Победительнице конкурса СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ из Рязани вручили путевку в Крым

Фото: партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»

Стали известны имена победителей конкурса партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ». Их выбрали с помощью генератора случайных чисел из 7700 человек, подавших заявку.

И вот настало время поздравить триумфаторов партийного конкурса, среди которых есть наши земляки. Так, счастливым обладателем главного приза стала жительница Рязани Ольга Кулакова:

«Не ожидала такого поздравления, – сказала Ольга Кулакова, получая подарки от эсеров. – Не верила до конца. Думала, это какой-то розыгрыш. Оказалось, что это правда. Все на самом деле».

Кроме того, Сергей Фатюшин, Ольга Романова и Светлана Акушян получили подарочные сертификаты на полет от компании «Аэрофлот» (это приз первой категории), а еще десять человек выиграли бытовую технику. Но и это не все: остальным победителям достались памятные призы.

Напомним, для участия в конкурсе достаточно было заполнить анкету на сайте ср2021.рф или стать участником опроса «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ». Принимались заявки и от людей, решивших сканворд в партийной газете. Причем для эсеров было неважно, каких взглядов придерживается участник конкурса.

Розыгрыш проводился в честь объединения левопатриотических сил – партий «Справедливая России», «Патриоты России» и «За Правду». Решение было принято в феврале на партийном съезде в Москве, пояснил член Центрального Совета партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Александр Бычков.

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