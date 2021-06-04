Лето под контролем: что делать, если потерялся ребенок

Фото: МТС.

У рязанских школьников начались летние каникулы. Но за ежедневной беззаботностью может скрываться опасность – дети много времени представлены сами себе и это нередко становится причиной того, что они теряются. Какие меры стоит предпринять, чтобы обезопасить своего ребенка? Можно ли подготовить его к таким ситуациям заранее и как? Эксперты компании МТС совместно с координаторами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» рассказывают, как поступить в той или иной ситуации:

Как подготовить ребенка к тому, что он может потеряться

С раннего возраста не скрывайте от ребенка, что он действительно может потеряться. Проговорите с ним заранее, расскажите ему об этой ситуации, внушая уверенность в том, что родители его обязательно найдут и все закончится хорошо.

Ребенок должен выучить свои персональные данные, - имя, фамилию, адрес, имена родителей и телефоны родителей. Если малыш еще не способен запомнить такое количество информации, закрепите браслет с данными ребенка и родителей на запястье.

Поясните, к кому ребенок может обратиться за помощью, если потеряется: к сотрудникам полиции, к взрослым, которые гуляют с детьми на улице. Можно зайти в ближайший магазин, обратиться к кассирам или охранникам, зайти в госучреждение и попросить о помощи.

Проговорите тактику поведения с незнакомцами: предупредите, что ни в коем случае нельзя идти с незнакомыми людьми, даже если они обещают, что отведут к маме, тем более, если уверяют, что сама мама попросила привести к ней. В этой ситуации важно остаться на месте и подождать, пока придут родные или знакомые – они обязательно придут. Если незнакомец вдруг начал тянуть за собой, нужно громко кричать, чтобы все услышали: «Я не знаю этого дядю/тетю! Я никуда не пойду!».

Удаленно отслеживать местонахождения ребенка можно при помощи «умных» детских часов. С их помощью дети смогут звонить и принимать звонки, отправлять SMS и голосовые сообщения. Но самое главное – это возможность следить по карте за передвижениями ребенка, а с помощью кнопки SOS он сможет отправить сообщение своим близким в экстренной ситуации. Устройства вполне доступны по цене: стоимость начинается от 2000 рублей. Например, функциональные детские часы Elari KidPhone 2 рязанцы могут приобрести за демократичные 1999 рублей в салонах МТС и в интернет-магазине оператора. Не лишним будет установить на ваш телефон и на мобильный ребенка, если он есть, приложение «МТС Поиск». С его помощью вы всегда будете знать местоположение ребенка в режиме реального времени, а также сможете получать уведомления о его перемещениях.

Что делать, если ребенок уже потерялся

Не паникуйте: по статистике, дети почти всегда находятся в первые часы после пропажи. Кроме того, только сохраняя спокойствие, вы сможете здраво мыслить и разумно поступать.

Сразу обратитесь в полицию: здесь обязаны принять устное заявление, даже если ребенок потерялся пять минут назад. В данном случае неважно, кем вы приходитесь ребенку: родителем, бабушкой, няней или даже случайно проходившим мимо человеком, который увидел, что ребенок ушел в кусты и не вернулся.

Не уходите с того места, где потерялся ребенок: Ребенок может сам вернуться на то место, откуда он ушел. Поэтому, если вы, например, гуляли на детской площадке, оставайтесь там.

Передайте заявку о пропаже ребенка в «Лиза Алерт»: В поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» можно обратиться, позвонив на горячую линию 8-800-700-54-52 или оставив заявление на сайте. Заявки принимаются круглосуточно, но только после приема заявления в полиции.

Предупредите родственников и попросите их оставаться дома: Если ребенку больше 8-10 лет и он знает дорогу домой, то он вполне может вернуться туда сам. Поэтому важно, чтобы дома его кто-то ждал, открыл ему дверь и сообщил вам, что ребенок дома.

Привлеките к поиску сразу несколько человек: Вы сами ждете ребенка на том месте, где вы с ним разминулись. Второй человек общается с полицией и спасателями: подает заявление, описывает приметы потерявшегося и так далее. Третий человек ждет ребенка дома.

Также желательно параллельно обзвонить родителей друзей и знакомых ребенка. Попросите их быть начеку и сообщить вам, если они где-то увидят вашего ребенка.

Четыре ситуации, в которых теряются дети и как к ним подготовиться

1. Транспорт. Часто бывает так, что взрослый успевает зайти в отъезжающий автобус/троллейбус, а ребенок остается на платформе или на остановке. Заранее договоритесь с ребенком, что он никуда не уходит с платформы или остановки. Он стоит и ждет, пока вы вернетесь обратно. В обратной ситуации, когда ребенок зашел в автобус и уехал один, ребенок должен знать, ему необходимо выйти на следующей же остановке и ждать вас там.

2. Торговый центр. Заранее покажите ребенку, как выглядит охранник и где находится ресепшн в том торговом центре, куда вы часто ходите. Потерявшись, ребенок должен подойти к сотрудникам ТЦ или к охраннику и попросить помочь найти его родителей. Если ребенок не видит охранника или не может найти ресепшн, он может подойти к взрослым, которые идут с детьми, и попросить позвонить его родителям (если он помнит телефон) или отвести его на ресепшн, чтобы сделать объявление.

3. На улице. Главное правило, которое должен запомнить ребенок — оставаться там, где он потерялся. Остановиться и ждать, пока его найдут. Он также может обратиться за помощью к полицейскому или к родителям с детьми, если те проходят мимо.

4. Природа. Объясните ребенку первое и главное правило поведения на природе: ни за что не подходить к воде без взрослых. При этом нельзя подходить к любой воде, даже небольшой, казалось бы, лужице. Зимой категорически нельзя выходить на лед. На природе также действует правило: потерявшись, оставаться на месте и ждать взрослых. Кроме того, расскажите ребенку, что, если в лесу его будут звать по имени, обязательно откликаться, даже если кричит чужой человек. Скорее всего, это спасатели, которые уже ищут его.

Если вы собираетесь на природу, приготовьте для ребенка отдельный небольшой рюкзак, в который положите: полностью заряженный телефон, в котором записаны номера родителей, свисток (чтобы подать сигнал), бутылку воды, сытный перекус (плитку шоколада или орешки), туалетную бумагу, антисептик для рук, теплый свитер или куртку, шапку, шарф, теплые носки.