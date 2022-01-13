Чистый воздух, высокая культура и качественное образование - утопия или реальность для Рязани?

Григорий Парсентьев около года возглавляет объединенное региональное отделение «Справедливая Россия ­ Патриоты ­ За правду».

Григорий Парсентьев возглавляет Совет регионального объединения партий «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». В интервью нашему изданию он ответил на главные вопросы: будут ли рязанцы дышать чистым воздухом, как спасти памятники деревянного зодчества, когда отменят ЕГЭ и почему наши дети поздно взрослеют.

Экомонитор и народные датчики

- Григорий Александрович, партия «Справедливая Россия - За правду» выступает партнером для гражданских инициатив и помогает людям достучаться до власти. Для жителей Рязани в последнее время очень остро стоит вопрос экологической благополучности города. Ваша партия в этом году активно работала в направлении решения этих насущных вопросов. Какими результатами вы можете поделиться?

- Вопрос состояния воздуха тревожит рязанцев уже давно, но в последнее время люди самоорганизовались, стали активно вносить этот вопрос в повестку. В 2020 году ситуация стала критической, когда осенью, несколько дней подряд были сильные выбросы в воздух. Тогда прошел митинг, организованный общественным движением «Дышим чистым». С ними, а также с организацией «ЭРА» мы наладили сотрудничество, потому как основной задачей нашей партийной структуры является взаимодействие с общественниками для решения социально-значимых вопросов. Общественные организации привлекают компетентных, заинтересованных людей, и мы при своих возможностях и полномочиях обязаны помочь им решить актуальные вопросы.

- По такой схеме вы и действовали при решении вопроса состояния воздуха?

- На первом этапе мы, вместе с «Дышим чистым», создали сайт «Экомонитор62». Это социальный мониторинг атмосферного воздуха. Это не фактические цифры, где определяется концентрация вредных веществ в воздухе. На сайте люди оставляют свое оценочное суждение, если видят проблемы с воздухом. Есть такое выражение «моим глазам свидетели не нужны», а в данном случае - носу. Если человек чувствует резкий запах, он пытается его дифференцировать по предложенным на сайте категориям: запах нефтепродуктов, химии и т. п. Так у нас стала появляться статистика.

Затем при нашем участии были поставлены «народные датчики», которые в режиме реального времени считывают информацию о состоянии воздуха. На начальном этапе госорганы отвергали эти данные. Но планомерная работа, в том числе моя, общение с профильным зампредом Дмитрием Филипповым дала первый результат. Мы совместно выстроили такую схему, чтобы мнение общественности было услышано правительством области, а те проблемы, которые правительство региона может решить, были услышаны экологическими общественными организациями.

Зачастую общественники возлагали ответственность на губернатора, но в процессе общения мы выяснили, что есть предприятия, которые подконтрольны федеральным надзорным органам. Предприятия первой категории экологической опасности - это завод «Техно», кожзавод, РНПК и другие. Региональное правительство по своей инициативе, к сожалению, не может там провести проверку.

- Как планируете решать этот вопрос?

- Продуктивно работает комиссия по экологической безопасности и природопользованию. Возглавляет ее Дмитрий Филиппов, в состав входят представители минприроды, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, службы метеорологии, уполномоченный по правам человека Наталья Епихина, общественные организации «Дышим чистым», «ЭРА», а от областной Думы в том числе вхожу я. За этот год мы и в информационном поле сдвинули эту повестку, и появилась понятная программа - дорожная карта по решению проблемы.

- Судебный процесс по заводу «Техно» - заслуга вашего движения?

- Считаю, тот судебный процесс по заводу «Техно» - результат нашей совместной интенсивной работы комиссии, подключение федерального Росприроднадзора, работа сайта Экомонитор62, информация с датчиков. Очень значимым является послание президента Совету Федерации, где были озвучены, за что, кого, как и кто будет контролировать и наказывать. Мы нашли определенный рычаг воздействия, граждане донесли проблему загрязненности воздуха в городе руководителю Росприроднадзора, были организованы внеплановые проверки, и все сдвинулось с мертвой точки! Но это промежуточный этап. Цель у нас понятная. Это не закрытие предприятий, а чтобы люди дышали нормальным чистым воздухом и не болели.

- Каков ваш прогноз для рязанцев? Настанет ли такое время, когда горожане будут дышать чистым воздухом?

- У меня нет никаких сомнений, что такое время настанет. Мы ведем работу, которая приведет к такому результату. Но вопрос не только к промышленным предприятиям, но и к населению. Без общественного контроля все наши действия будут битвой с ветряными мельницами. Только поддержка людей и понимание вопроса ответственности всех - правительства, надзорных органов - и своевременная реакция на инциденты. Вовлечение в работу экологов, граждан города и региона необходимо для эффективной работы.

«Есенин Центр» и спасение деревянных домов

- Вы ставите акцент на культурно-просветительской деятельности и считаете, что культура определяет будущее народа. В рамках этого направления в Рязани открылся «Есенин Центр» в старинном деревянном доме 21 на улице Щедрина?

- Идея открытия «Есенин Центра» возникла у Захара Прилепина и прошла обсуждение еще на учредительном собрании партии «За правду» 1 февраля 2020 года. При выборе помещения, совместно с градозащитником Андреем Петруцким, мы остановились на деревянном доме №4 по улице Петрова. Мы спасли этот дом, который был приговорен к сносу. Мы провели экспертизу и доказали, что дом подлежит восстановлению. Это позволило администрации города отменить снос. Здание переводят в статус нежилого помещения. Ставлю перед собой и товарищами по партии задачу дать дому новую жизнь»! В данный момент «Есенин Центр» работает в доме 21 по улице Щедрина. Дом является объектом культурного наследия. Мы взяли президентский грант, вложили собственные средства и сделали ремонт внутри, отремонтировали фасад. Центр действует, его работу курирует Анфиса Охлобыстина.

Движение уделяет особое внимание военно­патриотическому воспитанию молодежи.

Отмена ЕГЭ и беседы с ветеранами

- Ваше движение также развивает военно-патриотическое направление. Каким образом вы действуете?

- Мы взаимодействуем с инклюзивным военно-патриотическим клубом «Десантное братство». Помогли им расширить формат мероприятий, подписали договора с основными вузами города. Теперь мероприятия по программе «Я - патриот» входят в учебный план вузов. За этот год мы провели более 70 разноплановых встреч: военно-спортивные эстафеты, Дни воинской славы, Дни памяти, встречи студентов с ветеранами боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе. По военно-патриотическому воспитанию мы работаем в том числе по приказам Минобороны и Минобра РФ. В регионе созданы различные министерские организации, но результат их работы характеризуется вопросом: «А когда мы перестанем отмечать День Победы?» Ну а по официальным отчетам у нас все хорошо.

- Как партия «Справедливая Россия - За правду» занимается вопросами образования?

- Возраст взросления наших детей сдвинулся часто за 20 лет. Все начинается со школы и семьи. Концепция школьного образования не соответствует реалиям, и мы с этим боремся. Думаю, что в 2022 году вопрос по ЕГЭ будет решен в направлении отмены. Уже сейчас он обсуждается на самом высоком уровне. В России, СССР, была одна из лучших в мире педагогических школ, но ее разрушили. «ЕГЭвство» не решает запрос на реальных специалистов. Надо развивать наработанные десятилетиями подходы - прививать детям умение делать что-то собственными руками, работать в коллективе. А у нас родители жалуются на директора, что их детей заставляют стирать с доски или подавать пальто бабушкам. Разве это нормально?

- Наша беседа проходит в новогодние праздники. И у вас есть возможность поздравить наших читателей со страниц газеты.

- Дорогие рязанцы, поздравляю вас с новым 2022 годом! Желаю вам здоровья, мирного неба, чистого воздуха, хорошей воды, поездок на море, походов в театр и побольше детей, потому что нас должно быть много на нашей необъятной территории! И конечно, дом - полная чаша!

НАША СПРАВКА

Григорий Парсентьев родился в 1975 году в Луганске, но прожил там только первые полгода, после чего переехал с мамой в Рязань. После школы окончил Рязанский колледж электроники, затем прошел срочную службу в армии. По возвращении работал в МУП «Дирекция благоустройства города». Получил высшее образование в Рязанском радиотехническом университете по специальности «инженер-электрик». С 2000 года работает в отрасли энергетики. Сначала был электромонтажником, затем - техническим директором, а с 2015 года является генеральным директором собственной фирмы. Член комитета по экологии и природопользования Рязанской областной Думы, входит в совет Палаты депутатов партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» и курирует комиссию по признанию независимости ДНР и ЛНР.