, что ревакцинация поможет рязанцам защититься и преодолеть распространение COVID-19.

«Однозначно, таким способом мы поддерживаем формирование коллективного иммунитета, нужно, чтобы он держался на определенном уровне, - отметила Ирина Мыськова и добавила, что даже будучи вакцинированной, продолжает соблюдать и другие меры профилактики. - Ношу маску не только на работе, но и при большом скоплении людей, когда езжу на общественном транспорте или иду в магазин. Это тоже очень важно!»

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