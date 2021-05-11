Близится суд над монстром из Старожилова: убийцей родителей, насильником своей дочери

В Рязанской области завершено следствие по делу монстра из Старожилова. 44-летний мужчина обвиняется в убийстве родителей и сексуальном насилии над собственной дочерью.

В ночь на 26 мая 2020 года недавний заключенный одной из колоний, напившись, в ходе ссоры зверски расправился с отцом и матерью – нанес им множество ударов топором, в том числе по голове. Той же ночью он совершил «насильственные действия сексуального характера» в отношении маленькой дочери, закрыл ее в подполе и скрылся.

Через несколько часов девочке удалось выбраться из ловушки, выбив доски пола. Она пришла за помощью к соседям, которые вызвали полицию. Преступника задержали по горячим следам.

В ближайшее время уголовное дело поступит в суд для рассмотрения по существу.