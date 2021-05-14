«Пап, а теперь ты меня убьешь?» Зарубив родителей, старожиловский нелюдь надругался над дочерью

Убийца родителей уже год находится под стражей. Скоро суд определит, сколько старожиловский монстр проведет в колонии.

В ближайшее время в Рязанской области начнется суд над местным жителем, который зарубил топором родителей-пенсионеров, а после этого надругался над родной дочерью. Следователи по каждому эпизоду этого жуткого преступления собрали все доказательства, а прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Кровавый лоботряс

В феврале 2020 года Артур Газынин (имя и фамилия изменены – Ред.) вернулся в родное Старожилово из колонии, где отбывал наказание за грабеж. В отчем доме его ждали родители и 13-летняя дочка. Пока отец мотал срок, ребенка опекали бабушка с дедушкой, так как запойную мать уже давно лишили родительских прав, и в поселке ее не видели около десяти лет. Девочка ни в чем не нуждалась, старики, несмотря на скромную пенсию, одевали ее, кормили, собирали в школу и занимались воспитанием.

В этом доме разыгралась жуткая трагедия.

— Когда он вернулся, то не торопился куда-либо устроиться. По хозяйству родителям помогал, но не более. По большому счету лоботрясничал, — рассказывает следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Максим Сеничкин. — Родители неоднократно делали ему за это замечания, они ссорились регулярно на этой почве, а за пару дней до трагедии и вовсе не разговаривали друг с другом.

Вечером 26 мая старики в очередной раз напомнили великовозрастному сыну, что не мешало бы найти работу. После перепалки и скандала старики легли спать, а пьяный Артур вышел на террасу покурить. О чем он в этот момент думал, неизвестно, но, когда увидел в углу топор, решение принял сразу.

Родители уже глубоко спали, когда сын начал их рубить. Не включая свет в зальной комнате, он сначала расправился с матерью, а потом с отцом. Лишь на мгновение он остановился, когда из своей комнаты вышла дочь. Он прикрикнул на нее, велев убраться обратно, и продолжил наносить удары старикам.

Позже криминалисты насчитают не менее 14 рубленых ран на теле матери и не менее 11 – на теле отца.

Топор, которым убийца рубил престарелых родителей.

«Я только убивал, дочь не трогал»

После этого он зашел в комнату дочери, ударил ребенка и «совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера». Тот случай, когда строка пресс-релиза не требует подробностей и уточнений.

В шоке от пережитого она вышла из комнаты в зал, машинально включила свет и увидела изувеченные тела бабушки с дедушкой. Девочка повернулась к отцу, посмотрела на него и обреченно спросила:

— Пап, а теперь ты меня убьешь?

— Нет, сделаем так… — оглядываясь по сторонам, пробубнил отец. — Одевайся, будет холодно.

Девочка надела теплую одежду, а отец открыл на кухне лаз в подпол и велел ребенку спускаться. Он дал ей воды, молока, какой-то еды. Ребенок попросил фонарик, отец не отказал. Захлопнув подпол крышкой, он свалил на нее доски, сверху поставил диван для надежности и укатил в Рязань.

— Просидела она там до 10 утра, — продолжает Максим Сеничкин. — В подвале была лесенка небольшая металлическая, вот девочка и стала ею долбить по крышке. Чудом ей удалось сдвинуть одну доску и выбраться. Она побежала к соседям и обо всем рассказала.

Перед спуском в подпол девочка осмелилась попросить у отца фонарик. Тот не отказал.

Задержали Газынина в этот же день в Рязани на улице Чкалова. Он сидел средь бела дня на скамейке и пил пиво...

Вину в двойном убийстве он признал полностью, в незаконном лишении свободы ребенка – тоже, а от «насильственных действий сексуального характера» отказывается наотрез. Как бы там ни было, следователи зафиксировали каждое действие обвиняемого в ту ночь и закрепили их исчерпывающими доказательствами. В ближайшем будущем его судьбу решит суд.

Несколько лет назад девочка лишилась матери, а потом – в один миг – бабушки с дедушкой и отца. Сейчас она живет в приемной семье, с ней все хорошо. Отец, к слову, за год следствия так ни разу не поинтересовался, как ребенок и с кем. Девочке дальнейшая судьба ее отца тоже неинтересна.

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