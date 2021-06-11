В Рязани стартует грандиозная программа «Королевский цирк»

Изюминкой шоу станет масштабный аттракцион «Дикий мир».

С 12 июня по 11 июля в Рязанском цирке покажут грандиозное шоу «Королевский цирк» Гии Эрадзе «Российской государственной цирковой компании». Зрителей ждет увлекательное путешествие в мир красоты, роскоши и грации, отваги и ловкости, невероятных человеческих возможностей и изысканного стиля.

Перед официальным стартом программы, 9 июня прошла пресс-конференция, на которой художественный руководитель программы, Заслуженный артист России Гия Эрадзе вместе со своими коллегами рассказал о том, что будет ждать зрителей на арене.

- Во время представления гости побывают на настоящем королевском балу, в чарующей Русской зиме с оленями, лисами и русскими борзыми. В ритмах страстной Испании встретят тореадора с горделивыми яками, а у фонтана в «Райском саду» увидят уникальных розовых пеликанов и самых ярких из экзотических птиц - попугаев Ара, - поделился с журналистами Гия.

По словам мэтра, зрители также смогут отправиться к звездам вместе с воздушными гимнастами и бесстрашными канатоходцами, погрузятся в атмосферу далекого средневековья в сопровождении загадочных «Гистрионов», представляющих такой редкий и необычный жанр циркового искусства, как «Эквилибристы на першах»:

- Изюминкой шоу станет масштабный аттракцион «Дикий мир» под руководством обладательницы международного титула «Принцесса цирка» Людмилы Сурковой. На Международном фестивале в Московском цирке Никулина ее аттракцион с десятью тиграми получил Гран-при, а также специальный приз от Министерства культуры РФ.

Замысловатые узоры грациозных Королевских Фризов, взрывная энергетика групповых жонглеров, трогательная история любви воздушных гимнастов на полотнах, невероятная харизма всемирно известного клоуна-эксцентрика Владимира Георгиевского. Все это и многое другое ждет зрителей на манеже Рязанского цирка.

Зрители увидят уникальный симбиоз балета, эстрады и, главное, прекрасного цирка. Гия Эрадзе славится неординарным подходом к цирковому искусству. Именно за это его любят зрители по всему миру и всегда ждут с нетерпением. Каждое представление «Королевского цирка» – это праздник, на котором хочется побывать снова и снова. И новое шоу – не исключение.

Премьерные представления в Рязанском цирке пройдут: 12 июня (суббота) в 17.00, 13 июня (воскресенье) в 15.00. 14 июня (понедельник) в 15.00. Далее по выходным до 11 июля. Стоимость билетов от 800 до 2000 рублей. Билеты можно приобрести онлайн на официальном сайте рязанского цирка.