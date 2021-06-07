Новый этап сотрудничества СберЛизинга и рязанских дорожно-строительных организаций

Фото: АО «Сбербанк Лизинг».

В конце апреля 2021 года состоялось подписание договора по передаче шести единиц техники, приобретенных АО «Сбербанк Лизинг» для АО «Рязаньавтодор». В настоящее время в работу передано две единицы техники. Речь идет об экскаваторе гусеничном JOHN DEERE E140LC и экскаваторе-погрузчике JOHN DEERE 315 SL.

Немного о технике:

- экскаватор JOHN DEERE E140LC – это мощная турбированная дизельная машина, позволяющая поднимать грунт с глубины до 5,7 метра за один рабочий цикл;

- экскаватор-погрузчик JOHN DEERE 315 SL – более компактная машина, идеально подходящая для работы на любых городских площадках.

Кроме того, парк АО «Рязаньавтодор» в дальнейшем пополнится бортовым автомобилем с краном-манипулятором, грейдером, фронтальным погрузчиком и еще одним экскаватором.

Благодаря новой и современной технике, сотрудники предприятия смогут сократить сроки выполнения и повысить качество дорожных работ.

Напомним, что в конце прошлого года в рамках аналогичной лизинговой программы, АО «Сбербанк Лизинг» передало АО «Рязаньавтодор» 12 комбинированных дорожных машин, которые весь зимний сезон успешно отработали на дорогах области.

Нынешняя сделка между АО «Сбербанк Лизинг» и АО «Рязаньавтодор» стала уже четвертой. Руководители компаний нацелены на дальнейшее развитие отношений.

Эффективное сотрудничество позволяет сделать наши дороги удобнее и безопаснее для передвижений и зимой, и летом.

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