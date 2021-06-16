Дмитрий Хубезов: Жить по совести, работать для людей

Дмитрий Хубезов с семьей.

Дмитрий Хубезов хорошо известен жителям Рязанской области не только как прекрасный хирург, но и как успешный организатор регионального здравоохранения. За время работы главным врачом нашей областной клинической больницы Дмитрий Анатольевич сумел обеспечить динамичное развитие лечебного учреждения и вывести процесс оказания медицинской помощи людям на новый качественный уровень. Так, всего за год ему удалось открыть уникальное отделение пересадки органов и тканей. Оснастить его современным оборудованием и укомплектовать высококвалифицированным персоналом.

Одновременно доктор медицинских наук профессор Хубезов преподает в медицинском университете, где не только читает лекции, но и ведет профильные кружки, передавая студентам свой практический опыт.

В сентябре прошлого года рязанцы доверили Дмитрию Хубезову представлять свои интересы в органах власти, избрав депутатом областной Думы. И Дмитрий Анатольевич не подвел.

Из тех проблем, с которыми жители обращались к Хубезову, 95% были решены положительно в короткие сроки.

В конце мая Дмитрий Хубезов одержал победу в ходе предварительного голосования по выдвижению кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ VIII созыва от партии «Единая Россия». И многие рязанцы справедливо считают, что именно такие профессионалы всем нам и нужны во власти.

О чем Дмитрий Хубезов рассказал Владимиру Путину

В начале июня президент России Владимир Путин встретился с победителями предварительного голосования «Единой России». Четверым потенциальным депутатам Госдумы, в том числе представителю Рязанской области Дмитрию Хубезову, выпала возможность не только выслушать поздравления и напутствия, но и непосредственно пообщаться с главой государства.

– В начале пандемии я работал еще не депутатом, а главным врачом нашей областной больницы, – рассказал Владимиру Путину Дмитрий Хубезов. – То есть принимал самое непосредственное участие в борьбе за здоровье и жизни наших граждан. Не скрою, было трудно. Одно время поток пациентов нарастал лавинообразно. Приходилось открывать все новые и новые койки. Остро ощущалась нехватка ресурсов и медицинского персонала. Именно в этот момент нам предложили помощь волонтеры из «Единой России».

Каждый из них делал все, что мог. Они ухаживали за больными, занимались санитарной обработкой помещений, привозили очень необходимые нам на тот момент средства индивидуальной защиты и продукты питания для персонала, работающего в «красной зоне». Кроме того, партия приобрела для больницы и волонтерской организациии нашего медицинского университета два легковых автомобиля и подарила больнице несколько аппаратов ИВЛ экспертного класса.

Как человек, профессионально занимавшийся организацией здравоохранения, я очень высоко оцениваю помощь волонтеров «Единой России». На тот момент она была нам крайне необходима. Более того, я считаю крайне необходимым и дальше всемерно развивать волонтерское движение. У нас есть замечательная молодежь, способная принести много пользы стране. И власти всех уровней обязаны создать все условия для того, чтобы их силы и таланты были широко востребованы.

Депутат Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов.

Фамильная традиция Дмитрия Хубезова

– Дмитрий Анатольевич, начало вашей работы в областной Думе совпало со второй волной пандемии коронавируса. Вы всю жизнь работали врачом. Привыкли встречать подобные вызовы лицом к лицу. Легко ли вам было смотреть на это со стороны?

– Со стороны я на это не смотрел. Совесть не позволила. Как только обозначилась исключительная сложность ситуации, я сразу же понял, что просто обязан активно включиться в борьбу за здоровье и жизни моих земляков. Если уже и не в роли главного врача, то в качестве волонтера.

Мне удалось оперативно собрать первый в Рязанской области волонтерский отряд, который отправился работать в «красную зону». На тот момент рабочие руки в ковид-госпиталях были остро необходимы. Врачи сдерживали натиск коронавируса, а наши волонтеры взяли на себя черновую работу. Мы поддерживали чистоту в помещениях больницы, транспортировали пациентов, доставляли им передачи от родственников.

Так отработали месяц. А потом на помощь нам пришли другие, такие же замечательные ребята и девчонки. Второй отряд, третий, четвертый… Мы обучали их тонкостям работы в «красной зоне».

– Одновременно вы занимались организацией в Рязанской области современного кол-центра, способного обеспечить оперативную связь пациентов с медицинскими учреждениями…

– Эта связь была нам жизненно необходима. На пике пандемии ежедневное количество заболевших зашкаливало, а потому элементарно дозвониться до поликлиники, чтобы вызвать на дом врача, было очень сложно. Поскольку речь шла о человеческих жизнях, мы оперативно решили вопрос о приобретении и внедрении системы искусственного интеллекта, способного принимать и обрабатывать до 300 телефонных звонков в секунду. Острота проблемы была снята.

Кол-центр успешно работает и сегодня. Не так давно в компьютерную программу была добавлена отдельная линия для пожилых людей. Теперь для того, чтобы вызвать врача на дом, получить необходимую медицинскую справку или записаться на прием к специалисту им не нужно идти в поликлинику. Достаточно позвонить по телефону 122.

– Как у вас только времени на всю эту работу хватало?

– Если правильно организовать свой рабочий день, то время на нужную и полезную деятельность всегда найдется. Было бы желание. У меня оно было. Поэтому в выдавшиеся свободными часы я садился за руль своего автомобиля и занимался автоволонтерством. Возил больных коронавирусом на обследования, доставлял участковых терапевтов на вызовы.

– Не страшно было?

– Что значит «страшно» – «не страшно»? Я – врач. Я давал клятву Гиппократа. Я обязан помогать людям в любых обстоятельствах. Этому учил меня мой отец. Этому же я всегда учил своего сына.

– Кстати, о вашем сыне Леониде… Он действительно был одним из первых волонтеров, вошедших работать в «красную зону»?

– Да. Леня в прошлом году окончил наш рязанский медицинский университет и, естественно, счел себя обязанным активно бороться за человеческие жизни. Все мы знаем, что в 1941 году лучшие представители молодежи шли в военкоматы и уходили на фронт добровольцами. Вот и мой сын из того же теста сделан.

Он вошел в тот самый первый волонтерский отряд, который работал в «красной зоне». Помню, от моей жены Ирины нам обоим изрядно прилетело за этот поступок. Ведь Леня болен астмой и поражение легких ковидом могло стать для него фатальным. Но он не мог поступить иначе. Я его прекрасно понимаю и горжусь им.

– А ваша дочь Маша…

– …тоже рвалась работать в «красной зоне». Но ее мы с женой не отпустили. Потому что Маше на тот момент еще не было 18 лет. Была бы она совершеннолетней… Вряд ли мы смогли бы ее удержать. Ведь такая уж у нас фамильная традиция – жить по совести и работать для людей.

НАША СПРАВКА

Хубезов Дмитрий Анатольевич родился 20 декабря 1971 года в Рязани в семье врачей.

Образование высшее. В 1995 году окончил Рязанский государственный медицинский институт.

С 1996 по 2020 год работал в Рязанской областной клинической больнице. Прошел путь от рядового врача-хирурга до главного врача больницы.

В сентябре 2020 года был избран депутатом и перешел на работу в Рязанскую областную Думу на должность заместителя председателя.

Доктор медицинских наук. Профессор.

Женат. Супруга – Ирина Евгеньевна – врач-инфекционист-иммунолог. Дети: сын Леонид обучается в Москве на трансплантолога, дочь Мария студентка Рязанского государственного медицинского университета.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Владимир Путин, встреча с победителями предварительного голосования «Единой России» 2.06.2021: – Сделайте все, чтобы оправдать высокое доверие. Но с вашим настроем, который мы сейчас все видим, я уверен – так оно и будет.