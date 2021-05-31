Евгений Беленецкий проверил, как коммунальщики в Рязани содержат дома

В большинстве случаев при инспекции обращались к документам.

Обычный двор многоэтажного дома в Дашково-Песочне, 25 мая. Из автомобилей выходят люди в галстуках и пиджаках. На них удивленно смотрят местные жители.

– У вас жалобы на обслуживание вашего дома есть? Например, вот детский городок не покрашен. Это нормально?

Кто-то пожимает плечами, а кто-то действительно начинает жаловаться:

– У нас зимой одна стена стала черная! Все промерзло, и пошла плесень. Между панелями швы плохо заделаны.

– Подвал у нас заливало. И потом все там гнило, и запах был отвратительный.

– Около школы весной такая грязь была, что некоторым родителям невозможно было на машине подъехать, высадить ребенка...

Представители управляющей компании, ответственной за дома и дворы, – здесь же. Пеняют жильцам, что те не пишут по каждому случаю жалобу.

Жители домов подходили к проверяющим и активно с ними общались.

Внезапно, открыто, досконально

Проверки, проходящие с 25 мая в разных районах города, организовали региональные власти – во дворах лично побывал заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий, региональный министр ЖКХ Андрей Устинов, его заместитель Дмитрий Устинов. Вместе с ними выезжали по разным адресам и представители городской администрации – из управлений ЖКХ и энергетики, управления благоустройства…

Евгений Беленецкий выслушивал жалобы и сверял их с обязательствами управляющих компаний

За два часа до их визита еще не было известно, куда поедет инспекция – чтобы ни у кого не было соблазна навести именно на этом участке образцово-показательный порядок. Именно так 25 мая заместитель губернатора нагрянул к домам 48 корпуса 2, 3 и 4 по Касимовскому шоссе и дому 5 по улице Тимакова. А 27 мая проверка была проведена в доме 22/46 по улице Черновицкой. Конечно же, проблемы везде сходные. Главная из них – нежелание проявить интерес к подведомственной территории.

– Неужели трудно надеть плафон? – указывал Евгений Беленецкий на лампочку на крыльце. – А почему такой запах в подъезде? Почему в другом подъезде на первом этаже света нет? Что, так и положено?

Жильцы дома на улице Черновицкой просили обратить внимание на фасад и козырек крыши

Угрожающий обвалиться навес , поврежденные стеклоблоки, перепутаные провода в доме на улице Черновицкой

Разбитый асфальт и распространение заразы

Проверяющие сравнивали с реальным положением дел договоры, заключенные с управляющими компаниями. И старались выслушать как можно больше жильцов домов.

– Наш дом еще при Хрущеве построен, и с тех пор у нас не чистили вентиляцию! – рассказывали старожилы бывшего общежития завода «Центролит» на улице Октябрьской. Все забито! А окна не откроешь: пыль облаками.

– Огромные машины подъезжают разгружаться к супермаркету, разбили нам всю дорогу во дворе! Администрация писала, что ремонт проведут в 2021 году. Вот он настал, а мы себя в списках на ремонт не видим.

Управляющая компания «Бытремсервис» в Горроще оправдывается тем, что надо оформлять слишком много документов.

– Если не можете ничего сделать, откажитесь от этих домов, – советует инспекция. – Что же вы не отказываетесь?

Есть желающий устроиться дворником, но с трудоустройством тянут. Контейнерную площадку не приводят в нормативное состояние. В подвале полно крыс и насекомых, но вызвать специалистов по дератизации и деинсекции не торопятся. На фасаде разбиты стеклоблоки – но даже цементом замазали не все дыры. А что с крышей? А что с козырьками? Вопросов море. В то же время деньги с большинства жильцов УК собирает исправно.

Такое происходит в подъездах, если дом остается без хозяина.

Принимать меры к худшим, ставить в пример лучших

В ходе проверок обнажился весь спектр обычных для Рязани проблем – от аварийных деревьев над головами детей до отваливающихся при легком ударе ладонью межпанельных швов. Обеспокоила пассивность многих жильцов, не готовых бороться за качественное выполнение работ, писать официальные обращения и заявления. Есть такие, кому хочется, чтобы «все сделало начальство».

– В течение нескольких дней, не предупреждая управляющие компании, мы посетили как можно больше домов в разных микрорайонах, – рассказал Евгений Беленецкий. – Теперь мы понимаем, какого качества услуги ЖКХ получают потребители. Осталось определить болевые точки, и в то же время назвать тех, на кого можно равняться, у кого стоит учиться. Так можно улучшить ситуацию в коммунальной сфере.