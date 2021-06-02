Миллионеры из рязанских трущоб: несмотря на разруху в городе, чиновники и депутаты продолжают богатеть

В 2020 году некоторые из слуг народа продолжили богатеть. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В конце мая согласно закону о противодействии коррупции рязанские депутаты, чиновники, руководители муниципальных предприятий, а также организаций, учрежденных правительством региона, отчитались о доходах за 2020 год. И в то время, как многие граждане и предприниматели, испытали в минувшем году не малые финансовые трудности, некоторые из слуг народа продолжили богатеть. Все это, учитывая плачевное состояние городского хозяйства и падение реальных доходов жителей области, ничего, кроме огорчения вызвать не могло. Особенно дико в этом контексте смотрятся многомиллионные заработки руководителей организаций, чью деятельность доходной ну никак не назовешь.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ РИЭЛТОР ИЗ ДЕТСКОГО САДА

Это касается, например, заведующей детским садом № 81 Марии Наумовой, задекларировавшей доход в 27 миллионов 790 тысяч рублей. Или руководителя школы-интерната имени Федора Полетаева - Натальи Черновой, отчитавшейся о доходе в 11 миллионов 420 тысяч рублей.

Мы попытались связаться с Марией Анатольевной, позвонив по ее рабочему номеру, указанному на сайте образовательной организации, но там, к сожалению, ни кто не ответил. Тем не менее, из публикаций в региональных СМИ, мы узнали, что помимо руководства дошкольным учреждением Мария Наумова является индивидуальным предпринимателем, специализирующимся на торговле землей. В связи с этим, нам остается надеяться, что бизнесом заведующая занимается в свое свободное время и это никак не сказывается на воспитании детей.

ЖЕНЫ ДЕПУТАТОВ СОРЕВНУЮТСЯЯ В ДОХОДАХ С МУЖЬЯМИ

Удивили доходы некоторых депутатов регионального парламента и особенно членов их семей. Вообще, из 40 обладателей мандатов лишь пятеро задекларировали доход меньше одного миллиона рублей. Среди самых обеспеченных парламентариев: генеральный директор ООО «Агромолкомбинат «Рязанский» Станислав Подоль - 189 миллионов 329 тысяч рублей, руководитель ООО «Авангард» Георгий Свид - 78 миллионов 200 тысяч рублей и Игорь Трубицын с доходом свыше 51 миллиона. Здесь без вопросов – все лидеры десятилетиями занимаются бизнесом и в этом преуспели. Зато у некоторых народных избранников оказались очень одаренные супруги. Так у семи депутатов вторые половинки получили годовой доход, превышающий один миллион рублей. Особенно солидно выглядит декларация супруги Александра Шевырева, которая в минувшем году заработала 51 миллион 960 тысяч рублей, а также имеет в собственности несколько объектов недвижимости, расположенных в РФ и четыре доли по 1/4 в недвижимости на территории Болгарии (апартаменты и гаражи). И хоть с точки зрения закона здесь никаких нарушений нет, да и об источнике благосостояния Любови Валентиновны всем хорошо известно (она являлась крупным акционером «Живаго банка»), согласитесь иметь недвижимость в стране, входящей в недружественный России альянс НАТО как-то не комильфо.

ЗАРАБОТАЛИ НА АКЦИЯХ, АВТОМОБИЛЯХ И МУСОРЕ

Среди народных избранников, представляющих интересы горожан, тоже есть свои миллионеры, заработавшие за минувший год девятизначные суммы. Так Юрий Сандин на ценных бумагах поднял 638 миллионов рублей. 156 миллионов 600 тысяч задекларировал автодилер Олег Смирнов, а рязанский мусорный магнат Олег Шишов, которому все жители региона платят ренту за вывоз мусора он (владеет 50% ООО «Эко-Пронск»), отчитался о доходе 124 миллиона 700 тысяч рублей. На этом фоне доход главы Рязани Юлии Рокотянской, указавшей в декларации 3 миллиона рублей выглядит очень даже скромным.

ГОРОД ПОСТРАДАЛ, НО ЧИНОВНИКИ ЗАРАБОТАЛИ

Глава администрации Елена Сорокина в минувшем году заработала свыше 2 миллионов 622 тысяч рублей. Также она является обладательницей 50% земельного участка площадью 1500 квадратов, половиной участка в 1393 квадратных метров и половинными долями квартиры (108,9 квадратных метров) и жилого дома (126,5 квадратных метров). Правда, исходя из результатов работы горадминистрации, учитывая состояние областного центра, логичнее было бы если городские чиновники не получали доход, а наоборот доплачивали из своего кармана в городской бюджет.

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Доходы первого лица Рязанской области губернатора Николая Любимова, согласно опубликованной декларации за минувший год составили 4 миллиона 419 тысяч рублей. Его жена Оксана заработала 2 миллиона 937 тысяч рублей.

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