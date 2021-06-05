Песок, торф да известняк: какие полезные ископаемые добывают в Рязанской области

В Рязанской области полезные ископаемые в основном представлены песком да известняком. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Рязанской области в промышленных объемах добывают несколько основных видов полезных ископаемых. Это известняк, глина и суглинок, песок строительный и торф. По данным министерства природопользования Рязанской области, на сегодняшний день в регионе 125 месторождений. Из них - 75 месторождений строительного песка, 21 – известняка на камень, два – известняка строительного, 12 месторождений глин кирпичных, шесть - цементного сырья, одно месторождение керамзитовой глины и восемь.

В 2020 году в Рязанской области значительно снизился индекс добычи угля. Причина - снижение промышленного производства ООО «Мосбасуголь».

Снижение добычи прочих полезных ископаемых произошло из-за уменьшения потребительского спроса на продукцию, производимую горнорудными предприятиями Рязанской области.

Какие полезные ископаемые добывают в Рязанском районе:

Песок строительный

- участок (месторождение) «Полянский» - 2,4 км южнее села Поляны;

- участок (месторождение) «Дубровицкий» - 1,0 км северо-западнее села Дубровичи;

- участок (месторождение) «Вайшный» - на юг от села Дубровичи;

- участок (месторождение) «Алексеевское» - 2 км на северо-запад от села Дубровичи;

- участок (месторождение) «Баснаковский» - 4 км северо-западнее села Дубровичи;

- участок (месторождение) «Гусевский» - 4,5 км на запад от села Дубровичи;

- участок (месторождение) «Коростовский» - 1 км севернее села Коростово;

- участок (месторождение) «Оазис» - в 1,6 км восточнее села Шумашь.

Какие полезные ископаемые добывают в Спасском районе:

Песок строительный

- участок (месторождение) «Каменка» - 2 км на юго-восток от села Каменка Спасского района;

- участок (месторождение) «Перкинский» - 2,5 км южнее села Огородниково Спасского района;

- участок (месторождение) «Панинский русловой» - в русле реки Оки, 646-639 км судового хода. Идет добыча, продолжается геологическое изучение и разведка.

Известняк

- участок (месторождение) «Ухорское-1» - северо-восточнее деревни Ухорское. Идет добыча, продолжается геологическое изучение и разведка.

Торф

- участок (месторождение) «Большой Ковеж» - в 7 км на север от села Ижевское. Идет добыча и разведка.

Какие полезные ископаемые добывают в Сасовском районе:

Песок строительный

- участок (месторождение) «Верхне-Никольское» - 0,9 км севернее села Верхне-Никольского.

Известняк

- участок (месторождение) «Агломазовское» - 800 м западнее деревни Новое Березово. Идет добыча и разведка; - участок (месторождение) «Мало-Студенецкое, участок №2» - 2 км на запад от села Малый Студенец. Идет добыча и разведка.

Какие полезные ископаемые добывают в Касимовском районе:

Песок строительный

- участок (месторождение) «Лощинино» - на западной окраине Касимова.

Известняк на щебень

- участок (месторождение) «Малеевское» – юго-восточнее села Малеево.

Глина кирпичная и черепичная

- участок (месторождение) «Касимовский-2» - вблизи северо-восточной окраины Касимова.

Известняк

- участок (месторождение) «Волковский» - 1 км западнее деревни Волково. Идет добыча, продолжается геологическое изучение и разведка.

Какие полезные ископаемые добывают в Сапожковском районе:

Известняк

- участок (месторождение) «Кирилловское» - 0,5 км западнее деревни Кирилловка.

Какие полезные ископаемые добывают в Михайловском районе:

Песок строительный:

- участок (месторождение) «Печерники» - 2,4 км южнее села Печерники Михайловского района;

- участок (месторождение) «Кудесна» - 1,0 км западнее села Лобановские Выселки Михайловского района.

Цементное сырье

- участок (месторождение) «Королевское» - 0,5 км к северо-западу от села Стрелецкие Выселки Михайловского района.

Известняк

- участок (месторождение) «Южный Серебрянское-2» - юго-восточнее деревни Серебрянь. Идет добыча и разведка.

Известняки и глины для цементного производства

- участок (месторождение) «Октябрьский» - юго-западнее поселка Октябрьский. Идет добыча, продолжается геологическое изучение и разведка.

В Рязанской области добывают глину для производства кирпича. Фото: Мария ЛЕНЦ

Какие полезные ископаемые добывают в Шиловском районе:

Песок строительный

- участок (месторождение) «Холмский овраг» - 3 км севернее села Харинский Ручеек.

Какие полезные ископаемые добывают в Скопинском районе:

Песок строительный

- участок (месторождение) «Кушуновский» - в 800 м на юго-восток от села Кушуново;

- участок (месторождение) «Городецкое» - в 4 км севернее деревни Городецкое. Идет добыча, продолжается геологическое изучение и разведка;

- участок (месторождение) «Гудовское» - 0,5 км западнее деревни Гудовка. Идет добыча, продолжается геологическое изучение и разведка.

Известняк, гипс

- участок (месторождение) «Покровский» - 2,3 км северо-западнее села Лопатино.

Какие полезные ископаемые добывают в Захаровском районе:

Песок строительный

- участок (месторождение) «Осово» - 0,5 км на юго-восток от села Осово Захаровского района;

- участок (месторождение) «Окуньковское» - вблизи села Окуньково Захаровского района.

Какие полезные ископаемые добывают в Шацком районе:

Песок строительный

- участок (месторождение) «Малый Пролом-2» - 1,2 км на юго-запад от деревни Малый Пролом.

Известняк

- участок (месторождение) «Ямбирнское» - 2,5 км южнее села Ямбирно. Идет добыча и разведка.

Какие полезные ископаемые добывают в Ряжском районе:

Песок строительный

- участок (месторождение) «Ряжский-пригородный» - у северо-западной окраины Ряжска.

Какие полезные ископаемые добывают в Чучковском районе:

Глина кирпичная

- участок (месторождение) «Чучковское» на восточной окраине поселка Чучково.

Известняк на щебень

- участок (месторождение) «Марьевский» - в 2 км на северо-восток от деревни Марьевка.

Известняк

- участок (месторождение) «Церлево III» - в 1,5 км на юго-запад от деревни Церлево. Идет добыча и разведка.

Какие полезные ископаемые добывают в Рыбновском районе:

Песок строительный

- участок (месторождение) «Авангардный» - в русле река Оки, 777.6-776 км судового хода;

- участок (месторождение) «Верхний Аксеновский» - на 747-749,6 км судового хода. Идет добыча и разведка.

- участок (месторождение) «Федякинское» - вблизи села Федякино.

Какие полезные ископаемые добывают в Клепиковском районе:

Торф

- участок (месторождение) «Ненашкино северное» - около деревни Ненашкино.

Какие полезные ископаемые добывают в Кораблинском районе:

Известняк

- участок (месторождение) «Демьяновское» - 1 км южнее деревни Демьяново.

Какие полезные ископаемые добывают в Пронском районе:

Песок строительный

- участок (месторождение) «Карповский» - северо-восточнее села Карповское.

Известняк

- участок (месторождение) «Береговой» - 2 км юго-западнее поселка Пронск;

- участок (месторождение) «Галинский» - 4 км на запад от деревни Денисово. Идет добыча и разведка.

В Рязанской области есть несколько крупных месторождений известняка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Какие полезные ископаемые добывают в Сараевском районе:

Песок строительный

- участок (месторождение) «Карьер Борец» - в 1,5-2 км от поселка Сараи;

- участок (месторождение) «Паники» - юго-восточнее села Паники.

Какие полезные ископаемые добывают в Пителинском районе:

Песок строительный и глина кирпичная

- участок (месторождение) «Нетрош» - 300 м на восток вблизи села Нестерово.

Известняк

- участок (месторождение) «Нестеровское» - вблизи села Нестерово;

- участок (месторождение) «Потапьевское» - 7 км на северо-запад от поселка Пителино. Идет добыча, продолжается геологическое изучение и разведка;

Какие полезные ископаемые добывают в Старожиловском районе:

Песок строительный

- участок (месторождение) «Кореньковский-2» - вблизи деревни Кореньки.

Какие полезные ископаемые добывают в Милославском районе:

Песок строительный

- участок (месторождение) «Спасское» - в 1,5 км на юго-восток от села Спасское. Идет добыча, продолжается геологическое изучение и разведка.

Где в Рязанской области идет геологическое изучение территорий для дальнейшей добычи полезных ископаемых

Путятинский район

Песок строительный

- участок (месторождение) «Городковский» - у села Городок;

- участок (месторождение) «Макеевское» - 250 м на северо-запад от села Макеево;

- участок (месторождение) «Новодеревенский-2» - в 542 м по направлению на юго-запад от поселка Новая Деревня.

Старожиловский район

Песок строительный

- участок (месторождение) «Истьинский-2» - в 600 м по направлению на северо-восток от села Истье;

- участок (месторождение) «Ямское-1» - северо-западнее села Залипяжье;

- участок (месторождение) «Ямское-2» - севернее села Залипяжье;

- участок (месторождение) «Ямское-3» - юго-восточнее села Залипяжье;

- участок (месторождение) «Ямское» - северо-восточнее от деревни Ямы.

Касимовский район

Песок строительный

- участок (месторождение) «Большереченское-2» - в 1 км на восток от деревни Басово;

- участок (месторождение) «Малеевский русловой» - в русле реки Оки, 420-424 км судового хода.

Известняк

- участок (месторождение) «Лашманское» - 1,5 км на северо-восток от поселка Лашма.

Рыбновский район

Песок строительный

- участок (месторождение) «Пальновский-2» - в 1,6 км на север от села Пальные;

- участок (месторождение) «Пальновский» - в 1,7 км на север от села Пальные;

- участок (месторождение) «Аксеновский» - в русле реки Оки, 750,7-752,7 км судового хода.

Кораблинский район

Песок строительный

- участок (месторождение) «Сафоновский» - в 3 км от деревни Новоселово;

- участок (месторождение) «Никитинское» - северо-восточнее села Никитино.

Шацкий район

Песок строительный

- участок (месторождение) «Шацкий» - в 1,5 км на юго-запад от деревни Малый Пролом;

- участок (месторождение) «Вачкас-7» - меньше 1 км на восток от поселка Вачкас.

Спасский район

Песок строительный

- участок (месторождение) «Киструсский» - 400 м на юго-восток от села Новый Киструс;

- участок (месторождение) «Панинский» - 300 м на северо-восток от села Панино;

- участок (месторождение) «Усть-Пронский» - в русле реки Оки, 609-612 км судового хода;

- участок (месторождение) «Деревенское» - 740 м на северо-запад от села Деревенское.

Известняк

- участок (месторождение) «Уласский-1» - 3900 м на северо-восток от деревни Ухорское;

- участок (месторождение) «Уласский-2» - 2500 м на северо-восток от деревни Ухорское.

Сапожковский район

Известняк

- участок (месторождение) «Кирилловское-2» - в 0,5 км западнее деревни Кирилловка.

Рязанский район

Песок строительный

- участок (месторождение) «Слободской» - в русле реки Оки, 698,2-705,0 км судового хода;

- участок (месторождение) «Заокский» - 1,7 км на северо-запад от села Заокское;

- участок (месторождение) «Рязанский» - в русле реки Оки, 695,7-698,0 км судового хода;

- участок (месторождение) «Добрый пласт» - 0,8 км на восток от села Шумашь.

Кирпичные суглинки

- участок (месторождение) «Синецкое-2» - в 3 км на юго-запад от села Затишье.

Клепиковский район

Торф

- участок (месторождение) «Чистое-2» - в 1 км на юг от села Болонь;

- участок (месторождение) «Жулевский» - 0,5 км на север от поселка Болонь.

Песок строительный

- участок (месторождение) «Ломакинский» - вблизи деревни Ломакино.

Пронский район

Песок строительный

- участок (месторождение) «Пронские пески» - 900 м на северо-восток от села Елшино.

Чучковский район

Песок строительный

- участок (месторождение) «Голенищево» - 1,5 км на юго-запад от деревни Голенищево.

Известняк

- участок (месторождение) «Церлевское, участок №3» (южный) - 2,5 км на северо-восток от села Пертово.

Сасовский район

Известняк

- участок (месторождение) «Мало-Студенецкое, участок №1» - 2 км на запад от села Малый Студенец.

Ряжский район

Песок строительный

- участок (месторождение) «Зезюлино» - 0,7 км на северо-запад от села Зезюлино.

Александро-Невский район

Песок строительный

- участок (месторождение) «Невский» - 130 м на юго-запад от села Никольское;

- участок (месторождение) «Полиловский» - 10 м на запад от поселка Александро-Невский.

Михайловский район

Песок строительный, суглинки

- участок (месторождение) «Машковский» - 500 м на юго-запад от села Машково;

- участок (месторождение) «Первомайский» - 0,3 км на север от поселка Первомайский.

Ухоловский район

Песок строительный

- участок (месторождение) «Красный» - 1,2 км на северо-восток от села Мостье.

Кадомский район

Мореный дуб

По состоянию на 1 января 2021 года в реестре инвестиционных проектов Кадомского района указан промышленная добыча мореного дуба в реке Мокша в административных границах Кадомского района.

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