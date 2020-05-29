Выпускной альбом

1 мая в центре реинтродукции «Рязанский дом белого аиста», что в деревне Кораблино Рязанского района, произошло важное событие – в естественную среду обитания отпущены его первые постояльцы – три самки и три самца. Напомним, что приехали они в конце февраля, птиц в наш регион передал Калужский Центр реабилитации диких животных «Феникс». Как нам рассказали его создатели, Вероника Матюшина и Сергей Клочек, аистов собрали в разных районах Калужской области: пять особей – птенцы 2019 года рождения, не улетевшие на юг, и одна самка 7-8 лет с травмой крыла, потерявшая партнера.

В течение двух месяцев птицы получали вместе с едой пробиотики и стимуляторы иммунной системы.

Ощутив свободу, аисты к вольеру уже больше не возвращались.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

– 19 марта 2020 птицы прошли обследования по состоянию здоровья – у них взяли образцы и провели анализ на микоплазмоз, хламидиоз, микрофлору, кал на яйца гельминтов. Проведенные анализы показали, что птицы клинически здоровы, и их можно выпускать в природу, после того как они почти год прожили в контакте с людьми в вольере, – рассказывает орнитолог центра реинтродукции Виталий Тягунин. – В основу адаптации положены рекомендации к.в.н. Маргариты Кочерги, изложенные в монографии «Биологические особенности некоторых видов редких птиц средне-амурской низменности», которые прошли апробацию на дальневосточном аисте в России и в Японии на Окинавском пастушке. За время передержки птиц в карантинном вольере был создан открытый вольер для проживания аистов на площади 3 га, в котором проведены биотехнические мероприятия: ограда, пропашка, устройство мелководных водоемов, часть из которых заселили рыбой, а часть лягушками. Это естественные подкормочные площадки для птиц.

За время жизни в питомнике аисты стали почти ручными.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

ГЕРОИ БЫЛИН ИЛИ ПЕРСОНАЖИ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ?

За то время, что орнитологи ухаживали за особями в неволе, им удалось подметить особенности поведения и характеров каждого из наших питомцев. Так, кандидат биологических наук Антон Барановский сформулировал для «Комсомолки» свои наблюдения о каждой из птиц.

Самка № 1. Ручная. Крупная для молодой птицы, по весу как взрослая. Любит общаться с людьми и играть с разными предметами. Первая стала брать пищу из рук.

Самка № 2. Видимо, самая умная. Изначально была дикой, теперь ручная, берет пищу из рук. Но человек ее интересует исключительно как источник пищи, играть она не любит. Среди самок в самом низу иерархии, но активно пытается занять более высокое место.

Самка Малена. Взрослая. Самая дикая из всех самок. Также и самая бестолковая. Изначально считалась нелетной, теперь стала летать. Ест меньше других, так как всего боится. Однако занимает первое место среди аистов в силу своего возраста. Ее авторитет непререкаем.

Самец № 1. Условно нелетный. Наиболее активный из самцов, лучше всех питается. Из-за неспособности летать лучше всех ориентируется в наземном ярусе. Держится постоянно со взрослой самкой, игнорируя других аистов. Похоже, лучше всех ладит с ней.

Самец № 2. Самый мелкий из всех. Очень активный, подвижный, шустрый. Лучше всех летает, возможно, просто из-за своих мелких размеров. Кажется наиболее «средним» по характеру аистом.

Самец № 3. Самый крупный. Активный, но очень дикий, просто панически боится человека, поэтому при каждом отлове обязательно ранит себе суставы на крыльях.

Исходя из этих характеристик, мы предложили подписчикам сообщества «Рязанский дом белого аиста» во «ВКонтакте» придумать имена для выпускников. В течение недели свои варианты нам присылали любители птиц не только из России, но также из Беларуси и Украины. Видно, что люди подошли к подбору имен очень тщательно и творчески – кто-то предлагал назвать аистов в честь героев русских былин и сказок, кто-то – в честь персонажей мировой классической литературы. Путем голосования мы выбрали 5 имен (у половозрелой самки уже было имя – Малена): самка №1 – Женечка, самка №2 – Бэла, самец №1 – Гомер, самец №2 – Алеша, самец №3 – Леопольд.

УЛЕТЕЛИ, НО ОБЕЩАЛИ ВЕРНУТЬСЯ

На выпуск аистов приехали друзья питомника и пришли жители деревни Кораблино с детьми. Кроме «Комсомолки» из СМИ присутствовали два федеральных телеканала. Именно маленьким соседям доверили торжественно открыть дверь вольера и выпустить аистов в естественную среду.

Птицы выпорхнули из вольера и начали кружить над землей. Кому позволили силы, поднялся выше, а кто-то летал понизу, но было видно, как они истосковались по небу и полету. Аисты по очереди садились на 12-метровое гнездо, и в какой-то момент за место под солнцем началась нешуточная драка, но к вечеру в гнезде осталась только Малена, молодая самка уступила. Несмотря на то, что в первые минуты все шестеро аистов разлетелись в разные стороны, через некоторое время они снова оказались рядом.

– Нелетная самка, как оказалось, хорошо летает и, думаю, сможет забраться на любое гнездо. Но в этом году ей уже гнездиться поздно, да и партнера уже не найдет, – поделился своим мнением Антон Валерьевич после выпуска.

– А остальным еще и на следующий год рано будет гнездиться, они все молодые.

В целом мы надеемся, что аисты улетят и смогут сами кормиться, но на какое-то время задержатся в окрестностях. Но есть ощущение, что кто-то, скорее всего, так у нас и останется.

После выпуска молодежь начала обследовать территории вольера и прилегающие территории. По идее они должны фотографически запомнить эту территории, заложить ее координаты в мозг, что позволит им вернуться сюда при благоприятных условиях после зимовки в Африке. Сам вольер останется для аистов их домом, их убежищем. Убедиться в этом нам еще предстоит. Но уже сейчас мы видим, что жизнь изменила сценарий, предложенный орнитологами центра. Изначально предполагалось, что неполовозрелые аисты будут по-прежнему держаться в одной группе, и этой же группой впоследствии отправятся на миграцию. А половозрелая, плохо летающая из-за перелома крыла, самка должна была остаться в открытом вольере и заселить одно из расположенных в окрестностях открытого вольера гнезд. От половозрелой самки орнитологи центра ждали, что она привлечет дикого половозрелого самца, создав с ним размножающуюся пару.

Гнездо на высоте 12 метров стало яблоком раздора для двух самок. В итоге победил опыт - в гнезде к концу дня осталась Малена.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Но что мы видим по факту? В первые же дни после выпуска шестерка разделилась на две группы по трое. Первая тройка – Малена, Гомер и Леопольд – почти сразу же покинула пределы питомника, найдя где-то, по предположению орнитологов, хороший кормовой участок. Обходя окрестности, Антон Барановский встречал птиц за два километра от их бывшего места проживания. Все они выглядят довольными и упитанными.

– Гомер подпустил меня метров на 20, – рассказывает Антон Валерьевич. – Когда я бросил ему несколько кусков мяса, явно заинтересовался, подошел, но есть не стал, ни одного куска даже не взял в клюв. Стало быть, не голодный, еду находить научился. Некогда ручная Женечка стала понемногу дичать, подпускает человека не ближе 5 метров. Держатся аисты вблизи болот – там огромное количество лягушек. Ими, видимо, в основном и кормятся.

А вот вторая группа – Женечка, Бэла и Алеша предпочли устроиться неподалеку от знакомых мест. Интересно, что прилетают аисты в питомник не за кормом. Они сытые, упитанные и берут корм из рук, кажется, только ради развлечения.

Кстати, выпускники не только освоили самостоятельное питание, но и активно расширяют круг знакомств. Пару недель назад их видели в компании серых цапель, а на днях вместе с Алешей на территорию прилетел дикий аист.

Те, кто не захочет улетать насовсем, могут обустроиться на территории центра и выбрать любое из шести установленных на высоте 6 и 12 метров гнезд. Здесь же расположен большой пруд, где водятся лягушки, в перепаханной почве много насекомых.

Надеемся, что аистам будет комфортно на рязанской земле, и они обретут здесь свое семейное счастье!

P.S.

С момента выпуска за аистами организовано наблюдение. Но неоценимую помощь в этом могут оказать местные жители, заметившие аистов и сообщившие об их нахождении и перемещениях в сообществе во «ВКонтакте» https://vk.com/club192963814

Для сотрудников питомника это ценный материал.

На воле птицы быстро освоились и начали сами добывать себе пищу.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Самый настоящий триллер случился в «Рязанском доме белого аиста»: обитатели устроили охоту на незваных гостей, которые оказались в зоне их досягаемости.

Несмотря на благородный внешний вид и трогательные легенды, связанные с появлением этих красивых птиц в жилых зонах, аисты вовсе не беззащитны и безобидны, как это может показаться.

Подтверждением этому стали два инцидента, которые произошли в питомнике незадолго до выпуска птиц в открытый вольер. По словам орнитологов, когда в одном вольере долгое время содержатся несколько птиц, они очень сплачиваются. Так случилось и здесь. Шесть особей, проживших рядом несколько месяцев, превратились в команду, точнее даже в банду. И начали совместно охотиться. На территории рядом с вольером жил кот, некрупный, очень изящный, по комплекции больше похожий на кошку. Чувствуя запах курицы и рыбы, которыми кормили аистов, он постоянно прохаживался вдоль решетки, жалобно мяукая и выклянчивая себе еду. Аисты быстро смекнули, что товарищ покушается на их пищу и решили... его убить. Хитрый план был таков: один из аистов бросает кусок курицы рядом с прутьями, кот приближается, чтобы стащить добычу, а другой аист в этот момент наносит смертельный удар в голову. Именно так они и поступили, вот только разобраться с конкурентом им помешали – находящийся рядом орнитолог Антон Барановский разогнал пернатых бандитов. Кот отделался испугом, но привязанности к вкусно пахнущему вольеру не потерял. Впрочем, теперь, когда аистов перевели на открытую территорию, из-за еды они больше не ссорятся.

Второй случай, будем справедливы, произошел спонтанно. В вольер каким-то непостижимым образом, учитывая мелкую сетку, забрался горностай. Его и прежде частенько видели на территории питомника, но к аистам он не приближался. Однако запах мяса, как видно, привлек и этого дикого зверька. Увидев хищника, птицы всполошились, но вместо того чтобы прятаться, мгновенно собрались и начали гоняться за чужаком. От верной смерти горностая спасла только его юркость. Пролетев стрелой через весь вольер, он выскользнул наружу и был таков.

Проект реализуется при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»