Замдиректора Ряжского колледжа Наталья Арсагова: «Чтобы найти свое место в жизни, надо получить качественное образование»

Сейчас Наталья Аксагова замдиректора и преподаватель, а начинала карьеру с заведующей полигоном.

Наши судьбы сложнее и интереснее любого фильма, и складываются не столько из череды случайностей, сколько зависят от воли самого человека, его тяги к знаниям, свету, развитию. Героиня этой публикации родилась за тысячи километров от центра страны, но сумела построить жизнь так, что сейчас занимает уважаемую должность и удостоена федеральных наград.

Колыма, Польша, Рязань

Ряжский колледж имени Героя Советского Союза А. М. Серебрякова известен далеко за пределами региона, благодаря успехам студентов на всероссийских фестивалях и конкурсах. Заместитель директора по учебно-производственной работе Наталья Арсагова лично убедилась в силе качественного образования и старается поддерживать в колледже высокие стандарты обучения.

Наталья Вячеславовна родилась за тысячи километров от Рязани, в Магаданской области. Родители работали в совхозе: отец был прорабом, а мать - экономистом в плановом отделе. Они отдали дочь в обычную Сусуманскую среднюю школу, но именно там девочке привили тягу к учебе и дали фундаментальные знания. Она до сих пор с почтением и благодарностью вспоминает школьных учителей. В школьные годы Наталья серьезно занималась баскетболом, даже участвовала в областных соревнованиях. Но мечтала после учебы связать жизнь с гражданской авиацией. Оставаться на Колыме не хотелось - уж больно суровый климат, дороговизна и отсутствие перспектив.

Наталья Аксагова более 40 лет жизни посвятила профессии.

- У меня всегда были успехи в физике и математике, и я мечтала о гражданской авиации, хотела строить корабли. Но выбрала дорожные машины. Никогда позже о другой специальности и не думала. Лишь однажды заинтересовалась педагогикой, но преподаватель математики меня отговорила, мол, буду тетради проверять, а это тяжело. Судьба же сложилась так, что сейчас работаю педагогом, - рассказывает она.

На Колыму то и дело приезжала приемная комиссия из Рижского, Киевского авиационных институтов, но в год выпуска из школы Наталья вместе с подругой полетела в Москву поступать в Московский автомобильно-дорожный институт. С новейшей по тем временам техникой она познакомилась еще на малой родине в 70-е годы, во время посещения учебного комбината. Там обучали машинистов и для испытаний при экстремально низких температурах привозили американские и японские машины. Позже, уже будучи студенткой МАДИ, она ближе узнала знакомую технику.

На выпускных экзаменах ребята приятно удивляют комиссию.

Целый год Наталья готовилась, отправляла в вуз контрольные по почте, дистанционно выполняла задания. Ее труд не прошел даром, и она перебралась в столицу, став студенткой МАДИ по специальности «cтроительные дорожные машины»:

- Сейчас родители готовят детей, возят поступать в вузы, а тогда мы сами решали и ехали. Я вдвоем с одноклассницей полетала в Москву, поступила. Жила у родственников, и страшно мне, провинциалке, совсем не было.

У меня остались самые приятные воспоминания об институте, потому как профессора у нас были высочайшей квалификации, люди интеллигентные. Обучение было настолько интересным, что я с удовольствием вспоминаю о студенчестве. Мы также посещали выставки, концерты, спортивные мероприятия. Несмотря на то, что я приехала с Колымы, с учебой в вузе у меня проблем не было, потому что знания я в школе получила хорошие.

Одну из практик студентка проходила в Польской народной Республике, на крупном заводе, где собирали шведские грузовики. Также в студенческие годы ей довелось поработать в НИИ, где занимались разработкой новых машин. Там сильное впечатление на Наталью произвели экспериментальные асфальтобетонные установки.

«Меня ругают, что делаю из колледжа университет»

После окончания вуза Наталья Вячеславовна перебралась в Рязанскую область и долгое время работала в Ряжском дорожном техникуме. Она заведовала полигоном, и приходилось выполнять мужскую работу - ставить ворота, делать крышу, штукатурить. Именно там она на себе испытывала технику - водила трактор, грузовые машины, автобус, легковушки.

В руках этих ребят будущее дорожной отрасли.

- Я перегоняла трактор, чтоб сено перевезти, заводила каток. Всю технику перепробовала, мне интересно было водить. Техника была такая старая, что иногда сил не хватало нажать на педаль акселератора, - признается она.

Дважды Наталья Арсагова на время занимала пост директора техникума, а сейчас помимо заместительства, преподает у механиков дисциплину «Метрология и стандартизация». В профессии Наталья Вячеславовна более 40 лет, и знает, как найти подход к каждому студенту, сплотить коллектив, подобрать квалифицированных преподавателей.

- Меня иногда ругают, что делаю из нашего учреждения университет, в то время как мы - всего лишь колледж. Я отвечаю, что наша задача - дать ребятам качественное образование, чтобы они стали знающими специалистами и развивались дальше. Мы готовим ребят так, что они практику проходят не простыми дорожниками с лопатами, а лаборантами, геодезистами, инженерами в проектном институте.

Колледж стремится обучать на современном оборудовании, например, использует редкие для нашего региона тахеометры. Но возлагает большие надежды на федеральные программы и региональное министерство в приобретении новых необходимых приборов.

7 компетенций «Ворлдскиллс»

Студенты ссуза принимают активное участие во всевозможных региональных и всероссийских конкурсах. На протяжении последних лет колледж показывает высокие результаты в конкурсах и чемпионатах движения «Ворлдскиллс Россия» (WorldSkills).

- Несмотря на то, что мы районное учреждение, мы участвуем в 7 компетенциях «Ворлдскиллс» для молодых профессионалов. В прошлом году чемпионат проходил дистанционно, и наша команда вышла в финал. Нам пришлось возить их в Москву для обучения на спецоборудовании. В итоге жюри удивилось, что финалистами стали те, у кого нет геодезического сканера. В этом году в региональном чемпионате впервые победили автомеханики, второе место заняли бухгалтера и повара, - отмечает Наталья Вячеславовна.

Обучение в колледже поистине университетское.

Также колледж участвует в возрастной линейке юниоров до 16 лет. Первую команду набирали непросто, но сейчас дети приходят по желанию и по полгода готовятся к соревнованиям.

Большие успехи показывает колледж на конкурсе в области предпринимательства. Студентам часто приходится подрабатывать, поэтому они рано начинают искать пути заработка.

- Все предприниматели Ряжска, в основном, — наши выпускники. Например, механик Андрей Чекалин открыл свой бизнес и занимается ремонтом легковых машин. Чаще всего работают по профилю. У нас много династий среди выпускников и учащихся. Приезжают дети даже из других регионов, потому что родители знают, что образование будет качественным, - говорит Наталья Арсагова.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Наталья Арсагова, замдиректора Ряжского колледжа:

- Если у студента возникают проблемы в учебе, мы выясняем, почему это случилось. Многие сознаются, что лодырничают, тогда мы ругаем и заставляем учиться. Но иногда ребята попадают в трудную жизненную ситуацию. Многие рвутся работать, чтобы помогать семье, и мы идем навстречу. Тяжело только с теми, кому не нравится выбранная специальность и кто пошел учиться по наставлению родителей. А хотелось бы, чтобы дети к нам шли осознанно. Мы их всему обучим, они получат хорошую специальность и обязательно найдут работу. Ведь негатив у человека возникает потому, что он не нашел своего места в жизни, а для этого надо получить качественное образование.

НАША СПРАВКА

В 2019 году произошло слияние Ряжского дорожного и Ряжского технологического техникумов в единое учебное заведение Ряжский колледж имени Героя Советского Союза А. М. Серебрякова. Направления объединились. По подготовке техников-строителей по специальности «строительство и эксплуатация автомобильных дорог» колледж по-прежнему является крупнейшим в России.

Также представлены специальности: «эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования», «экономика и бухгалтерский учет», «тракторист-машинист сельскохозяйственного хозяйства», «швея», «поварское и кондитерское дело», «технология парикмахерского искусства», «техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».

Наталья Арсагова имеет звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», награждена значком «Отличник среднего профессионального образования», и за многочисленные заслуги ее имя удостоено места на Доске почета Рязанской области.