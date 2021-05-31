Рязанские банкиры и риэлторы рассказали, что будет у нас с ценами на жилье.

26 мая в «Центре развития бизнеса» рязанского Сбербанка по-своему отпраздновали День предпринимателя. Начальник управления по работе с партнерами и ипотечному кредитованию Олег Сычев вручил дипломы «Конкурса для лидеров рынка недвижимости» руководителям «Союза застройщиков – Рязань» Ирине Матвеевой и компании «Ваш личный риэлтор» Роману Сизову.

– На первичном рынке рост цен однозначно продолжится, об этом говорит высокий спрос и низкие ставки по ипотеке, – уверенно оценила Ирина Матвеева. – Дальнейший темп роста цен зависит от того какое решение правительство примет о судьбе господдержки льготных ипотечных программ.

Риэлторы готовы к тому, что для нашего региона государство после 1 июля не продлит действие программ поддержки льготных ипотечных кредитов. Конечно это снизит спрос на строящиеся квартиры, а следовательно, перенаправит интерес покупателей на готовое жилье.

Кстати, о вторичном рынке, по мнению Романа Сизова, картина следующая: предлагаемых объектов не много, конкуренция упала, цены выросли вслед за первичным рынком.

– В настоящих условиях, какого-то большого роста цен не ожидается, но и снижения их тоже ждать не стоит. А вторичный рынок сильно связан с первичным: обычно продают старые квартиры именно для того, чтобы купить новые, улучшить жилищные условия, – подчеркнул он.

Роман Сизов посоветовал рязанцам обратить внимание на вторичный рынок комфортных и достаточно новых квартир, которым всего несколько лет с момента сдачи. В Дашково-Песочне сейчас можно найти такие квартиры в продаже по цене не значительно дороже аналогичного строящегося жилья. Конечно, в выборе данных квартир вым помогут профессиональные риэлторы.

– По оценкам профессионалов, рост цен на некоторые сегменты первичного рынка за прошлый год составил окола 40%, – подвел итоги 2020 и начала 2021 года Олег Сычев. – Рязань можно в этом плане сравнить с Сочи. Но стоит признать, что по цене квадратного метра площади Рязань как раньше, так и сейчас значительно недооценена: это легко понять, если посмотреть на соседние регионы. В Рязани были самые доступные цены, а низкие ставки на льготную ипотеку поддерживали темпы строительства. Кстати, буквально накануне Сбербанк снизил свою ставку еще на 0,2%. Сейчас в нашем банке можно получить кредит со ставкой от 5,55%.

Рассуждая о развитии нашего города в ближайшее время, риэлторы отметили, что хотя сейчас закладка новых строек сократилась, все равно достройка начатых комплексов не останавливается. К тому же новая система целевого финансирования (когда деньги застройщикам дают не дольщики, а банки) практически полностью исключила ситуации, когда человек вкладывает средства, а квартиру не получает из-за проблем у застройщика.

– Повышение цен подтвердило то, о чем мы всегда говорили: выгодность инвестиций в жилье, – указала Ирина Матвеева.

Олег Сычев считает, что повышение цены уравновешено небывало низкими ставками по ипотеке: «Что бы поддержать покупателей новостроек, многте Рязанские застройщики принимают участие в совместной со Сбербанком программе в рамках которой можно получить кредит по ставке 2,25% и, даже ниже. Если Вы хотели ставки как в Европе – добро пожаловать в Сбер!»

Конечно же надо успеть в период действия Госпрограммы ипотечного кредитования, а заканчивается она очень скоро – 1 июля.