Появилось видео аварии на трассе «Каспий», где погибло 4 человека

Фото «Прессы» с места ДТП у Гремячки

Фото с места аварии в Скопинском районе у села Гремячка, где около 18 часов 16 июня столкнулись легковая и грузовая машины, появились на сайте рязанского издательства «Пресса».

Фото «Прессы» с места ДТП у Гремячки

При взгляде на снимки становится ясно, почему погибли водитель ВАЗ-21124 и три его пассажира. По словам очевидцев, их автомобиль вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с большегрузным тягачом. Легковая машина была смята и разорвана.

Фото «Прессы» с места ДТП у Гремячки

Двое жертв, как выяснили прибывшие на место сотрудники автоинспекции, были 1997 года рождения. Водителю, проживавшему в Тамбове, было 48 лет.