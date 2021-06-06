Рязанский цирк подарил праздник детям из Сапожка

Фото: Росгосцирк,

«Рязанский государственный цирк» принял участие в общероссийской программе ФКП Росгосцирка «Цирк детям села» в рамках празднования Дня защиты детей.

Цирк детям села - праздник, благодаря которому ребята, проживающие в отделенных районах, смогли увидеть мини-представления и познакомиться с цирковым искусством.

Для многих детей это была возможность впервые увидеть артистов цирка, пообщаться с ними.

Фото: Росгосцирк,

5 июня сотрудники Рязанского цирка и артисты программы Гия Эрадзе «Королевский цирк» подарили такую возможность детям из рабочего поселка Сапожок, организовав благотворительное представление.

Создатель «Королевского цирка» заслуженный артист России Гия Эрадзе обладатель множества высших наград российских, европейских и мировых цирковых конкурсов, а так же является обладателем самой главной цирковой награды мира – «Золотого клоуна» Международного фестиваля в Монте-Карло и артисты его программы с удовольствием присоединились к общероссийской акции. На представлении дети смогли почувствовать взрывную энергетику соло-жонглера Иванцова Ильи, невероятную харизму всемирно известного клоуна-эксцентрика Владимира Георгиевского. А также увидеть самых ярких из экзотических птиц – попугаев Ара – под руководством Владимира Лекарева и очаровательных собачек под руководством Виктории Елисеенко. Поразил ребят артист-гимнаст на свободной проволоке - Егор Новиков.

После представления артисты подарили всем детям воздушные шарики, а партнер Рязанского цирка музей истории «Рязанского леденца» - сладкие подарки.