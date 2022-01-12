Пока рязанцы дышат канализационными газами, безопасность жителей Москвы обеспечивают профессионалы

На станции работает система очистки воздуха адсорберами с твердым активированным углем.

В начале декабря на страницах «Комсомолки» вышел материал «Канализационный дух Рязани». Статья была построена на результатах мониторинга стоков, проводимого последние пять лет очистными сооружениями города. Оказалось, что под нашими ногами протекает гремучая смесь ядовитых веществ, многие из которых находятся в канализации в запредельных концентрациях. Превышения ПДК по сульфидам ведет к постоянному газообразованию: ядовитый сероводород из подземных коммуникаций проникает на дневную поверхность, регулярно наполняя разные районы Рязани удушливым запахом тухлых яиц. Местами к нему присоединяется аммиак, фенол. Так, в декабре 2020 года на КНС-4 в Голенчино была выявлена концентрация аммиака, превышающая ПДК в 114 раз, концентрация фенола, превышающая ПДК в 164 раза. В марте 2021 года на КНС-6 в Кальном и КНС-10 в Песочне были обнаружены превышения ПДК уже по сероводороду - в 188 и 39 раз соответственно. Это кошмарные цифры, но, как оказалось, даже они - всего лишь цветочки, предтеча настоящей катастрофы. При залповых выбросах сероводорода в канализации могут погибнуть люди, прежде всего сотрудники «Водоканала», как это произошло весной в ростовской Дмитриадовке.

Власти Рязани эту проблему усиленно игнорируют: ничего страшного в бесконтрольном выделении канализационных газов чиновники пока не видят. Мы решили разобраться, во всех ли регионах «решают» эту экологическую проблему бездействием и надеждой на авось, как это происходит в Рязани. В своем поиске мы, естественно, обратили свой редакционный взор на самый прогрессивный из сопредельных с нами субъектов РФ - Москву. Именно туда направился наш корреспондент в поисках работающих на практике технологий защиты населения от канализационных газов. И сразу скажем, не прогадали. Все-таки не все в России занимаются городским водоотведением так же безответственно, как и мы.

Укрощение сероводорода

Очистка воздуха от неприятных запахов в Москве ведется круглосуточно.

Если кажется, что самопроизвольные выбросы - это опасно максимум для коммунальщиков, а простые горожане могут и потерпеть, то урок Челябинска показывает обратное. ЧП случилось в уральском городе в августе этого года и стало показательным для всей страны. Из-за сильнейшего залпового выброса сероводорода миллионный город буквально задохнулся. Людям рекомендовали меньше находиться на улице, не проветривать утром помещения, пить больше воды и носить маски для защиты органов дыхания. При этом, даже несмотря на соблюдение всех рекомендаций, многие челябинцы жаловались на головокружение, тошноту и головную боль.

Чтобы жители любого другого крупного города в стране не стали жертвами аналогичной экологической катастрофы - а судя по проведенным исследованиям, ситуация в Рязани к этому близка, - воздух из канализации необходимо регулярно очищать. Как это правильно делать, мы своими глазами увидели в АО «Мосводоканал», на канализационно-насосной станции Вешняки-Владычино, где побывали с экскурсией. КНС обслуживает северо-восток столицы и располагается вплотную к жилым кварталам, в непосредственной близости от людей. Любые выбросы газов здесь могут иметь катастрофические последствия - поэтому система защиты отлажена на совесть. Комплекс представляет собой мощную энергоемкую систему, в составе которой 163 насосные станции, объединенные в пять цехов эксплуатации. Удивляет то, что почти все процессы на КНС автоматизированы, сотрудников совсем мало.

- По состоянию на 1 декабря общая протяженность напорных трубопроводов составляет почти 660 километров. В настоящее время по перспективному плану развития московской канализации ведутся масштабные работы по реконструкции, модернизации технологического и энергетического оборудования, напорных трубопроводов. Уже переведены на безлюдные технологии КНС Выхинская, Яузкая, ЦПКиО и Вешняки-Владычино, - поделился с нами главный инженер службы насосных станций производственно-эксплуатационного управления канализационной сети АО «Мосводоканал» Александр Стрелков.

Система работает в автоматическом режиме.

По его словам, огромное внимание на станции уделяется именно утилизации канализационных газов, которые представляют опасность здоровью горожан.

- Для улучшения экологической обстановки в городе здесь предусмотрена система очистки воздуха адсорберами с твердым активированным углем. На станции работают четыре таких установки общей мощностью 20 тысяч кубометров воздуха в час. Из выбросов, которые приходят сюда, на насосную станцию, удаляются дурно пахнущие вещества. Мы постоянно ведем мониторинг газовоздушной среды на выходе, и он показывает очень хорошие результаты, - пояснил Александр Стрелков.

Не меньшее внимание на КНС уделяется вентиляции. Здесь это крайне важно, так как в случае высокой концентрации газов, таких как сероводород, может возникнуть взрывоопасная ситуация. Именно поэтому, согласно действующим нормативам, в приемном резервуаре обеспечивается шестикратная циркуляция воздуха:

- Система контролируется соответствующими датчиками. В случае повышения концентрации вредных веществ вытяжка автоматически наращивает свою производительность, чтобы не возникло какой-либо нештатной ситуации.

Вместе строим или вместе рушим?

Пребывание людей на станции сведено к минимуму.

Однако такую бдительность к подземным газам в столице проявляли не всегда. До масштабной реконструкции, канализационно-насосные станции Москвы использовали прямоточную систему вытяжки. Утечек токсичных газов с ее помощью избежать не удавалось. Москвичи сначала просто выражали возмущение неприятными запахами на улицах, потом стали массово жаловаться в вышестоящие инстанции и в конце концов добились своего. Власти Москвы, руководство АО «Мосводоканал» услышали жителей. Люди проявили гражданское сознание и чиновники не остались в стороне. На оснащение столичных КНС системами улавливания и утилизации канализационных газов выделили десятки миллиардов рублей.

Инвестиции в здоровье горожан дали быстрые результаты. Сегодня, находясь на канализационно- насосной станции в непосредственной близости от мощных насосов и систем по очистке воздуха, вы едва ли почувствуете какой-то неприятный запах. И даже более того: запах воздуха на самой станции не идет ни в какое сравнение с тем зловонием, которое чувствовали рязанцы в своем городе этим летом.

Располагаясь в жилых кварталах и являясь источниками утечек подземных газов, канализационно-насосные станции представляют естественную опасность для здоровья местных жителей. Представьте себе: вокруг во дворах гуляют мамы с детьми, на лавочках сидят пожилые люди, и всего в нескольких десятков метров от них из-под земли незаметно рассеиваются ядовитые газы. Именно это и было зафиксировано прошлой зимой передвижными лабораториями ЦЛАТИ в спальных районах Рязани. Из-за безалаберности коммунальных служб, фактически произошла попытка отравления людей ударными дозами сероводорода, аммиака, фенола, попытка массового непредумышленного убийства. Но кто за это ответил? Как-то изменилась после этого работа КНС-нарушителей? Отнюдь. Никаких виновных, никаких штрафов, никакой модернизации оборудования. Все осталось, как было.

В Москве по-другому. Власти столицы не стали дожидаться залповых выбросов и массовых отравлений, заранее проявив заботу о местных жителях. И первым шагом они признали серьезность проблемы. Как мы узнали в ходе экскурсии, московские коммунальщики мониторят ситуацию в регионах и предпринимают все меры, чтобы аналогичные катастрофы не происходили в столице. Однако именно этот, первый, шаг и не могут сделать их рязанские коллеги. Причем не только коммунальщики, но и стоящие над ними чиновники мэрии. Если в столице «Мосводоканал» и горадминистрация работают над решением проблемы канализационных выбросов вместе, то в Рязани они также вместе эту тему игнорируют. Поэтому в Москве одновременно и модернизируются КНС, и вводятся нормативы на содержание загрязняющих веществ в канализационных стоках. У нас же также синхронно коммунальщики замалчивают проблему, а чиновники мэрии отбиваются в суде от навязчивых инициатив по введению аналогичных нормативов для рязанской канализации. И там, и там власти выступают единым фронтом. Только в столице созидательным, а в Рязани - разрушительным. Поэтому в Москве уже практически решили проблему канализационных газовых выбросов и неприятного запаха в спальных районах. А у нас «душегубка» - обыденность, в сетях водоотведения постоянные аварии, и в попытке их ликвидировать взламываются почти новые дороги, перекрывается движение, заново перекладывается асфальт.

Вспоминаются слова русского писателя Антона Чехова: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». Москва победила канализационные газы не только современными системами очистки, но и нормативами. Когда стоки чище, газов меньше и фильтрам легче. Вместо бесконечных аварий получается результат.

Если концентрация опасных веществ превышает допустимые нормы, помещение необходимо покинуть.

БУДЬ В КУРСЕ!

Ночью 18 августа 2021 года в Челябинске в районе очистных сооружений МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (аналог нашего «Водоканала») произошел сильнейший залповый выброс сероводорода. В условиях безветренной погоды город накрыло газовым облаком. Позже Росприроднадзор озвучил причину трагедии: аварийный сброс канализационных вод из городского коллектора, расположенного у реки Миасс.

21 мая 2021 года в поселке Дмитриадовка Ростовской области при попытке осуществить ремонт на очистных сооружениях местного «Водоканала» погибли 12 рабочих. Люди, лишенные средств индивидуальной защиты, задохнулись канализационными газами. Расследование показало, что одной из причин трагедии стала крайняя изношенность сетей водоотведения, не оборудованных датчиками для мониторинга загазованности.

НАША СПРАВКА

КНС масштабом с Рязань

В КНС Вешняки-Владычино в настоящее время средний за год объем перекачиваемых стоков колеблется в пределах 90-115 тысяч кубометров в сутки при максимальном объеме 130-155 тысяч кубометров. В пиковых значениях этот объем практически равен совокупному суточному объему всех стоков, поступающих из Рязани на очистные сооружения.