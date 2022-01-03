Топ-20 управляющих компаний Рязани

Снежные завалы - задача с которой рязанские коммунальщики справляются не всегда. Фото: Иван Макеев

Каждый год с наступлением зимы рязанцы начинают массово жаловаться на плохую работу управляющих компании. По мнению жителей, организации только берут деньги, а выполнять свои обязательства, прописанные в договоре, не хотят. Так, с началом снегопадов в соцсетях стали появляться посты от горожан с фотографиями занесенных снегом дворов, которые никто не торопится убирать.

И действительно, качество работы многих рязанских управляющих компаний оставляет желать лучшего. 2 января в этом лично могла убедиться глава горадминистрации Елена Сорокина. Елена Борисовна посетила ряд дворов Железнодорожного района, от жителей которых поступали жалобы на отвратительную очистку от снега и наледи.

Так на улице Типанова во дворе дома №22 (УК «Зеленая роща» - ред.) на дороге образовалась колея, а также были не убраны наледь и снег. Та же самая картина предстала глазам проверяющих и возе дома №3 на улице Шевченко, где коммунальщики не чистят снег хотя берут с жильцов за это деньги. Аналогичная ситуация на улицах 4 линия и Вокзальная. Сорокина дала поручение устранить снежные заносы, а затем прислать ей фотоотчет с чистыми дворами.

По данным региональной Государственной жилищной инспекции, наиболее частыми нарушениями со стороны УК в минувшем году как раз являлись ненадлежащие уборка мест общего пользования и придомовой территории и очистка кровель от снега и наледи.

РЕЙТИНГ УК ПО ЧИСЛУ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ДОМОВ

В областном центре работают без малого две сотни ТСЖ и УК. В управлении же самых крупных из них находятся десятки, а то и сотни многоквартирных домов. Так, по данным общественного проекта «МинЖКХ.РУ», двадцатка* крупнейших рязанских организаций выглядит так:

1. УК «ГУЖК Железнодорожного района города Рязани» обслуживает 184 дома общей площадью - 49 823 190 кв. м.

2. УК «ЖЭУ №20» обслуживает 177 домов общей площадью - 23 847 360 кв. м.

3. УК «ГУЖК Советского р-на г. Рязани» обслуживает 125 домов общей площадью - 4 210 910 кв. м.

4. УК «Бытремсервис» обслуживает 109 домов общей площадью - 47 356 055 кв. м.

5. УК «Скопы+» обслуживает 103 дома общей площадью - 26 660 480 кв. м.

6. УК «ЖЭУ-21» обслуживает 99 домов общей площадью - 33 619 170 кв. м.

7. УК «ЖЭУ №10» обслуживает 83 дома общей площадью - 30 304 740 кв. м.

8. УК «Жилищно-коммунальная организация №17» обслуживает 73 дома общей площадью - 28 193 373 кв. м.

9. УК «Жилсервис» обслуживает 72 дома общей площадью - 42 197 104 кв. м.

10. УК «ФИРМА ФАкт Н» обслуживает 68 домов общей площадью - 21 794 296 кв. м.

11. УК «Комбайнбыт-Сервис» обслуживает 68 домов общей площадью - 23 271 050 кв. м.

12. УК «Управляющая организация Техрембытсервис» обслуживает 66 домов общей площадью - 25 919 640 кв. м.

13. УК «ЖЭУ №9 г. Рязани» обслуживает 63 дома общей площадью - 30 006 300 кв. м.

14. УК «Премьер-Комфорт Плюс» обслуживает 59 домов общей площадью - 27 415 881 кв. м.

15. УК «ЖЭУ № 19» обслуживает 58 домов общей площадью - 25 785 830 кв. м.

16. УК «РСУ № 2» обслуживает 54 дома общей площадью - 21 373 840 кв. м.

17. УК «Рязанская МПМК № 3» обслуживает 53 дома общей площадью - 29 239 410 кв. м.

18. УК «ХОРС» обслуживает 53 дома общей площадью - 2 482 990 кв. м.

19. УК «ЖКО Соколовка» обслуживает 51 дом общей площадью - 9 687 040 кв. м.

20. УК «Ирбис» обслуживает 5о домов общей площадью - 24 954 760 кв. м.

*Данные об управляющих компаниях и товариществах собственников жилья в Рязани получены из открытых источников. В связи с этим достоверность представленных данных может отличаться от официальной статистики.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Минувшим летом Государственная жилищная инспекция Рязанской области доложила правительству региона, какие управляющие компании по итогам 2020 года оказались лучшими, а какие – худшими. Любопытно, что сразу четверо (УК «Скопы+», УК «Жилсервис», УК «ЖЭУ №9 г.Рязани» и УК «Ирбис») из участников рейтинга, приведенного выше, были удостоены похвалы. А вот аутсайдеры «Сафари-плюс», «Лидер», «Городская роща», «ПИК-комфорт», «Городская жилищная компания», «МКД-сервис-1» и «Новый стандарт» в списках крупнейших УК региона не числятся. Это означает, что прямой зависимости между количеством домов и качеством их обслуживания и вовсе нет. То есть даже очень крупная организация может предложить вам качественный и достойный сервис. И, наоборот, маленькая УК, обслуживающая всего несколько домов, может абсолютно не справляться со своими обязанностями.

НА ЗАМЕТКУ

Управляющая компания обязана собирать данные по каждому дому, который она обслуживает - в соответствии с Постановлением правительства 731 от 23.09.10. Если такой детализации нет, то общая бухгалтерская отчетность для жителей конкретного дома бесполезна. Разве что сама ситуация дает понимание, что по каким-то причинам ваша УК не хочет выполнять требования законодательства.

Смету и отчетность тогда следует запрашивать в планово-экономическом отделе управляющей компании. Из этих документов видно, сколько заплатили жители (по каждой квартире и общую сумму), сколько другие собственники, сколько пришло субсидий и сколько этих средств потрачено на работы по дому.

Если УК не дает весь запрошенный объем информации или хотя бы даже его часть, можно смело обращаться в Государственную жилищную инспекцию. Она осуществляет контроль за всеми УК, следит за их лицензированием.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным региональной ГЖИ, в 2021 году к ним поступило 7 тысяч 940 обращений, по которым было проведено 3 тысячи 46 проверок, выявивших 2 тысячи 365 нарушений. 5 тысяч 732 исполнительных документа выдано управляющим организациям. Было составлено 4 тысячи 586 актов, 804 предписания, 272 протокола и 70 предостережений. Штрафов в 2021 году выписано более чем на 2 миллиона 785 тысяч рублей. Получено фактически по штрафным санкциям, с учетом предъявленных штрафных санкций в 2020 году - 1 миллион 443 тысячи рублей.