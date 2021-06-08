Виктор Золотов в Рязани открыл лучшее здание Росгвардии

8 июня в Рязани директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов открыл в Рязани только что отреставрированное здание регионального управления ведомства. Оно расположилось в бывшей гостинице Штейерта, не так давно признанной объектом культурного наследия. А до того как памятник архитектуры передали росгвардейцам, в нем долгие годы работали органы госбезопасности.

На первом этаже помещения расположился новый Центр лицензионно-разрешительной работы. Благодаря этому рязанцы, пришедшие за разрешением на владение оружием, смогут оформить необходимые документы в комфортных условиях.

В новом центре организованна электронная очередь, а первый символический талон - вместо традиционного перерезания красной ленточки - взял лично главнокомандующий. Теперь вместе с автографом руководителя ведомства, этот талон будет храниться в музее регионального управления.

Кстати, по мнению Виктора Золотова, новое здание рязанского управления – самое лучшее здание Росгвардии во всей стране.

- Сегодня мы ознакомились с результатами двухлетней модернизации здания управления Росгвардии по Рязанской области. Теперь вы получили новые возможности для качественного выполнения возложенных на вас задач. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации этого проекта, и поздравить личный состав с долгожданным новосельем. За последние годы в войсках проделана значительная работа по развитию инфраструктуры, улучшению условий размещения наших подразделений и повышению качества обслуживания населения по предоставлению им государственных услуг, - обратился Виктор Золотов к личному составу.

В новом центре для посетителей созданы комфортные условия. Фото: Константин МОГИЛИН

Директору Росгвардии продемонстрировали оборудование для проверки оружия и проведения дактилоскопии, а также помещение по утилизации изъятого или сданного в добровольном порядке оружия. В частности, в этом помещении установлены посты резки, рубки и гибки металла, после чего металлолом сдается на переплавку. Введение в эксплуатацию нового центра лицензионно-разрешительной работы позволит на качественно новом уровне предоставлять более 20 видов государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности.

Генерал армии Виктор Золотов подчеркнул, что сотрудники лицензионно-разрешительной работы вносят достойный вклад в обеспечение безопасности на территории Рязанской области.

По мнению Золотова, здание рязанского управления - лучшее в стране. Фото: Константин МОГИЛИН

СПРАВКА «КП»

Согласно аукционной документации, в здании, в котором теперь располагается Росгвардия, было проведено 400 наименований работ. А так как оно является объектом культурного наследия – от подрядчика требовалось наличие соответствующих лицензий.

Стоимость контракта составила 45 миллионов рублей, а деньги поступили из федерального бюджета.