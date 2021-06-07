«Единая Россия» поможет регионам реализовать программу бесплатной газификации

Фото: РОО "Единая Россия".

«Единая Россия» с главами регионов будут обеспечивать реализацию закона о бесплатном подключении участков к газу. На поддержку партии и глав субъектов в решении этого вопроса рассчитывают и в «Газпроме». О том, как будет организован процесс, шла речь на стратегической сессии «Инфраструктурные проекты в регионах – драйвер роста» в рамках Петербургского международного экономического форума, которую организовала партия.

«Документ давно ждали люди. Он вводит понятие «единый оператор газификации». Совместно с регионами он должен проводить весь комплекс работ, связанный со строительством инфраструктуры «последней мили» и обеспечивать техприсоединение. Радикально упрощаются все процедуры и сроки подключения. Один договор – «одно окно». Подать заявку можно будет через МФЦ и с помощью «Госуслуг», – отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, открывая стратегическую сессию.

В целом программа социальной газификации затронет до двух миллионов домовладений по всей стране.

Главы регионов единодушны, газификация изменит экономическую ситуацию в территориях.

Новым партийным проектом «Единой России» программу газификации назвал генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

«Надеюсь на поддержку всех губернаторов и руководства партии в реализации серьезного, масштабнейшего, социально значимого и инфраструктурного проекта «Газификация регионов РФ», — сказал он, добавив, что в рамках новой программы речь идет о цифровизации поставок газа, безопасном использовании его в быту, внедрении онлайн-сервисов.

Тема газификации крайне актуальна для многих регионов, подчеркнул политолог, председатель совета директоров некоммерческого Фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Дмитрий Бадовский.

«Единая Россия» понимает общественный запрос в сфере газификации, отметил политолог, эксперт по региональной политике, советник председателя правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Виталий Иванов. В Рязанской области остается актуальным вопрос доведения газа до участка. При этом в регионе уровень газификации составляет более 95%, в сельской местности – около 80%.

«В соответствии с поправками газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан», – подчеркнул первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, член фракции «Единой России», лидер предварительного голосования по Рязанскому избирательному округу Андрей Красов.

Поправки также решают вопрос об источниках финансирования газификации. Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ обязаны подвести за счет средств государства. Граждане будут самостоятельно оплачивать только работы на территории своего земельного участка.

Напомним, «Единая Россия» разработала и внесла в Госдуму поправки о бесплатном доведении газа до участков – закон принят 1 июня. Ранее партия направила соответствующее предложение президенту, и глава государства поддержал его в Послании.

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