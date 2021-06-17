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Происшествия17 июня 2021 1:23

Появилось видео аварии на трассе «Каспий», где погибло 4 человека

В легковом автомобиле ВАЗ, попавшем под тягач, не выжил никто
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Фото «Прессы» с места ДТП у Гремячки

Фото «Прессы» с места ДТП у Гремячки

Фото с места аварии в Скопинском районе у села Гремячка, где около 18 часов 16 июня столкнулись легковая и грузовая машины, появились на сайте рязанского издательства «Пресса».

Фото «Прессы» с места ДТП у Гремячки

Фото «Прессы» с места ДТП у Гремячки

При взгляде на снимки становится ясно, почему погибли водитель ВАЗ-21124 и три его пассажира. По словам очевидцев, их автомобиль вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с большегрузным тягачом. Легковая машина была смята и разорвана.

Фото «Прессы» с места ДТП у Гремячки

Фото «Прессы» с места ДТП у Гремячки

Двое жертв, как выяснили прибывшие на место сотрудники автоинспекции, были 1997 года рождения. Водителю, проживавшему в Тамбове, было 48 лет.