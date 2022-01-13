Полезная, бесполезная и опасная: В каких источниках Рязани не стоит брать воду на Крещение

Стало известно, из каких источников под Рязанью в Крещение лучше не брать воду. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Приближается праздник Крещения Господня. С ним связаны две традиции - омовение в проруби в ночь накануне праздника и освящение воды в церкви. Для второго действа люди предпочитают брать воду не из-под крана, а из природных источников - ключей, родников и освященных колодцев. В народе бытует мнение, что такая вода чище и полезнее водопроводной. Но так ли это? «Комсомолка» решила это проверить.

11 ТОЧЕК, 11 ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Для начала надо было определиться с показателями для проверки. Мы выбрали следующие показатели: жесткость и pH, содержание полезных элементов - кальция и магния, содержание, скажем так, не полезных элементов - железа, меди и хлоридов, антропогенных загрязнителей - аммиака, нитратов и нефтепродуктов. Плюс общая минерализация. Исследования по этим показателям попросил провести ООО «Мещерский научно-технический центр».

Откуда брать образцы воды? Ведь в Рязани источников немало, есть очень популярные точки, например в Солотче и Пощупове, а есть малоизвестные - например, в ЦПКиО и Канищеве. В качестве контрольного образца взяли артезианскую воду «Ключ здоровья», что продается в палатках Рязани, а добывается она, как заявлено, из скважины в деревне Зеленинские Дворики Рыбновского района. В середине декабря мы поехали за первыми образцами.

Комаринский родник, что находится за теннисными кортами ЦПКиО, имел довольно непрезентабельный вид: было заметно, что когда-то его облагородили, обложили камнями, и на этом все закончилось. Труба, из которой текла вода, была почти на уровне зеркала родника, поэтому, чтобы наполнить емкость, нам пришлось воспользоваться ковшиком.

На роднике Святой Марии, что находится на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Рязсельмаш-1» рядом с полигоном десантного полка, было небольшое столпотворение. Но когда народ узнал, что вода берется на экспертизу, расступился.

- Здесь отличная, вкусная вода, - сказала одна стоявшая в очереди женщина. - Видите, сколько народу пришло.

У родника на реке Плетенке, что в районе ДК Птицеводов, нас заверили в том же.

Старый родник, что в Канищеве, оказалось найти не так просто - пришлось до него пройти порядка километра по окской долине. Желающих налить воду не наблюдалось. Еще два родника были в Дашково-Песочне - на улице Земляничной, в 6-м микрорайоне, и рядом с СНТ «Людмила». На втором толпился народ.

- Несколько лет назад этот родник облагородил депутат облдумы, - сказал нам один из завсегдатаев источника, - поставил лавочки, беседку, соорудил купель. Сюда много народу ходит и приезжает за водой.

По дороге в лабораторию мы хотели набрать воды в «святом» колодце села Голенчино. Но там нас ждал сюрприз.

- А как набирать-то будем? - поинтересовался коллега.

На колодце висела цепь с карабином на конце, но без ведра. Неужели там кто-то ворует ведра? В таком поселке, где стоимость недвижимости и стоящих около домов автомобилей исчисляется не одним миллионом?

Но, как оказалось позднее, это было неспроста.

Вода в святом колодце села Голенчино оказалось опасной для человека.

Еще пять образцов мы взяли почти в канун Нового года.

Заехали в Пощупово, воду из Солотчи привез наш коллега. «Ключ здоровья» купили в киоске. Родник у Троицкого монастыря, напротив ТД «Барс» еле нашли. Родник ухоженный, людей нет. Ну и напоследок все-таки взяли воду в Голенчине, но для этого пришлось купить свежее ведро…

Всего получилось 11 образцов, которые предстояло проверить по 11 параметрам.

ВОДА ПОЛЕЗНАЯ, БЕСПОЛЕЗНАЯ И ПРОСТО ОПАСНАЯ

Результаты исследования воды мы получили в последний рабочий день ушедшего года.

Скомпоновали в таблицу. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы увидеть разнобой в показателях. Так, показатели жесткости колебались от 2,3 (Солотча) до 9,4 градусов (Канищево). РН воды из Комаринского родника был как у «Ессентуков» - 7,7, а количество нитратов в воде из колодца в Голенчине оказалось выше предельно допустимого, а в воде из солотчинского и «депутатского» родника было на грани нормы.

Мы отправили результаты для оценки врачу-диетологу, кандидату медицинских наук Нине Срословой.

- Самые опасные соединения, которые присутствуют в воде - нитраты. Они под действием кишечной микрофлоры восстанавливаются до нитритов и, вместе с гемоглобином образуют стойкое соединение - метгемоглобин, в результате чего нарушается транспорт кислорода и наступает гипоксия тканей. Нитратная метгемоглобинемия может развиваться при употреблении воды с высоким содержанием нитратов у детей раннего возраста, беременных, больных язвенной болезнью желудка, ослабленных больных, имеющих нарушения обмена веществ. Кроме того, нитраты способствуют образованию нитрозаминов, обладающих канцерогенными свойствами.

Поэтому воду из Голенчина пить нельзя (недаром же там ограничили возможность водозабора, сняв ведро), а из «депутатского» и солотчинского родника - с осторожностью.

Второй важный фактор - минерализация воды. Тут, как говорится, палка о двух концах: пить высокоминерализованную воду постоянно нельзя, хотя в лечебных целях, под наблюдением врача можно непродолжительное время, а вот слабоминерализованная, почти дистиллированная - просто бесполезна для организма. В одну ногу с этим показателем идет и жесткость воды. Во всех образцах показатели в пределах нормы, но довольно сильно разнятся.

- Чем это чревато?

- Гигиеническим нормативом максимальной минерализации воды является 1000 мг/л, - продолжает Нина Викторовна. - Длительное использование для питья высокоминерализованных вод (более 1 г/л) приводит к задержке воды в тканях, появлению отеков, нарушению водно-электролитного баланса. Употребление излишне деминерализованной (мягкой) воды также неблагоприятно для организма. Поэтому вода с общей минерализацией ниже 100 мг/л не рекомендуется для питьевых целей. Жесткость воды определяется в основном содержанием бикарбонатов, сульфатов и хлоридов кальция и магния. Вода с общей жесткостью свыше 7 градусов имеет неблагоприятные гигиенические свойства – она малопригодна для стирки и мытья, способствует образованию накипи, в ней хуже развариваются мясо и овощи.

Родник в Солотче оказался с самой мягкой водой, а вот по показателю опасных для человека нитратов - на грани допустимого.

Поэтому вода из источника Святой Марии будет хоть и безопасной, но почти бесполезной для человека, а воду из Старого родника в Канищеве, наоборот, можно только пить, еда, приготовленная на ней, будет не такой вкусной.

И, наконец, железо. В одних источниках его почти нет, в других - средние показатели.

- Это опасно или бесполезно?

- Природные соединения железа в питьевой воде организмом практически не усваиваются, - добавляет Нина Срослова, - поэтому биологического действия,как положительного, так и отрицательного, на организм человека не оказывают. В то же время, вода с высоким содержанием железа (более 0,3 мг/л) приобретает неприятный железистый привкус, запах и цвет.

Но таких показателей в исследуемых образцах обнаружено не было.

А какая вода больше вам подойдет - смотрите в нашей таблице.

Резкльутаты экспертизы. Часть 1.

Резкльутаты экспертизы. Часть 2.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Весной, когда сойдет снег, редакция рязанского выпуска «КП» установит около каждого источника, из которого мы брали воду на анализ, памятную табличку с результатами экспертизы воды.

КАК НАЙТИ РОДНИКИ

«Депутатский» родник в Дашково-Песочне. На автобусах № 17 и 21, маршрутных такси № 53, 65, 66 и 96 до остановки «Шереметьевская улица», дальше по тропинке через рощу до СНТ «Овощевод», войти в СНТ, идти прямо до упора, затем направо.

Родник на ул. Земляничной. На автобусах № 17 и 21, маршрутных такси № 53, 65, 66 и 96 до остановки «Шереметьевская улица», дальше прямо на территорию коттеджного поселка, затем по ул. Шереметьевской, 1-му Малиновому проезду (налево), ул. Земляничной.

Святой колодец в Голенчине. На автобусе № 6, маршрутных такси № 65 и 49 до остановки «Больница № 6». Далее до микрорайона «Братиславский». Свернуть направо, дорога пойдет вниз, потом наверх – в село. На первом перекрестке направо, после пруда налево.

4. Комаринский родник в ЦПКиО. На троллейбусах № 3 и 9 до остановки «ЦПКиО», далее через парк в сторону теннисных кортов. Корты обойти слева, затем повернуть направо. Родник будет внизу.

Святой родник в Пощупове. На автобусе, следующем с Центрального автовокзала в Новоселки, доезжаем до остановки д. Медведево. Затем первый поворот направо. Доходим до парковки автомобилей, откуда тропинка пойдет вниз, к источнику.

Родник на р. Плетенке. На маршрутных такси № 68 и 95 до конечной остановки «Ул. Зафабричная». Далее по лугу вниз к реке. Затем вдоль берега пройти направо.

Родник Св. Марии. От остановки «Кардиодиспансер» вниз по ул. Стройкова, мимо Роддома № 2, через СНТ «Рязсельмаш». СНТ пройти полностью, затем направо, потом еще раз направо.

10. Родник в Солотче. На автобусе 22 едем до остановки «Монастырская площадь».. Затем идем в сторону Рязани, обходим дом отдыха «Солотча» и жилой комплекс, поворачиваем направо. Спускаемся в долину Оки и следуем указателям.

Старый родник. На автобусах 17 и 21, троллейбусе 4, маршрутных такси 45, 50, 58, 73,75, 90 до остановки «Муниципальный рынок». Поворачиваем к селу Канищево, идем по ул. Весенней до конца. Далее крутая тропинка вниз, в долину Оки. Родник у водозабора.