Эсеры настаивают на введении справедливого базового дохода.

Местные справороссы, депутаты Рязанской областной Думы Сергей Пупков и Григорий Парсентьев сообщили журналистам о намерении партии внести в Госдуму законопроект о справедливом базовом доходе. По мнению эсеров, каждый гражданин с рождения вправе ежемесячно получать от государства по 10 тыс. руб.

«Речь идет о приближенной к МРОТ сумме, которую партия предлагает выплачивать абсолютно всем россиянам вне зависимости от уровня заработка», – заявил Григорий Парсентьев.

Предполагается, что в первую очередь материальную поддержку получат малоимущие граждане и многодетные семьи. В дальнейшем действие закона распространится на всех граждан России.

«Нуждающиеся в материальной поддержке потратят эту сумму на постоянно дорожающие лекарства и коммунальные услуги. При этом мы не собираемся вводить новый налог для обеспечения субсидии. Достаточно перераспределить поступления от продажи углеводородного сырья», – добавил Сергей Пупков.

Напомним, согласно данным Росстата, почти 18 млн человек по-прежнему получают сумму меньше прожиточного минимума. При этом, как утверждают сотрудники Института Народнохозяйственного Прогнозирования РАН, основные расходы населения приходятся на обязательные платежи и продукты питания. Ни на что другое у россиян попросту не остается средств. Эсеры убеждены, что введение справедливого базового дохода позволит сократить число граждан, живущих за чертой бедности.

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