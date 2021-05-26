Выпускник Рязанского дома белого аиста вернулся с зимовки домой

Ученые продолжают наблюдать за птицами.

Вечером 26 мая в гнезде на 12-метровй опоре близ села Кораблино Рязанского района была замечена аистиная пара. До этого момента орнитологи лишь предполагали, что в теории такое может случиться, но на практике впервые столкнулись с привязанностью аистов к родным местам.

Напомним, что в прошлом году Рязанском домом белого аиста – общественным проектом, созданном газетой «Комсомольская правда», компаниями «Зеленый сад» и МТС – было выпущено в дикую среду 14 молодых аистов. Шестеро были заранее привезены из Калужской области, пятеро – из Ленинградской, один был сиротой из Шацкого района, а еще двое – полноценными рязанцами, уроженцами питомника в селе Кораблино. Судьба птиц сложилась по-разному. Двое из них почти сразу подверглись нападению хищников и погибли в неравной борьбе, двое получили повреждения в тренировочных полетах и остался на зимовку в доме аиста, один был обнаружен в Пензенской области и определен экологами в местный зоопарк.

До сегодняшнего дня оставалась неизвестна судьба 9 выпускников, причем на одном из них был установлен треккер, который вел птицу до Каспийского моря, после чего связь с ней прервалась.

Среди девяти аистов отправившихся на зимовку в южные края, было восемь самцов-двухлеток. Эти особи еще не половозрелые, но уже создают пары и обустраивают гнезда. На данный момент, орнитолог Антон Барановский, пристально наблюдающий за парой в кораблинском питомнике, считает, что самец в ней – выпускник Рязанского Дома белого аиста, а самка – дикая. Птицы скорее всего могли познакомиться на юге, где у них случилось некое подобие «курортного романа», но встреча могла произойти и раньше, еще в окрестностях села Кораблино. Дело в том, что прошлой осенью орнитологи наблюдали дикого аиста, который подлетал к питомнику, чтобы пообщаться с его выпускниками.

По поводу личности аиста с рязанской пропиской, ясности пока нет. Кольца у птицы не наблюдается, но оно может быть потеряно. Сомнений, что это выпускник у ученых нет, поскольку особь ведет себя смело, по-хозяйски и подпускает к себе людей гораздо ближе, чем дикие птицы. Это особенно заметно на контрасте с его избранницей, которая гораздо более скованна, пуглива и сторонится людей. По мнению орнитолога Антона Барановского, аистом-аборигеном может оказаться один из двух выпускников – Леопольд или Алеша.

Поначалу выбор пал на другого выпускника. Месяц назад жителями Спасского района в пойме Оки был обнаружен и заснят на видео аист, очень похожий на одного из воспитанников кораблинского питомника по имени Милен (до генетической экспертизы считалось, что это самка и в честь знаменитой хорватской аистихи она носила имя Малена). Но сегодняшнее наблюдение за гнездящейся парой, эту версию не подтвердило.

Тем временем новая ячейка аистиного общества обживается в своем первом доме. Укромные гнезда на высоких опорах были специально расставлены в окрестностях Рязанского дома белого аиста, в надежде, что в них расселятся вернувшиеся выпускники. Так собственно и произошло. Сегодня утром пара перебирала свое гнездовье, а в обед отправилась на поиски пищи. Орнитологи стараются не приближаться к птицам, чтобы не создавать им дискомфорт. Наблюдение продолжается на расстоянии. Все очень надеются, что аистам понравятся окские просторы (не зря же выпускник привел сюда свою избранницу), пара осядет в окрестностях Кораблино, принесет удачу местным жителям и пополнения их семей.

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