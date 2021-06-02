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Общество2 июня 2021 9:48

Замдиректора Ряжского колледжа Наталья Арсагова: «Чтобы найти свое место в жизни, надо получить качественное образование»

Знаменитый педагог, чей портрет украшает рязанскую Доску почета, обучает студентов передовым технологиям
Источник:kp.ru
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Сейчас Наталья Аксагова замдиректора и преподаватель, а начинала карьеру с заведующей полигоном.

Сейчас Наталья Аксагова замдиректора и преподаватель, а начинала карьеру с заведующей полигоном.

Наши судьбы сложнее и интереснее любого фильма, и складываются не столько из череды случайностей, сколько зависят от воли самого человека, его тяги к знаниям, свету, развитию. Героиня этой публикации родилась за тысячи километров от центра страны, но сумела построить жизнь так, что сейчас занимает уважаемую должность и удостоена федеральных наград.

Колыма, Польша, Рязань

Ряжский колледж имени Героя Советского Союза А. М. Серебрякова известен далеко за пределами региона, благодаря успехам студентов на всероссийских фестивалях и конкурсах. Заместитель директора по учебно-производственной работе Наталья Арсагова лично убедилась в силе качественного образования и старается поддерживать в колледже высокие стандарты обучения.

Наталья Вячеславовна родилась за тысячи километров от Рязани, в Магаданской области. Родители работали в совхозе: отец был прорабом, а мать - экономистом в плановом отделе. Они отдали дочь в обычную Сусуманскую среднюю школу, но именно там девочке привили тягу к учебе и дали фундаментальные знания. Она до сих пор с почтением и благодарностью вспоминает школьных учителей. В школьные годы Наталья серьезно занималась баскетболом, даже участвовала в областных соревнованиях. Но мечтала после учебы связать жизнь с гражданской авиацией. Оставаться на Колыме не хотелось - уж больно суровый климат, дороговизна и отсутствие перспектив.

Наталья Аксагова более 40 лет жизни посвятила профессии.

Наталья Аксагова более 40 лет жизни посвятила профессии.

- У меня всегда были успехи в физике и математике, и я мечтала о гражданской авиации, хотела строить корабли. Но выбрала дорожные машины. Никогда позже о другой специальности и не думала. Лишь однажды заинтересовалась педагогикой, но преподаватель математики меня отговорила, мол, буду тетради проверять, а это тяжело. Судьба же сложилась так, что сейчас работаю педагогом, - рассказывает она.

На Колыму то и дело приезжала приемная комиссия из Рижского, Киевского авиационных институтов, но в год выпуска из школы Наталья вместе с подругой полетела в Москву поступать в Московский автомобильно-дорожный институт. С новейшей по тем временам техникой она познакомилась еще на малой родине в 70-е годы, во время посещения учебного комбината. Там обучали машинистов и для испытаний при экстремально низких температурах привозили американские и японские машины. Позже, уже будучи студенткой МАДИ, она ближе узнала знакомую технику.

На выпускных экзаменах ребята приятно удивляют комиссию.

На выпускных экзаменах ребята приятно удивляют комиссию.

Целый год Наталья готовилась, отправляла в вуз контрольные по почте, дистанционно выполняла задания. Ее труд не прошел даром, и она перебралась в столицу, став студенткой МАДИ по специальности «cтроительные дорожные машины»:

- Сейчас родители готовят детей, возят поступать в вузы, а тогда мы сами решали и ехали. Я вдвоем с одноклассницей полетала в Москву, поступила. Жила у родственников, и страшно мне, провинциалке, совсем не было.

У меня остались самые приятные воспоминания об институте, потому как профессора у нас были высочайшей квалификации, люди интеллигентные. Обучение было настолько интересным, что я с удовольствием вспоминаю о студенчестве. Мы также посещали выставки, концерты, спортивные мероприятия. Несмотря на то, что я приехала с Колымы, с учебой в вузе у меня проблем не было, потому что знания я в школе получила хорошие.

Одну из практик студентка проходила в Польской народной Республике, на крупном заводе, где собирали шведские грузовики. Также в студенческие годы ей довелось поработать в НИИ, где занимались разработкой новых машин. Там сильное впечатление на Наталью произвели экспериментальные асфальтобетонные установки.

«Меня ругают, что делаю из колледжа университет»

После окончания вуза Наталья Вячеславовна перебралась в Рязанскую область и долгое время работала в Ряжском дорожном техникуме. Она заведовала полигоном, и приходилось выполнять мужскую работу - ставить ворота, делать крышу, штукатурить. Именно там она на себе испытывала технику - водила трактор, грузовые машины, автобус, легковушки.

В руках этих ребят будущее дорожной отрасли.

В руках этих ребят будущее дорожной отрасли.

- Я перегоняла трактор, чтоб сено перевезти, заводила каток. Всю технику перепробовала, мне интересно было водить. Техника была такая старая, что иногда сил не хватало нажать на педаль акселератора, - признается она.

Дважды Наталья Арсагова на время занимала пост директора техникума, а сейчас помимо заместительства, преподает у механиков дисциплину «Метрология и стандартизация». В профессии Наталья Вячеславовна более 40 лет, и знает, как найти подход к каждому студенту, сплотить коллектив, подобрать квалифицированных преподавателей.

- Меня иногда ругают, что делаю из нашего учреждения университет, в то время как мы - всего лишь колледж. Я отвечаю, что наша задача - дать ребятам качественное образование, чтобы они стали знающими специалистами и развивались дальше. Мы готовим ребят так, что они практику проходят не простыми дорожниками с лопатами, а лаборантами, геодезистами, инженерами в проектном институте.

Колледж стремится обучать на современном оборудовании, например, использует редкие для нашего региона тахеометры. Но возлагает большие надежды на федеральные программы и региональное министерство в приобретении новых необходимых приборов.

7 компетенций «Ворлдскиллс»

Студенты ссуза принимают активное участие во всевозможных региональных и всероссийских конкурсах. На протяжении последних лет колледж показывает высокие результаты в конкурсах и чемпионатах движения «Ворлдскиллс Россия» (WorldSkills).

- Несмотря на то, что мы районное учреждение, мы участвуем в 7 компетенциях «Ворлдскиллс» для молодых профессионалов. В прошлом году чемпионат проходил дистанционно, и наша команда вышла в финал. Нам пришлось возить их в Москву для обучения на спецоборудовании. В итоге жюри удивилось, что финалистами стали те, у кого нет геодезического сканера. В этом году в региональном чемпионате впервые победили автомеханики, второе место заняли бухгалтера и повара, - отмечает Наталья Вячеславовна.

Обучение в колледже поистине университетское.

Обучение в колледже поистине университетское.

Также колледж участвует в возрастной линейке юниоров до 16 лет. Первую команду набирали непросто, но сейчас дети приходят по желанию и по полгода готовятся к соревнованиям.

Большие успехи показывает колледж на конкурсе в области предпринимательства. Студентам часто приходится подрабатывать, поэтому они рано начинают искать пути заработка.

- Все предприниматели Ряжска, в основном, — наши выпускники. Например, механик Андрей Чекалин открыл свой бизнес и занимается ремонтом легковых машин. Чаще всего работают по профилю. У нас много династий среди выпускников и учащихся. Приезжают дети даже из других регионов, потому что родители знают, что образование будет качественным, - говорит Наталья Арсагова.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Наталья Арсагова, замдиректора Ряжского колледжа:

- Если у студента возникают проблемы в учебе, мы выясняем, почему это случилось. Многие сознаются, что лодырничают, тогда мы ругаем и заставляем учиться. Но иногда ребята попадают в трудную жизненную ситуацию. Многие рвутся работать, чтобы помогать семье, и мы идем навстречу. Тяжело только с теми, кому не нравится выбранная специальность и кто пошел учиться по наставлению родителей. А хотелось бы, чтобы дети к нам шли осознанно. Мы их всему обучим, они получат хорошую специальность и обязательно найдут работу. Ведь негатив у человека возникает потому, что он не нашел своего места в жизни, а для этого надо получить качественное образование.

НАША СПРАВКА

В 2019 году произошло слияние Ряжского дорожного и Ряжского технологического техникумов в единое учебное заведение Ряжский колледж имени Героя Советского Союза А. М. Серебрякова. Направления объединились. По подготовке техников-строителей по специальности «строительство и эксплуатация автомобильных дорог» колледж по-прежнему является крупнейшим в России.

Также представлены специальности: «эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования», «экономика и бухгалтерский учет», «тракторист-машинист сельскохозяйственного хозяйства», «швея», «поварское и кондитерское дело», «технология парикмахерского искусства», «техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».

Наталья Арсагова имеет звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», награждена значком «Отличник среднего профессионального образования», и за многочисленные заслуги ее имя удостоено места на Доске почета Рязанской области.

ОбразованиеОбразование: Карьера