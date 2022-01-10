Снести нельзя достроить: Законна ли реконструкция дома в центре Рязани?

Законсервированная стройка на Щедрина: борьба за уже утраченный облик улицы или чей-то «шкурный» интерес?

«Всякому безобразию свое приличие», - сказал бы человек, в чью честь названа улица, на которой возникла спорная ситуация.

НАСЛЕДИЛИ ПО НАСЛЕДИЮ

Улица Салтыкова-Щедрина в Рязани, проложенная в 1870 году, славится своим уютом и… скандалами. Вернее, уютом она славилась до начала нулевых, когда на ней еще стояли дома с резными наличниками и уникальными инженерными особенностями аж позапрошлого века. До наших дней тоже кое-что сохранилось. На одном из домов на улице

Щедрина остался кирпичный экран, благодаря которому в начале прошлого века можно было защитить жилье от возможных пожаров в соседних зданиях. Остались и каменные столбики около уже современного элитного дома. Во времена, когда по рязанским улицам еще не ездили автомобили, они отделяли мостовую от тротуара. Давно к сохранившимся инженерным ценностям улицы имени бывшего рязанского губернатора и великого писателя потеряли интерес. Виной всему - строения и стройки века нынешнего.

Очередной скандал разгорелся вокруг дома №16. На активную строительную деятельность между домами №12 и 14, 14а обратили внимание градозащитники из организации ВООПИиК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры). Они уверены, что строительство началось с нарушений федерального закона «Об объектах культурного наследия». Обеспокоенность их вызывает тот факт, что строительные работы ведут без согласования с инспекцией по охране объектов культурного наследия и в действительности на месте не реконструируют старое здание, а строят новую многоэтажку.

- Частник в заповедной зоне «Деревянная Рязань» на ул. Щедрина, 16 на арендованной городской земле с нарушением режимов Исторического поселения регионального значения город Рязань, утвержденных губернатором Николаем Любимовым, в наглую строит каменный дом с превышением разрешенной высоты застройки. Делает это под видом реконструкции снесенного им деревянного исторического дома, но даже не на его фундаменте, а на городской земле, в глубине участка. Инспекция по охране памятников ничего сделать не может или не хочет, - утверждают специалисты ВООПИиК.

А вот стройнадзор настаивает на том, что на данном участке ведется реконструкция, а не стройка. О законности такой интерпретации позволяет говорить тот факт, что строителями оставлен фундамент старого дома. Вот насколько изворотливы оказались застройщики. Но горожан интересует далеко не ход этой борьбы между собственниками дома и градозащитниками. Гораздо важнее понять, действительно ли строительство дома в несколько этажей кардинально изменит облик этого исторического района. В этом попытаемся разобраться сегодня. Заодно поясним, как можно запросто стать заложниками формулировок. Даже если ты сам — власть.

ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ

У дома на Щедрина площадью чуть больше 170 квадратных метров три собственника. Ранее они получили от муниципалитета землю, на которой стоит дом, в долгосрочную аренду до 2068 года. Поэтому, согласно правилам, все трое обратились в городскую администрацию с уведомлением о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (так полностью называется документ). Уведомление поступило в ведомство 5 июня 2020 года. В нем собственники указали, что желают реконструировать здание и увеличить количество надземных этажей до трех. Стоит отметить, что на тот момент еще не было законного основания у администрации согласовывать внешний облик объекта. Так как этот участок улицы еще не входил в границы территорий исторического поселения. Постановление о включении Рязани в перечень исторических поселений опубликовали лишь 30 июня 2020 года. Что также возмутило ВООПИиК - на месте работ не были проведены археологические изыскания. Но в градостроительном кодексе такое требование к собственникам отсутствует.

Как нам подтвердили в администрации города, застройку с предельно допустимой высотой строительства в 15-30 метров они признали. Но выдали собственникам дома уведомление несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства на основании нахождения земельного участка в границах культурного слоя острога и посада Переяславля-Рязанского. Последние же обратились в суд, который вынес 9 декабря 2020 года решение в пользу собственников и оспорил отказ. Чуть меньше чем через год в суд подала инспекция ОКН с предписанием приостановить работы до выполнения требований, предусмотренных законодательством об охране объектов культурного наследия. А администрации пришлось рассматривать уведомление застройщиков повторно. 4 марта 2021 года администрацией Рязани было выдано новое уведомление, уже о соответствии.

Чтобы уточнить высотный регламент в этой части города, обратились к первоисточнику - проекту охранных зон от 1986 года, которым до сих пор пользуются в Рязани при проведении изыскательных работ. Согласно документу максимально допустимая высота зданий в данном квартале составляет 15-30 метров. По логике, на возведение здесь дома в три этажа ограничений быть не может.

По карте, составленной в 1986 году в градостроительном институте "Гипрогор", допустимая высота зданий на данном участке 15-30 метров.

Выходит, что просматриваемость с видовых точек исторического центра Рязани при строительстве трехэтажки на Щедрина будет соблюдена. И этому есть официальное подтверждение архитекторов. А отмена администрацией своего же решения и правда оказалась вынужденной - из-за законодательных проволочек. Но претензии ВООПИиК к муниципальным властям остаются. Как и реконструкция дома №16, которая своей незавершенностью действительно портит внешний облик города.

В ПОИСКАХ КОМПРОМИССА

Тут возникает резонный вопрос: кому же на самом деле помешает возведение дома в этом месте выше одного этажа? Странным образом оказались обделены вниманием градозащитников два объекта в непосредственной близости. Недостроенное здание под номером 14 с башенкой, которое возведено вдоль первой линии улицы. На памяти старожилов, в недостроенном виде оно стоит уже долгие годы. А вот прямо за ним построен полноценный жилой дом, как раз в три этажа, по крайней мере, над уровнем земли. Законность появления этой недвижимости, явно превышающей по этажности соседские домики, - тоже может претендовать на предмет для размышления и проверок соответствующих структур.

Вот только становится очевидным, что возведение равнозначного по высоте дома рядом «замурует» дом №14а в кирпичную коробку, закрывая чудесные виды исторической улочки Рязани. Что ж выходит: если в этой части улицы Щедрина строительство объектов выше 10 метров признают незаконным, уже зарегистрированные в кадастре многоэтажки могут приговорить к сносу? Или все-таки расчеты о допустимости на этом месте зданий высотой до 15-30 метров, закрепленные документально советскими архитекторами, актуальны?

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Все-таки у этой истории, думаем, есть компромиссное решение. Но чтобы его найти, потребуется отключить режим пассивности и инспекции ОКН, и всего строительного комплекса региона. Давно необходимо актуализировать всю документацию по строительным нормативам и отказаться от точечной застройки в Рязани. Может, тогда искушений стать счастливым обладателем коттеджа в исторических районах города не будет. А рязанцам стоит задуматься: всегда ли личная выгода превыше исторического наследия?

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Василий Конов, директор НПЦ «Рязанская археологическая экспедиция»:

- С учетом того, что новый объект капитального строительства не полностью совпадал с прежним зданием, то археологические изыскания там имели смысл, поскольку новым зданием был поврежден либо разрушен (сейчас это трудно установить) участок культурного слоя, который в XIX - начале XX века старым домом застройке не подвергся. Археологические изыскания на этапе земляных работ могли бы занять с составлением комплекса документов не более двух месяцев. Но в настоящее время нулевой цикл строительства на объекте является завершенным. Вопрос о необходимости проведения археологических работ на данном этапе должна определить государственная инспекция по охране объектов культурного наследия.

С каждым объектом, как и в этом случае, необходимо разбираться индивидуально. Поэтому теперь надо рассмотреть проект строительства, выяснить, какие этапы завершены: пристройки, инженерные коммуникации, надворные постройки, капитальное ограждение, подземная парковка - что построено, что не построено. Затем надо определить степень воздействия проведенных и проектируемых работ на объект культурного наследия и вынести объективное решение. Инициатором всех этих работ должен стать интересант, выполняя предписания органов охраны памятников.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые читатели!

А как вы считаете, нужно ли сохранять первозданный облик деревянных улиц в центре Рязани или от современной застройки никуда не уйти? Какие улицы нашего города и отдельные дома вы хотели бы сохранить - уберечь от сноса и реконструкции? Своим мнением вы можете поделиться с нами по телефону редакции 8 (4912) 95-78-87.