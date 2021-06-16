В Скопинском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, они выясняют обстоятельства Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

16 июня около 17:55 в Скопинском районе на 251 км автомагистрали километре автодороги «Р-22 – Каспий», возле села Гремячка лоб в лоб столкнулись легковая машина «ВАЗ-21124» под управлением 48-летнего жителя Тамбова, который ехал со стороны Москвы в сторону родного города, и тягачом «МАН» с полуприцепом под управлением другого тамбовчанина, 42 лет.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и там врезался в тягач. В результате погибли водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ. Несовершеннолетних среди них не было. В то же время водителю тягача не потребовалась даже медицинская помощь.