ЖК Pride Park: Стань частью уникального прайда

Фасад отделан клинкерной плиткой MANCHESTER из лимитированной коллекции от компании Roben Tonbaustoffe GmbH, благодаря чему внешний облик Pride Park идеально вписался в исторический архитектурный контекст малого центра.

Невероятный подарок Рязани и ее жителям сделала Группа компаний «Зеленый сад» – на улице Пожалостина сдан в эксплуатацию уникальный комплекс городских резиденций премиум-класса Pride Park. Спроектированный московским архитектурным бюро Glorious, он органично вписался в архитектурный облик малого центра. Элегантный стиль, изысканный декор с использованием эксклюзивных технологий и экологичных материалов – вот истинная роскошь жилья премиум-класса.

ФОРМИРУЯ НОВУЮ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ

Эксклюзивный – такое определение максимально точно выразит характер и наполнение ЖК Pride Park. Все суперсовременные технологии, инновационные решения и уникальные для Рязани идеи реализованы здесь – начиная с фасада и заканчивая дзен-садом.

Для строительства комплекса выбирались материалы премиум-класса – согласитесь, не может быть никаких компромиссов, если речь идет о комфорте и благополучии самых близких.

Фасад отделан клинкерной плиткой MANCHESTER из лимитированной коллекции от компании Roben Tonbaustoffe GmbH, благодаря чему внешний облик Pride Park идеально вписался в исторический архитектурный контекст малого центра. Коммерческие помещения снаружи облицованы юрским мрамором – уникальным материалом, доставленным из Баварии, где его добывают. Этот вид мрамора ценят за удивительные качества: прочность, износостойкость, низкую истираемость, устойчивость к влаге. Четкий «живой» рисунок камня, с бархатистым блеском в сочетании с теплыми природными оттенками создает элегантный и благородный фасад. Межкомнатные перегородки выполнены из керамических блоков: экологичные и прочные, они обеспечивают хорошую звукоизоляцию и исключают резкие скачки температуры в помещении за счет теплоинерционности.

Многие решения, которые использует ГК «Зеленый сад», являются беспрецедентными для Рязанской области и в новинку даже для столичного рынка недвижимости. Это позволяет говорить о формировании новой городской среды – комфортной, безопасной, «умной». Жилой комплекс Pride Park – первый в Рязани, в котором доступен высокоскоростной интернет по новейшей технологии GPON. Это революция в сфере телекоммуникаций – широкополосные сети мультисервисного доступа. В каждую квартиру жилого комплекса проложен персональный оптоволоконный кабель, пропускная способность которого достигает 500 Мбит/с. К одной линии можно подключить все цифровые услуги без потери качества и скорости. К инновационным технологиям для городской среды будущего относится использование энергоэффективных и экологичных материалов и оборудования, которые помогут экономить ценные ресурсы, время и деньги. В ЖК Pride Park это:

– Система «Умный дом», которая позволяет управлять домом и настраивать комфортное проживание с помощью смартфона: контроль доступа, видеонаблюдение за прилегающей территорией, управление электроснабжением и отоплением, оповещение об аварии (утечка воды, газа, задымление), оповещение о несанкционированном проникновении в жилище, мастер-кнопка в квартирах; «умные» электросчетчики, которые избавят жильцов и управляющую компанию от необходимости собирать и передавать показания приборов вручную;

– Термодатчик, интегрированный в систему индивидуального отопления. Устройство регулирует температурный режим по заданному сценарию, что позволит экономить на оплате ресурсов для отопления помещений более 10 000 рублей в год;

– Ударопрочные оконные системы «Фаворит спейс» с шестикамерным стеклопакетом от концерна Deceuninck с энергосберегающим i-остеклением, которое за счет вакуумного нанесения трех слоев диэлектриков препятствует теплообмену между помещением и улицей, что позволяет экономить на отоплении более 5000 рублей в год каждому собственнику помещения.

– Энергоэффективная конструкция с автоматическим управлением ворот в подземном паркинге с приводом Nice сэкономит более 20 000 рублей в год в графе «Содержание жилья»;

– Высокотехнологичные лифты фирмы BLT с бесконтактным модулем управления. Жители комплекса смогут оценить такую эксклюзивную новинку самыми первыми в стране.

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

В ЖК Pride Park клиент может выбрать как квартиру на свой вкус, так и апартаменты премиум-класса площадью от 46 до 256,2 м2. За счет удобной планировки, при которой квартира делится на хозяйскую (спальня с ванной, гардеробная, детские спальни и игровая) и гостевую (гостиная, гостевой санузел, спальня, кухня, кабинет, холл, каминный зал и т. п.) зоны, частную жизнь членов семьи легко оградить от посторонних шумов и запахов, сохранить приватность при посещении квартиры гостями. Высота потолков жилых помещений ЖК Pride Park – 3,05 м. Благодаря большим панорамным окнам помещения хорошо освещаются днем. Оригинальным проектом окно предусмотрено даже в ванной комнате. И это не просто нестандартный дизайнерский ход. Окно в ванной комнате может быть крайне полезным, ведь оно служит дополнительным источником свежего воздуха, избавит от скопления излишней влаги и образования плесени, сократит ваши расходы на электроэнергию. Кроме того, принимая ванную, можно любоваться красивыми городскими пейзажами, кронами деревьев, архитектурой соседних домов.

Еще один подарок для ценителей красивых видов – на крышах верхних этажей индивидуальные террасы, где можно провести время с близкими и друзьями за приятной беседой. Но и это еще не все. Поистине революционным для Рязани можно назвать формат кладовых помещений для хранения домашних вещей и инвентаря – SMART ROOM. Впрочем, оборудованную всеми необходимыми коммуникациями комнату можно использовать и более творчески, например, устроить там кинозал, бильярдную, мастерскую или даже винный погребок. Рекомендуют эти помещения и под хранение охотничьего и рыболовного снаряжения, которое тут же можно будет привести в порядок, вымыть и просушить. Если SMART ROOM приобретает жилец первого этажа, то в свою кладовку он сможет входить прямо из квартиры – по запросу застройщик готов это организовать.

Приватный тихий двор комплекса городских резиденций всегда будет под контролем службы безопасности, что даст возможность жителям в полной мере насладиться неспешными прогулками с детьми или общению тет-а-тет с новыми соседями.

ДЗЕН-САД – ВАШЕ МЕСТО СИЛЫ

Пандемия COVID-19 обострила многие из уже существующих проблем, с которыми сталкивается городское население: одиночество, отсутствие социальной сплоченности и устойчивости, недостаток физической активности. Новое значение приобрела тоска по зелени и природе вокруг. Многие люди, по сути, оказались запертыми в бетонных джунглях, не видя рядом ни деревьев, ни парков.

И сегодня для городских жителей еще более важным стало природное окружение дома, в котором они собираются приобрести недвижимость. Ведь зеленые насаждения фактически способствуют здоровому социальному взаимодействию.

Для реализации проекта по ландшафтному дизайну городских резиденций премиум-класса Pride Park ГК «Зеленый сад» выбрала топовые тенденции в мире дизайна территорий и создала нечто уникальное, что вы не встретите ни в одном из любых других комплексов. Дворовое пространство жилого комплекса организовано по примеру европейских стран:

- приватная внутренняя территория;

- пешеходные и проезжие зоны выполнены на одном уровне;

- частный парк с хвойными растениями, активно выделяющими фитонциды и очищающими воздух;

- арт-пространство с дизайнерскими скамейками, местами отдыха и релаксации – ротонда с гамаками, разноцветной подсветкой на всей территории двора, создающей вечером приятную атмосферу для прогулок и отдыха;

- игровые платформы для детей с акцентом на развитие;

- большая площадка workout с тренажерами и теннисными столами;

- специальные места для выгула собак.

Для создания живописного уголка дикой природы на придомовой территории специалисты по ландшафтному дизайну вдохновились природой саванн и прерий – не зря же комплекс носит столь яркое название Pride Park. Все свободное место занято сомкнутыми посадками, состоящими в основном из многолетних трав и кустарников: дом буквально спрятан в окружающем пейзаже.

Уникальный приватный дзен-сад для единения с самим собой и природой создан как продолжение живописного двора с разнообразием многолетних трав. Скрытый от посторонних взглядов высокими столетними липами, дополненный современными декораторскими приемами, дзен-сад станет для вас тем самым уголком для неспешного отдыха после долгого дня, наполненного конференциями, переговорами и бизнес-встречами. Помимо уютного двора-патио с дзен-садом жители элитного клубного дома Pride Park смогут отдыхать в собственном мини-парке с зонами отдыха, дорожками, стильными беседками и небольшим фонтаном в тени ветвистых деревьев. Размещенные в ландшафтных композициях декоративные авторские светильники будут создавать объем и подчеркивать разные природные текстуры в темное время суток. Сочетания мягкого света ландшафтной подсветки и разноуровневых декоративных растений создаст запоминающийся образ, который обязательно оценят владельцы и гости комплекса. Тепло во дворе комплекса не только от царящей здесь дружеской атмосферы, но и в прямом смысле – ГК «Зеленый сад» первой в Рязани установила систему «Теплый пол» на тротуарных дорожках. Такой же обогрев предусмотрен и на выходе на индивидуальные террасы. Подогрев уличной плитки в условиях снежной и морозной зимы не позволяет образовываться наледи и снежным заносам. Все осадки быстро испаряются, а дорожка останется максимально чистой и сухой. Только представьте, у вас будет настоящий природный оазис в историческом центре города, доступный лишь избранным.

УМНАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА И ЭЛИТНЫЙ ФИТНЕСС-ЗАЛ ВО ДВОРЕ

Создавая из дворовой территории уникальное пространство для релакса, медитаций и уединенных прогулок, дизайнеры, конечно, не забыли о любителях активного отдыха. Для юных жителей городских резиденций Pride Park установлены уникальные игровые пространства SMART PLAY, которые сочетают функциональность, удобство, а также элементы, развивающие воображение и логику – поверьте, детям не захочется покидать эту интерактивную зону.

Совершенно особым образом здесь организована и площадка для воркаута: на закрытой территории размещены многофункциональные тренажеры премиум-класса, которые помогут полноценно тренироваться и поддерживать форму круглый год. В их числе беговые дорожки, велотренажер, эллипс, оборудование для проработки всех видов мышц от крупнейшего производителя и поставщика профессионального спортивного инвентаря V-Sport. Подобных решений зоны work out нет ни в одном элитном комплексе в регионе – жители Pride Park получат практически приватный фитнес-центр с доступом к круглосуточным тренировкам на свежем воздухе.

Стоит ли говорить о том, что во дворе комплекса городских резиденций не будут парковаться автомобили? Но и владельцам не придется задумываться о том, куда поставить машину. В подземном паркинге расположено 77 гаражных боксов, каждый из которых оснащен:

- автоматическими воротами;

- видеокамерой с предоставлением online-доступа к просмотру через смартфон;

- немецкой системой дымоудаления и вентиляцией, обеспечивающей рециркуляцию воздуха и предотвращающей загрязнение выхлопными газами.

Кроме того, паркинг оборудован всеми необходимыми электрокоммуникациями, позволяющими одновременно заряжать сразу несколько электрокаров. Подобным предложением раньше могли воспользоваться только жители элитных московских проектов в сегменте de luxe. Сегодня эта инновация доступна для рязанцев. Прямо из парковки можно подняться на лифте в холл дома.

Приватный тихий двор комплекса городских резиденций Pride Park всегда будет находиться под чутким контролем службы безопасности, что дает возможность жителям в полной мере насладиться неспешными прогулками с детьми или общению тет-а-тет с новыми соседями.

ГОРОД НА ЛАДОНИ

Сегодня, когда время является определяющим фактором нашей жизни, успешным становится тот, кто находится в центре событий и всегда оказывается первым в местах, где принимаются ключевые решения. Мудрые девелоперы понимают, что главное в элитном жилье – место его расположения. В этом случае человек покупает не просто квартиру, он приобретает правильных соседей и самоощущение. Квартира в правильном доме может помочь в бизнесе и карьерном росте.

Можем вас заверить, что инфраструктура клубного дома Pride Park в центре города предвосхищает все ожидания!

В шаговой доступности от жилого комплекса находятся социальные и медицинские учреждения, развлекательные заведения. Так, всего в 50 метрах от Pride Park центральные офисы Сбербанка, рядом, на углу улицы Пожалостина и Первомайского проспекта – многофункциональный центр «Мои документы». Получить консультацию или пройти лечение можно в клинике сети «МедКом» и стоматологии «Дента-Стиль». Как правило, самые модные кафе и лучшие рестораны открывают неподалеку от исторической части города. Сочетание гастрономических изысков и роскошного интерьера ценители высокой кухни найдут в ресторане ROYAL LEOPARD и концептуальном, популярном у молодежи баре «Лондон». Не придется далеко ехать и за продуктами. В пяти минутах езды от жилого комплекса работает большой супермаркет «Перекресток».

Центр – это лицо города. Здесь сосредоточены практически все исторические и культурные объекты. Так что в свободное время вы сможете совершать пешие экскурсии со своими детьми и друзьями. Буквально в ста метрах, на соседней улице Павлова расположен Мемориальный музей-усадьба академика Ивана Павлова, в 15 минутах неторопливой прогулки – Рязанский кремль – историко-архитектурный музей-заповедник. Чтобы поклониться святыням Борисо-Глебского кафедрального собора, вам понадобится всего 10 минут ходьбы.

Пройдя немного дальше по улице Сенной, вы окажетесь у галереи Городских торговых рядов. В многочисленных павильонах расположились магазины и уютные кафе, а перед ними разбит сквер с фонтаном и цветниками. Если пересечь площадь Ленина, попадете на «рязанский Арбат». На улице Почтовой в любое время года можно найти «хлеба и зрелищ»: здесь проходят фестивали, выступают музыканты, устраивают ярмарки, работают сувенирные лавки. Какой бы маршрут вы не выбрали, сможете провести время интересно и с пользой.

НА СВЯЗИ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ!

По-настоящему премиальная недвижимость – это не только комфортное жилье премиум-класса со всеми сопутствующими условиями, но и всесторонняя помощь в решении бытовых и хозяйственных дел. Для этого в комплексе городских резиденций премиум-класса Pride Park был создан Green service, который призван реализовывать концепцию приватной жизни, наполненную необходимыми сервисами от собственной управляющей компании с многолетним опытом.

В частности, резидентов ожидает круглосуточный консьерж-сервис. В представлении многих слово «консьерж» ассоциируется с отелями, но на самом деле это человек, который заменяет личного помощника и может выполнять любые поручения.

Специальный консьерж-сервис Pride Park возьмет на себя встречу гостей в лобби, выполнение персональных поручений, покупку ж/д и авиабилетов, заказ кейтеринга для семейных торжеств, оформление трансферов до аэропортов, получение посылок и многое другое. Фактически у жителей появится своя служба исполнения желаний. Также в доме есть свой садовник, ухаживающий за ландшафтным озеленением комплекса и уникальным Дзен-садом со столетними липами. Включает уникальный сервис бонусную систему GREEN Card от управляющей компании и прочие услуги для каждой из сфер жизни. И все это 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

– Мы стремимся развивать партнерские отношения с каждым из владельцев квартир и апартаментов в Pride Park, чтобы ежедневно улучшать качество сервиса и жизни резидентов, – говорят в ГК «Зеленый сад».

P. S.

Комплекс городских резиденций Pride Park – это дом, где застройщик стремился объединить владельцев квартир в клубное сообщество людей, живущих одними интересами и желаниями. Здесь, в самом сердце города, безопасно и комфортно себя будут чувствовать как молодые амбициозные пары, так и зрелые личности с большим жизненным опытом. Для каждого из владельцев квартир созданы достойные условия для счастливой и комфортной жизни на высоком уровне. Поселившись здесь, вы с большой вероятностью обретете хорошего друга со схожим мировоззрением или будущего партнера по бизнесу, разделяющего ваши инвестиционные интересы. Не отказывайте себе в удовольствии жить там, где вам нравится!

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Комплекс городских резиденций премиум-класса Pride Park – это:

- 4 этажа;

- 3 жилых секции;

- 1 секция коммерческая;

- 17 индивидуальных террас;

- 89 квартир;

- Площадь квартир: от 46 м2 до 256 м2;

- Высота потолков 3,05 м;

- Панорамные окна;

- Индивидуальные террасы на крыше с выходом из квартир;

- Подземный паркинг;

- Уникальный двор-парк с закрытой территорией;

- Абсолютная безопасность.

НА ЗАМЕТКУ

ПРИВИЛЕГИЯ БЫТЬ В ЦЕНТРЕ

Комплекс городских резиденций премиум-класса Pride Park расположен в малом центре Рязани. Район насыщен богатой инфраструктурой, необходимой для полноценной жизни: детские сады, школы, библиотеки, торговые центры, медицинские учреждения, кафе и рестораны.

Расположение дома играет ключевую роль в планировании графика и количества дел на день, поэтому мы специально для вас подсчитали, сколько времени займет у жителей клубного дома пешая прогулка до важных объектов социальной и развлекательной инфраструктуры.

– «ВкусВилл» – 10 минут;

– «Перекресток» – 7 минут;

– «Морская школа» – 10 минут;

– «Кавалли» – 10 минут;

– «Лофт: 501» – 5 минут;

– «Ниармедик» – 10 минут;

– Больница №8 – 15 минут;

– Мини-ясли – 15 минут;

– Детский сад №32 – 15 минут;

– Школа №6 – 10 минут;

– Кинотеатр «Формула кино» – 10 минут;

– Библиотека им. Горького – 5 минут;

– Рязанский кремль – 15 минут;

– Улица Почтовая – 5 минут.

КСТАТИ

КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА МУСОРА ЕСТЬ, А МУСОРА НЕТ

Дворовая территория ЖК Pride Park – первой в Рязани – оборудована контейнерами ECOLIFT. Благодаря оригинальной конструкции контейнеры убраны под землю: на платформе они опускаются вниз, а сверху остаются только приемники для раздельного сбора мусора. Это оптимальное решение площадки для сбора и утилизации бытового мусора помогает обеспечить порядок на площадке и вокруг нее, а также препятствует распространению во дворе ненужных запахов.

ВАЖНО!

БЕЗОПАСНО. НАДЕЖНО. КРУГЛОСУТОЧНО

На территории комплекса городских резиденций Pride Park созданы беспрецедентные защитные меры. Многофункциональная система безопасности включает:

- Камеры наблюдения со 100% зоной покрытия периметра здания;

- Контроль доступа жильцов на территорию комплекса и общедомовое пространство по отпечатку пальца;

- Распознавание номерных знаков автомобиля при въезде на территорию комплекса в паркинг;

- Тревожные кнопки в зонах общего пользования и квартирах, обеспечивающих прибытие сотрудника безопасности в течении 40 секунд;

- Круглосуточный пост охраны и мобильная группа быстрого реагирования всегда готовы пресечь любые незаконные действия на территории комплекса;

- В каждой квартире установлены системы пожаротушения, дымоудаления, утечки газа, датчики объема.

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