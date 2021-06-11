Ставка по ипотеке вырастет с 1 июля

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На прошлой неделе Владимир Путин на ПМЭФ-2021 выступил с инициативой продлить госпрограмму льготной ипотеки на новостройки на год — до 1 июля 2022 года, но с существенным изменением условий.Ставка по ипотеке с господдержкой увеличится до 7%, а максимальная сумма кредита снизится до 3 млн рублей для всех регионов.

Ставки по большинству текущих ипотечных программ скоро вырастут: государство перестанет компенсировать банкам их понижение в прежнем объёме.

На фоне развития ситуации на рынке недвижимости появились и хорошие новости для желающих приобрести квартиру в новостройке. Поддержав рынок строительной отрасли, Группа компаний «Стройпромсервис» совместно с ПАО Сбербанк продолжили субсидирование покупки жилья в ипотеку по сниженной ставке в 2,25% годовых. Поэтому, если вы рассматривали покупку квартиры на действующих условиях, то рекомендуем принять решение до 1 июля.

Почему программа вызвала такой повышенный спрос у рязанцев и в чем главное преимущество субсидированной ипотеки? Подробнее о совместной программе рассказал Олег Владимирович Сычев, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования ПАО Сбербанк и специалист по недвижимости ГК "Стройпромсервис", Екатерина Родионова. Об этом и не только смотрит в видео.

Кроме этого, до конца месяца вы можете воспользоваться особыми ипотечными программами от ГК «Стройпромсервис» - семейной ипотекой от 1,4% и ипотекой без первого взноса. (в этот текст вшить ссылку https://clck.ru/VR27Z)

«Вот уже 27 лет нас вдохновляет возможность строить хорошие дома, в которых люди будут жить с удовольствием. Мы уверены, что квартира – предмет первой необходимости, поэтому постоянно работаем над сохранением доступной цены и высокого качества строительства.Нам всегда есть что предложить клиенту и сегодня в наших жилых комплексах можно приобрести хорошую квартиру менее чем за 1,5 млн.руб.», - отметили представители ГК «Стройпромсервис».

Подробнее о субсидированной ипотеке можно узнать по телефону +7 (4912) 247-000 и на сайте ГК «Стройпромсервис». Реклама.