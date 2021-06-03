Фестивальное лето в Рязани: несколько площадок и камерный формат

Этим летом фестиваль будет более камерным. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

3 июня в администрации Рязани состоялась пресс-конференция, посвященная новому сезону проекта «Фестивальное лето». Организаторы рассказали, что в 2021 году мероприятия будут проходить на нескольких площадках областного центра каждую неделю с пятницы по воскресенье.

- В период ограничений, связанных с пандемией, основной акцент делается на городские парки, чтобы жители и гости города больше проводили времени на свежем воздухе и на открытых пространствах. Мы стараемся отойти от массовости мероприятий, поэтому разделили программу на несколько площадок, придав им камерный формат, - рассказала руководитель городского управления культуры Евгения Власова.

По ее словам, основным нововведением нового сезона станет развитие концертной площадки Зеленого театра в ЦПКиО. Кроме того, в городе начнут работу мобильные бригады, которые донесут частичку прекрасного в самые далекие уголки областного центра. Также в планах организовать выступления и участие в фестивальной программе Рязанского областного театра драмы со спектаклями и постановками, коллективов культурно-досугового центра УВД РФ и академии ФСИН, а также проекта «Социальный танец».

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

- Главная наша задача – создать людям хорошее настроение. Помимо концертной программы мы не забываем про выставки наших мастеров прикладного творчества. Продолжит работу площадка на улице Почтовой, но вместо сцены в этом году там появится большой экран, на котором мы покажем выступления всех наших творческих коллективов. Также гостей ожидает фотовыставка, на которой будут представлены фестивальные снимки прошлых лет, - поделилась Евгения Власова.

Несмотря на то, что детальное расписание на все «Фестивальное лето» организаторы пока не сверстали, уже сейчас известны основные локации и направления летней культурной программы:

ПЯТНИЦА

По пятницам на Почтовой с 18.00 трансляция выступлений местных артистов. Уличные музыканты будут создавать настроение в разных точках улицы, а мастера – выставлять свои работы на ярмарке.

В Лесопарке с 17.00 концерты артистов областной филармонии в рамках проекта «Парковый сезон – 2». Для родителей и детей масса развлечений на праздниках серии «Лови лето».

СУББОТА

По субботам встречи проекта «Лови лето» в Лесопарке намечены на 18.00. В это время в сквере Скобелева в Дашково-Песочне будут проводиться концерты и интерактивные программы.

А ЦПКиО по субботам будет ждать гостей с 12.00 до 22.00. Днем посетители смогут увидеть фотовыставки, посетить «Автогородок», созданный совместно с ГИБДД, позаниматься спортом и активно отдохнуть.

С 17.00 начнется и концерт солистов Рязанской филармонии в Зеленом театре и работа ярмарки мастеров. А с 18.00 программа разделится на молодежный парковый фестиваль «Арт-Точка» на площади перед театром, тематический фестиваль внутри и лекторий в геокуполе. В 20.00 программа будет завершаться кинопоказом под открытым небом.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

По воскресеньям в 17.00 «Парковый сезон – 2» будет перемещаться в парк Гагарина. С июля эта площадка также будет принимать концерты цикла «Летний ВечерОК». В Лесопарке продолжат «ловить лето» с 18.00. А в ЦПКиО будут ждать гостей сначала к 16.00, на спектакли Рязанского театра драмы, а затем к 18.00 – на концерты из серии «Воскресный вечер в парке».

Более подробное расписание «Фестивального лета в Рязани» администрация города обещает опубликовать в самое ближайшее время.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

КСТАТИ

В парках и скверах отдаленных районов, по словам организаторов, по субботам и воскресеньям будут проходить интерактивные программы проекта «Мобильный праздник», курируемого Муниципальным культурным центром. Ожидаются выступления в Комсомольском парке, Новопавловской роще, сквере Керамзавода, на площадках в микрорайонах Никуличи и Семчино.

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